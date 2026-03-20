ایران۔ اسرائیل جنگ کا اثر، پریمیم پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ
Published : March 20, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں پریمیم پیٹرول کی قیمتوں میں 20 مارچ سے 2.35 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ ہوا ہے، جب کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی باقاعدہ قیمتیں بدستور برقرار ہیں۔ اس اضافے سے ہائی آکٹین فیول کی مختلف اقسام جیسے کہ ایکس پی 95 پیٹرول، پاور پیٹرول، اور انڈین آئل کارپوریشن، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے فروخت کیے جانے والے اسپیڈ پیٹرول پر اثر پڑتا ہے۔
مقام کے لحاظ سے، قیمت میں اضافہ 2.09 روپئے سے 2.35 روپئے فی لیٹر تک ہے۔ کچھ پیٹرول پمپس پر ایکس پی 95 کی قیمت اب تقریباً 101.80 روپئے فی لیٹر ہے، اور دیگر پریمیم ویریئنٹس میں بھی اسی طرح کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔
یہ ہائی آکٹین ایندھن اعلی کارکردگی کے اختیارات کے طور پر فروخت کیے جاتے ہیں جو انجن کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں اور ہموار ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، وہ صرف منتخب گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ایندھن کی مجموعی کھپت کا بہت کم حصہ رکھتے ہیں۔
پریمیم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود معمول کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود ان کی قیمتیں بڑے شہروں میں طویل عرصے سے مستحکم ہیں۔
پریمیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے اور مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان سپلائی کے خدشات سے جوڑا جا رہا ہے۔ ڈیلرز نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ خطے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔
