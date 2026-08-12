کرشن جنم بھومی-شاہی عیدگاہ مسجد تنازعہ: تمام عقیدت مندوں کی نمائندگی کون کرے گا، سپریم کورٹ نے معاملہ ہائی کورٹ بھیجنے کے اشارے دیے
شری کرشن جنم بھومی-شاہی عیدگاہ مسجد تنازعہ میں سپریم کورٹ نے اشارہ دیا کہ وہ معاملے کو واپس الہٰ آباد ہائی کورٹ بھیج سکتا ہے۔
Published : August 12, 2026 at 5:29 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اشارہ دیا کہ وہ کرشن جنم بھومی-شاہی عیدگاہ مسجد تنازعہ میں کس کا مقدمہ بنیادی (اہم) معاملہ ہو گا، اس بارے میں دائر درخواست کو واپس الہٰ آباد ہائی کورٹ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ معاملہ جسٹس سنجے کمار اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ ایک ہندو فریق کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس میں الہٰ آباد ہائی کورٹ کے 2025 کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ایک الگ مقدمے میں دوسرے ہندو فریق کو بھگوان کرشن کے تمام عقیدت مندوں کا نمائندہ مانا گیا تھا۔
بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے دوسرے مقدمہ دائر کرنے والوں کو نوٹس جاری نہیں کیے، جب کہ دوسرے کیس میں ایک دوسرے ہندو فریق کو بھگوان کرشن کے تمام عقیدت مندوں کا نمائندہ تسلیم کیا گیا تھا۔ بنچ نے مزید کہا کہ درخواست کسی اور چیز کے لیے تھی اور تمام مدعیان (Petitioners) کو نوٹس جاری نہیں کیے گئے تھے۔
کسی بھی حالت میں معاملہ واپس ہائی کورٹ
بنچ نے کہا، "ہم کسی بھی حالت میں معاملے کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔" بنچ نے معاملے کی اگلی سماعت 2 ستمبر کو مقرر کی ہے۔ پچھلی سماعت کا ذکر کرتے ہوئے، بنچ نے کہا کہ کچھ وکلاء نے بار (Bar) میں یہ بیان دیا تھا کہ مدعیان (ہندو فریقین) کے درمیان اس بارے میں آف دی ریکارڈ بات چیت چل رہی تھی کہ اس معاملے میں کس کا کیس بنیادی (Lead Case) ہو گا۔
کچھ ہندو فریقین کی طرف سے پیش ہونے والے ایک وکیل نے عدالت سے گزارش کی کہ اس معاملے کو واپس ہائی کورٹ بھیج دیا جائے تاکہ اس مسئلے پر نئے سرے سے فیصلہ کیا جا سکے۔
تنازعہ سے جڑے تمام معاملات ہائی کورٹ منتقل
سپریم کورٹ میں مسجد کمیٹی اور ہندو فریقین کی طرف سے مختلف احکامات کے خلاف کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس میں ہائی کورٹ کے 26 مئی 2023 کے اس حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست بھی شامل ہے، جس میں متھرا کورٹ میں زیرِ التواء (Pending) تنازعہ سے جڑے تمام معاملات کو ہائی کورٹ میں منتقل (Transfer) کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
گزشتہ سال جولائی میں ہائی کورٹ نے ایک اور ہندو فریق کو، جس نے متھرا میں متنازعہ جگہ سے شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کے لیے ایک الگ کیس دائر کیا تھا، تمام عقیدت مندوں کا نمائندہ مانے جانے کی اجازت دی تھی۔