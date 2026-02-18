بھارت اور فرانس کے بیچ مختلف شعبوں میں 21 معاہدوں پر دستخط
پی ایم مودی اور میکرون کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کے نتیجے میں دفاع، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں بڑا معاہدہ ہوا۔
ممبئی: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھارت کے دورے پر ہیں۔ منگل کو انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ اس ملاقات کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان کئی اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
مزید برآں، بھارت-فرانس تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ دونوں ممالک نے مل کر آگے بڑھنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو بھارت میں ایچ 125 ہیلی کاپٹر اسمبلی لائن کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں 21 معاہدوں پر دستخط کیے۔
سیاسی اور سفارتی تعلقات، ٹیکنالوجی اور اختراع، دفاع اور سلامتی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، بشمول دفاعی شعبہ، معیشت، اسٹارٹ اپ، سائنس و ٹیکنالوجی، صحت، قابل تجدید توانائی، اور مہارت کا فروغ۔
مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس اور گورنر آچاریہ دیوورت نے پیر کی رات ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میکرون اور ان کی اہلیہ خاتون اول بریگزٹ میکرون کا استقبال کیا۔
بھارت نے جمعرات کو فرانس سے رافیل جنگی طیاروں کی خریداری کی منظوری دی، جو کہ میکرون کے بھارت دورے سے پہلے سب سے بڑے آرڈرز میں سے ایک ہے۔ یہ منظوری نئی دہلی کے 3.6 ٹریلین روپے کے دفاعی اخراجات کے پیکیج کا حصہ تھی۔
بھارت اور فرانس کے درمیان کلیدی معاہدوں کی فہرست
1. خصوصی عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر بھارت-فرانس تعلقات کی بلندی
2. بڑھی ہوئی شراکت داری اور 'ہورائزن 2047' روڈ میپ کے نفاذ کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے سالانہ وزیر خارجہ سطح کے مذاکرات کی شروعات
3. بھارت-فرانس اختراعی سال کا آغاز
4. انڈیا-فرانس انوویشن نیٹ ورک کا آغاز
5. ویمگل، کرناٹک میں ایچ 125 ہیلی کاپٹر اسمبلی لائن کا افتتاح
6. بھارت اور فرانس کے درمیان پرانے دفاعی تعاون کے معاہدے کی تجدید
7. بھارت میں ہیمر میزائل تیار کرنے کے لیے بی ای ایل اور سفران کے درمیان جوائنٹ وینچر
8. بھارت اور فرانسیسی فوجی افسران تجربات کا تبادلہ کریں۔
9. نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے ایک مشترکہ گروپ
10. اہم معدنیات اور دھاتوں میں باہمی تعاون کے لیے مشترکہ اعلامیہ
11. محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی اور فرانس کے سی این آر ایس کا ایڈوانسڈ میٹریلز کے میدان میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق
12. بھارت اور فرانس کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچنے کے معاہدے پر پروٹوکول میں ترمیم
13. ٹی ہب اور نورڈ فرانس کے درمیان سٹارٹ اپ ایکو سسٹم، جدت اور ٹیکنالوجی میں سٹریٹجک تعاون کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط
14. سائنسی تعاون کے لیے محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سی این آر ایس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط
15. ڈیجیٹل سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے ہند-فرانسیسی مرکز کے قیام کے لیے مشترکہ اعلامیہ
16. ایمس، نئی دہلی میں شعبہ صحت میں اے آئی کے استعمال کے لیے لیے ہند-فرانسیسی مرکز کا آغاز
17. متعدی امراض اور عالمی صحت کی تحقیق میں تعاون کے لیے ڈی بی ٹی اور سی این آر ایس کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط
18. میٹابولک ہیلتھ سائنسز کے لیے انڈو-فرنچ سینٹر کے قیام کے لیے معاہدے پر دستخط
19. ایروناٹکس میں مہارت کی ترقی کے لیے نیشنل سینٹر آف ایکسی لینس کے قیام کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط
20. صاف توانائی کی طرف اہم پہل، بھارت اور فرانس قابل تجدید توانائی میں تعاون کے معاہدے کو آگے بڑھانے پر متفق
21. پوسٹل سروسز میں تعاون کے لیے بھارت کے محکمہ ڈاک اور فرانس کے لا پوسٹ کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط
اہم معدنیات میں تعاون کے لیے مشترکہ اعلامیے کا اعلان
After the talks and press statements at Lok Bhavan in Mumbai, President Macron and I are on the way to the other programmes, which include the India-France Innovation Forum.@EmmanuelMacron pic.twitter.com/v2PKPEgP1o— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
فرانس میں بھارتی سفیر سنجیو کمار سنگلا نے کہا کہ ہندوستان اور فرانس نے اہم معدنیات میں تعاون کے ارادے کے مشترکہ اعلامیہ کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے، بھارتی سفیر نے محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فرانسیسی ادارے سی این آر ایس کے درمیان ایڈوانسڈ میٹریلز کے لیے ایک مرکز قائم کرنے سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔
سنجیو کمار سنگلا نے کہا، "ہم نے اہم اور نئی ٹیکنالوجیز پر ایک جوائنٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی اہم معدنیات میں تعاون کے لیے ارادے کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔
J’ai eu des entretiens approfondis avec le Président Macron à Mumbai. La réunion d’aujourd’hui revêt une importance particulière puisque nous avons élevé la relation Inde-France au rang de Partenariat stratégique global spécial. Notre partenariat est au service de la stabilité et… pic.twitter.com/WKy1Y3o6Xn— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
بھارت اور فرانس کے مشترکہ بیان کے مطابق، وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے متنوع، پائیدار، ذمہ دار اور مضبوط سپلائی چین کی تعمیر کے لیے اہم معدنیات اور نایاب زمینوں کی تلاش، نکالنے، پروسیسنگ اور ری سائیکلنگ ٹیکنالوجیز میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رہنماؤں نے سبز اور ڈیجیٹل معیشت، نئی ٹیکنالوجیز، اور جدید مینوفیکچرنگ کی حمایت میں اہم معدنیات کے اہم کردار کو تسلیم کیا۔
