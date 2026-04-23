عبداللہ پورمیٹ میں 140 کمپیوٹر لیب کا افتتاح: ایم ایل اے مال ریڈی رنگا ریڈی نے راموجی فاؤنڈیشن کی ستائش کی
راموجی فاؤنڈیشن کا تعلیمی شعبہ میں بڑا اقدام: ایس جی ایم پولی ٹیکنک کالج میں 140 کمپیوٹرز لیب کا رکن اسمبلی نے افتتاح انجام دیا۔
Published : April 23, 2026 at 3:25 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد کے مضافاتی علاقے عبدللہ پورمیٹ میں واقع سنجے گاندھی میموریل (ایس جی ایم) گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایک بڑی سہولت فراہم کی گئی ہے، جہاں راموجی فاؤنڈیشن کے تعاون سے 1.33 کروڑ روپے کی لاگت سے 140 کمپیوٹرز پر مشتمل جدید کمپیوٹر لیب قائم کیا گیا۔
اس جدید سینٹرل کمپیوٹر سینٹر اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح بدھ کے روز ابراہیم پٹنم کے ایم ایل اے مال ریڈی رنگا ریڈی نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے راموجی فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ سماجی ذمہ داری کے جذبے کے تحت تعلیمی و فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دے رہا ہے۔ نئی قائم شدہ لیب سے طلبہ کو ڈیجیٹل تعلیم تک بہتر رسائی حاصل ہوگی، خاص طور پر تکنیکی شعبوں میں زیر تعلیم طلبا کے لیے عملی کمپیوٹر تجربہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، جس میں یہ سہولت نمایاں کردار ادا کرے گی۔
تقریب کے دوران ایم ایل اے نے معروف صنعت کار اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور خطے میں ان کی فلاحی و ترقیاتی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ گروپ کی موجودہ قیادت اسی مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ادارے کی مزید ترقی کے رکن اسمبلی نے کالج میں ایک آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ روپے کی گرانٹ کا بھی اعلان کیا، جس سے مستقبل میں بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔
راموجی گروپ کے نمائندوں نے اس موقع پر طلبا کو مشورہ دیا کہ وہ اس جدید سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو فروغ دیں۔ راموجی فلم سٹی کے مالیاتی شعبہ سے وابستہ کے رویندر راؤ نے طلبا کو جدید ٹیکنالوجی کے موثر استعمال کی ترغیب دی۔
کالج کے پرنسپل بی ناگامونی نائک نے اس تعاون کو بروقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارے کی درخواست پر فوری طور پر کمپیوٹرز فراہم کیے گئے، جو طلبا کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کے تعاون کو بھی سراہا۔ اس افتتاحی تقریب میں مقامی عہدیداران، پنچایت اراکین اور دیگر سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔