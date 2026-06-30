اروناچل پردیش میں چین کے قبضے والی رپورٹس جھوٹی اور بے بنیاد: بھارتی فوج
فوج نے میڈیا رپورٹس میں ایک مقامی کمیونٹی گروپ کے حوالے سے کیے گئے دعویٰ کو خارج کر دیا۔
Published : June 30, 2026 at 1:26 PM IST
نئی دہلی: بھارتی فوج نے پیر کو میڈیا کے ایک حصے میں اروناچل پردیش میں چینی پیپلز لبریشن آرمی (پی ایل اے) کی طرف سے قبضہ کرنے اور کیمپ لگانے کا دعویٰ کرنے والی رپورٹوں کو خارج کر دیا۔ فوج نے ان رپورٹس کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔
بھارتی فوج نے کہا کہ "ہم نے کچھ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جن میں اروناچل پردیش میں چین کی فوج پر قبضے اور کیمپنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ رپورٹس غلط اور بے بنیاد ہیں۔"
آج ریٹائر ہوئے آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے کہا کہ چین کی سرحد کے ساتھ حالات مستحکم ہیں، حالانکہ یہ حساس معاملہ ہے اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں فوجیں غلط فہمیوں کو روکنے اور سرحد سے متعلق معمول کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سالانہ 1,100 سے زیادہ زمینی سطح پر بات چیت کرتی ہیں۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے جنرل دویدی نے کہا کہ ڈس انگیجمنٹ معاہدے سے زمین سطح پر استحکام میں نمایاں بہتری آئی ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے تحفظات کے لیے زیادہ جوابدہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری صورت حال کو پہلے سے قائم کردہ میکانزم کے ذریعے سنھالا جا رہا ہے۔ جب بھی ایل اے سی کے بارے میں مختلف تاثرات کی وجہ سے مقامی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں ملٹری ٹو ملٹری ڈائیلاگ، ہاٹ لائنز، فلیگ میٹنگز اور کمانڈر کی سطح پر بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ ان میکانزم نے استحکام کو یقینی بنانے اور سرحدی علاقوں میں گشت اور دیگر مقامی تعاملات سمیت باقاعدہ سرگرمیوں کو آسان بنانے میں مدد کی ہے۔
جنرل دویدی نے کہا کہ بھارتی فوج کی ترجیحات واضح ہیں۔ سب سے پہلے، ہمیں ایل اے سی کے ساتھ امن و سکون برقرار رکھنا چاہیے۔ دوسرا، ہم مقامی مسائل کو بات چیت اور قائم کردہ میکانزم کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، ہم کسی بھی ممکنہ خطرے کو روکنے کے لیے ایک مضبوط اور قابل اعتماد تعیناتی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔
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مزید برآں، ہم شمالی سرحد کے ساتھ انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، نگرانی کی صلاحیتوں اور مجموعی آپریشنل تیاریوں کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوج جہاں بھی ضرورت ہو بات چیت اور مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم، ہمارا نقطہ نظر طاقت کے ذریعے قیام امن پر مبنی ہے۔ ایل اے سی پر بھارتی فوج کی پوزیشن مضبوط، قابل اعتبار، چوکس اور بھارت کی علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے تحفظ پر مرکوز ہے۔
واضح رہے کہ بھارت اور چین نے گذشتہ ماہ بیجنگ میں بھارت-چائنا بارڈر افیئرز (WMCC) پر مشاورت اور کوآرڈینیشن کے ورکنگ میکانزم کی 35ویں میٹنگ کی۔ بعد ازاں وزارت خارجہ کی ایک ریلیز میں کہا گیا کہ اس میٹنگ میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔
دونوں فریقوں نے ہند-چین سرحدی علاقوں کی صورت حال کا جائزہ لیا اور سرحدی علاقوں میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا جس نے دو طرفہ تعلقات کو بتدریج معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں فریق نے حد بندی، سرحدی انتظام، میکانزم کے قیام اور سرحد پار تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی فریق نے سرحدی دریاؤں پر اگلے ایکسپرٹ لیول میکانزم کی میٹنگ جلد منعقد کرنے پر زور دیا۔
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