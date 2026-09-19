اندور میں چھاتروں کی گونج'، راہول گاندھی نے کہا سسٹم کو طالب علم نہیں اندھ بھکت چاہئے
راہول گاندھی نے روشنی ڈالی کہ طلباء نے مدھیہ پردیش میں بھرتی کے امتحانات میں 13 فیصد کوٹہ کو منجمد کرنے کا مسئلہ اٹھایا۔
Published : September 19, 2026 at 8:54 PM IST
اندور: اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے ہفتے کے روز اندور میں چھاتروں کی گونج تقریب میں کہا کہ طلباء ہندوستان کا مستقبل ہیں۔ ان کے بغیر کوئی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تقریب کے دوران، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ طلباء نے مدھیہ پردیش میں بھرتی کے امتحانات میں 13 فیصد کوٹہ پر پابندی کا مسئلہ اٹھایا۔
دریں اثنا، ایک خاتون نے راہول کو بتایا کہ ان جیسے بہت سے لوگ مدھیہ پردیش حکومت کے امتحانات پاس کرنے کے باوجود تکلیف میں ہیں کیونکہ قانونی تنازعہ کی وجہ سے 13 فیصد تقرریوں کو روک دیا گیا ہے۔ طلباء اور کچھ صنعتکار بھی اس نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اندھ بھکت اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
دیواس کے ایک طالب علم نے راہل گاندھی کو بتایا کہ جب انہوں نے ایم پی پی ایس سی میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی تو ایف آئی آر درج کی گئی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔
راہول گاندھی نے کہا کہ ملک میں اساتذہ کی دس لاکھ پوسٹیں خالی ہیں، اور سسٹم نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ طلباء سوال اٹھائیں۔
اندور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے مدھیہ پردیش میں اساتذہ کی نوکری کے خواہشمندوں کے جاری احتجاج میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ اندور میں چھاتروں کی گونج پروگرام کے دوران، ایک قبائلی طالب علم نے راہول گاندھی پر زور دیا کہ وہ قبائلی ہاسٹلز کی کمی کا مسئلہ اٹھائیں۔