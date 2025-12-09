’چھ سال سے بے قصور جیل میں ہوں‘: سپریم کورٹ میں شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست پر سماعت
وکیل نے بتایا کہ شرجیل کو 28 جنوری 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ فسادات 22 تا 24 فروری 2020 کے دوران پیش آئے۔
Published : December 9, 2025 at 8:17 PM IST
نئی دہلی: کارکن شرجیل امام نے منگل کے روز سپریم کورٹ میں مؤقف اختیار کیا کہ ان کا دہلی فسادات 2020 سے کوئی عملی تعلق نہیں اور وہ تقریباً چھ برس سے زیرِ سماعت قیدی کی حیثیت سے جیل میں قید ہیں۔ انہوں نے عدالتِ عظمیٰ سے ضمانت کی استدعا کی۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ پر مشتمل بنچ نے معاملے کی سماعت کی۔ شرجیل کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل سدھارتھ ڈیو نے کہا کہ استغاثہ کے پاس ان کے مؤکل کے خلاف صرف یہ الزام ہے کہ انہوں نے "اکسانے والی تقاریر" کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ بعض الفاظ ’غیر مناسب‘ ہوسکتے ہیں، مگر تقاریر میں کہیں بھی تشدد یا حملے کی ترغیب نہیں دی گئی۔
وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شرجیل امام کو ان تقاریر سے متعلق مقدمے میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے، اور وہ صرف اس بڑے سازش کے مقدمے میں قید ہیں جو دہلی پولیس نے انہی تقاریر کی بنیاد پر یو اے پی اے کے تحت درج کیا تھا۔ ڈیو نے یہ بھی نشاندہی کی کہ شرجیل کو 28 جنوری 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ فسادات 22 تا 24 فروری 2020 کے دوران پیش آئے۔ "جب فسادات ہوئے، وہ پہلے ہی ایک ماہ سے جیل میں تھے، ایسے میں ’میٹنگ آف مائنڈ‘ یا سازش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ شرجیل کو نہ کسی فساد کے مقام پر دیکھا گیا، نہ وہ کسی ایسے مقدمے میں نامزد ہیں جہاں تشدد ہوا۔ "صرف تقریر سازش کیسے ہوسکتی ہے؟ انہوں نے اپنی تقریر میں عدم تشدد اور برداشت کی بات کی۔" ڈیو نے عدالت سے درخواست کی کہ "چھ سال کی قید کسی بھی زیرِ سماعت قیدی کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے۔ انسانی بنیادوں پر ان کی رہائی پر غور کیا جائے۔"
عدالت نے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ اس معاملے میں عمر خالد اور دیگر ملزمان کی جانب سے بھی سینئر وکلا پیش ہوئے، جبکہ دہلی پولیس نے سخت مخالفت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 2020 کے فسادات "منصوبہ بند دہشت گردانہ کارروائی" تھے، جن کے ’ماہرتھی‘ شرجیل اور دیگر تھے۔