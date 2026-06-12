نیٹ یوجی 2026 کے امتحان میں اہم تبدیلیاں، امتحان کے دورانہ سمیت متعدد فیصلے لئے گئے
نیٹ یوجی میں سوالات کو حل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت دیا جائےگا اور رف کام کے لیےاضافی صفحات بھی دیے جائیں گے۔
Published : June 12, 2026 at 4:49 PM IST
نئی دہلی: میڈیکل کے داخلے کا امتحان دینے والے طلباء کے لیے اچھی خبر ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 21 جون 2026 کو ہونے والے نیٹ یوجی 2026 امتحان میں کچھ اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ امیدواروں کے پاس اب سوالات حل کرنے کے لیے زیادہ وقت ہو گا اور مشکل کام کے لیے اضافی صفحات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں امتحان کے دوران طلباء کو سہولت فراہم کریں گی، جس سے وہ بغیر کسی دباؤ کے سوالات کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔
دورانیہ 195 منٹ تک بڑھا دیا گیا
امیدواروں کی تجاویز اور آراء کی بنیاد پر این ٹی اے نے امتحان کا دورانیہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امتحان اب 195 منٹ تک چلے گا۔ نیٹ کا امتحان دو بجے شروع ہوگا اور 5:15 منٹ پر ختم ہوگا۔ پہلے، طلباء نے حاضری کے اندراج، سائن ان کرنے اور دیگر لازمی طریقہ کار میں تاخیر کی شکایت کی تھی۔ نئے نظام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ امیدواروں کا اصل امتحان کا وقت کسی انتظامی طریقہ کار سے متاثر نہ ہو۔ نیٹ فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی سیکشنز میں بہت سے سوالات کے لیے حساب اور خاکے درکار ہوتے ہیں۔ جواب میں این ٹی اے نے سوالیہ پرچہ کتابچہ میں رف کام کے لیے صفحات کی تعداد دو سے بڑھا کر چار کر دی ہے۔ یہ طلباء کو حساب کرنے، نوٹ لکھنے اور ضروری خاکے بنانے میں زیادہ لچک فراہم کرے گا۔
The National Testing Agency (NTA) is committed to ensuring that NEET (UG)-2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. As part of this effort, a few candidate-friendly changes have been introduced for NEET (UG) 2026,… pic.twitter.com/eRw2KyleIU— ANI (@ANI) June 12, 2026
بائیں ہاتھ کے طلباء کو خصوصی راحت ملے گی
این ٹی اے نے سوالیہ پرچہ کتابچہ کے ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس سے پہلے، تمام ناہموار کام کے صفحات صرف کتابچے کے آخر میں فراہم کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے امیدواروں کو تکلیف ہوتی تھی۔ خاص طور پر بائیں ہاتھ کے طلباء کو بار بار صفحات پلٹنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نئے نظام کے تحت ہدایات والے صفحے کے فوراً بعد دو اور کتابچے کے آخر میں دو رف ورک پیجز فراہم کیے جائیں گے۔ یہ انتظام انگریزی سمیت تمام علاقائی زبانوں کے سوالیہ پرچوں میں نافذ کیا گیا ہے۔
این ٹی اے کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں کا مقصد امیدواروں کو امتحان کی حفاظت اور انصاف کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے بہتر تجربہ فراہم کرنا ہے۔ ایجنسی طلباء کی تجاویز کا مسلسل مطالعہ کر رہی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مستقبل میں ایسی مزید بہتری کر سکتی ہے۔ اس سے امتحان کے عمل کو مزید منظم اور تناؤ سے پاک بنانے کی امید ہے۔ این ٹی اے تمام امیدواروں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ امتحان سے پہلے اپنے ایڈمٹ کارڈز اور معلوماتی بلیٹن کو احتیاط سے پڑھیں۔ وہ وقت پر امتحانی مرکز پہنچیں اور وہاں موجود عہدیداروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ قواعد پر عمل پیرا ہونے سے امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا اور کسی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے گا۔