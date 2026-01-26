"ملک ہندو راشٹر ہی ہے،" موہن بھاگوت نے کہا، "ہندوؤں کو تین بچے پیدا کرنے سے کس نے روکا ہے؟"
Published : January 26, 2026 at 10:04 AM IST
مظفر پور: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی صد سالہ تقریب کے موقع پر سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے اتوار کو مظفر پور میں ایک اہم سماجی ہم آہنگی سیمینار اور مکالمے سے خطاب کیا۔ معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہر ذات اور برادری ترقی کرے گی تب ہی معاشرہ اور ملک صحیح معنوں میں ترقی کر سکیں گے۔
آبادی کنٹرول اور ہندو قوم پر خیالات:
آبادی کنٹرول کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہندو سماج کو تین بچے پیدا کرنے سے کسی نے نہیں روکا، جب کہ حکومت 2-1 بچے کی پالیسی کی بات کرتی ہے۔ ہندو راشٹر کے سوال پر انہوں نے واضح کیا کہ ملک کو ہندو راشٹر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ایک ہندو راشٹر ہے۔ ہندوستان میں تنوع ہے، تقسیم نہیں۔ انگریزوں نے تقسیم بڑھا کر حکومت کی۔ اب ہمیں اس تقسیم کو ختم کرکے معاشرے کو متحد کرنا ہوگا۔
"ہندو سماج کو تین بچے پیدا کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ حکومت بھی دو یا ایک بچہ کی وکالت کرتی ہے۔ ملک کو ہندو راشٹر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ایک ہندو راشٹر ہے۔ ہندوستان میں تنوع ہے، تقسیم نہیں۔" – موہن بھاگوت، آر ایس ایس کے سربراہ
غیر ملکی طاقتوں اور ہندوستان کی ترقی کی فکر:
بھاگوت نے کہا کہ آج ہندوستان کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ کچھ بیرونی طاقتیں بھارت کی ترقی نہیں چاہتیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خوف اور کمزوری پر قابو پانے کے لیے خود انحصاری ضروری ہے جو مسائل کا دیرپا حل فراہم کر سکتی ہے۔
ہم آہنگی اور تاریخی اسباق کی ضرورت:
سرسنگھ چالک نے عالمی سطح پر ہم آہنگی کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو لوگ آپس میں لڑیں گے اور فنا ہوجائیں گے۔ تاریخی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے وضاحت کی کہ کسی بھی بیرونی طاقت نے اپنی طاقت کے ذریعے ہندوستان کو محکوم نہیں بنایا، بلکہ ہماری اندرونی تقسیم کا استحصال کرکے حکومت کی۔ معاشرے میں ہم آہنگی ہو تو لوگ ایک دوسرے کی خوشیاں اور غم میں شریک ہوں گے اور مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔
سماجی بیداری اور مقامی سطح کے حل:
آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ معاشرہ بیدار ہو رہا ہے اور ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر معاشرہ بلاک یا سب ڈویژن کی سطح پر اپنے مسائل پر بات کرتا ہے تو لوگوں کو کسی لیڈر پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انہوں نے مختلف ذاتوں اور برادریوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ دیگر برادریوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی بات کی۔
