ماہرین کو امید، غیر ملکی سفر سے بچنے کی وزیر اعظم مودی کی اپیل کے بعد اندرون ملک سیاحت میں ہوگا اضافہ
لوگوں کو بین الاقوامی سفر اور شادیوں کے بجائے گھریلو سیاحتی مقامات کی تلاش کی ترغیب دی جائے گی۔ پڑھیے چنچل مکھرجی کی رپورٹ...
Published : May 12, 2026 at 9:32 AM IST
نئی دہلی، (چنچل مکھرجی): وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر غیر ملکی سفر، غیر ملکی تعطیلات اور بیرون ملک شادیوں کو کم کرکے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھیں، جس کے بعد ہندوستانی سیاحت کی صنعت کو توقع ہے کہ اندرون ملک سیاحت میں اضافہ ہوگا۔
سیاحت کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اپیل سفری ترجیحات میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، جس سے ہندوستانیوں کو بین الاقوامی سفر اور شادیوں کے بجائے گھریلو مقامات کی تلاش کی ترغیب ملے گی۔ ٹریول آپریٹرز اور مہمان نوازی کے کھلاڑیوں نے کہا کہ اس اقدام سے خاص طور پر پورے ہندوستان میں گھریلو سیاحت کے ہاٹ اسپاٹ، ہیریٹیج سرکٹس اور لکژری شادی کے مقامات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
ملک میں ڈیسٹینیشن ویڈنگز
ماہرین نے کہا کہ دولت مند مسافر جو اکثر دوروں اور شادیوں کے لیے غیر ملکی مقامات کا انتخاب کرتے ہیں اب ان مقامات کی طرف دیکھنے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے جو اسی طرح کے تجربات پیش کرتے ہیں۔ سیاحت اور مہمان نوازی کے آپریٹرز کو اب امید ہے کہ وزیر اعظم کی اپیل سے بکنگ میں اضافہ ہوگا، ہندوستانی مقامات کے سفر میں اضافہ ہوگا اور ملک میں ڈیسٹینیشن ویڈنگز میں نئی دلچسپی پیدا ہوگی۔
ڈیسٹینیشن ویڈنگز کے لیے دوسرے ممالک کا انتخاب
سیاحت کے ماہر اور انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کے سینئر نائب صدر رجنیش کائستھا نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، "انڈسٹری کو توقع ہے کہ اس اپیل سے کم از کم 10 فیصد باہر جانے والے سیاحوں میں کمی آئے گی، جو اکثر ڈیسٹینیشن ویڈنگز کے لیے دوسرے ممالک کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے ہندوستانی ہوٹلوں اور معیشت کو فروغ ملے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو اب اندرون ملک سیاحوں کی آمد کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی سیاح قیمتی زرمبادلہ لاتے ہیں جو ہندوستانی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "غیر ملکی سیاح ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر میں نمایاں حصہ ڈالتے ہیں اور اندرون ملک سیاحت میں اضافہ ہماری معیشت کو مزید بہتر کرے گا۔"
انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز
اسی طرح کے خیالات کی بازگشت کرتے ہوئے، انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز (IATO) کے صدر روی گوسائن نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو بتایا، "مغربی ایشیا میں گزشتہ کئی مہینوں سے جاری تنازعات کی وجہ سے بیرونی سیاحت پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ ہوائی کرایوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے بہت سے سیاح غیر ملکی سفر سے گریز کر رہے ہیں، جس سے متوسط طبقے کے مسافر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔"
پرکشش مقامات کی جارحانہ طور پر تشہیر
انہوں نے مزید کہا کہ انڈسٹری مسلسل حکومت پر زور دے رہی ہے کہ وہ ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے کے لیے اندرون ملک سیاحت کو فروغ دینے پر توجہ دے۔ انہوں نے مزید کہا، "ان باؤنڈ سیاحت کو بڑھانے کے لیے، حکومت کو بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی سیاحتی مقامات اور پرکشش مقامات کو جارحانہ طور پر تشہیر اور فروغ دینے کی ضرورت ہے۔"
گھریلو سیاحت اور ہوٹل کی صنعت کو فروغ
ایک اور سیاحت کے ماہر، گریش اوبرائے، فیڈریشن آف ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن آف انڈیا کے اعزازی خزانچی نے کہا، "یہ ہندوستانی ہوٹلوں کے لیے ایک مثبت خبر ہے کیونکہ اس سے گھریلو مہمان نوازی کے شعبے کے لیے مزید کاروبار پیدا ہونے کی امید ہے۔ اگر باہر جانے والی سیاحت میں 20 سے 30 فیصد کمی آتی ہے، تو یہ گھریلو سیاحت اور ہوٹل کی صنعت کو نمایاں طور پر فروغ دے گا۔"
وزارت سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق، پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ایک مضبوط بحالی شروع ہوئی، 2022 میں سیاحوں کی تعداد میں تیزی سے 152.62 فیصد اضافہ ہوا اور 2023 میں وبائی امراض سے پہلے کی سطح کو پیچھے چھوڑ کر 27.88 ملین تک پہنچ گئی، جو کہ سال بہ سال 29.05 فیصد کا اضافہ ہے۔
بیرونی سفری منڈی کی مضبوطی کی عکاس
2024 میں ہندوستان سے باہر جانے والے سفر میں مسلسل اضافہ ہوا، 30.89 ملین لوگوں نے سفر کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 10.79 فیصد زیادہ ہے۔ یہ مسلسل بحالی ہندوستان کی بیرونی سفری منڈی کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے، جسے صارفین کے بڑھتے ہوئے اعتماد، ہوابازی کے نیٹ ورکس کی توسیع اور بین الاقوامی تفریحی اور کاروباری سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کی مدد سے مدد ملتی ہے۔
تفریحی مقاصد کے لیے بیرونی سفر 42.52 فیصد
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2024 میں ہندوستانی شہریوں کا بیرونی سفر زیادہ تر تفریحی مقاصد کے لیے تھا، جو کل سفر کا 42.52 فیصد تھا۔ اس کے بعد 34.69 فیصد کے ساتھ ہندوستانی تارکین وطن کے دورے ہوئے۔ کاروباری اور پیشہ ورانہ سفر کا حصہ کل آؤٹ باؤنڈ نقل و حرکت میں 14.92 فیصد ہے، جب کہ زیارت کے سفر کا حصہ 3.99 فیصد ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم سے متعلق سفر کا حصہ 2.45 فیصد تھا اور باقی 1.43 فیصد دیگر مقاصد کے لیے تھا۔