وزیر اعظم دھرمیندر پردھان کو فوری طور پر برطرف کریں یا خود ذمہ داری لیں، راہل
کانگریس کے سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چند سالوں میں مختلف امتحانات کے پرچے 80 بار لیک ہوئے ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 10:39 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہول گاندھی نے ہفتہ کو وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو فوری طور پر برطرف کریں یا میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ معاملہ بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، اور مختلف تنظیموں میں ان سے وابستہ افراد کے درمیان "پیسہ کمانے کی ملی بھگت" کا معاملہ ہے۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا، "2.2 ملین نیٹ طلباء کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ لیکن مودی جی ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ دھرمیندر پردھان کو ابھی ہٹا دیں، یا خود ذمہ داری لیں۔
راہول گاندھی نے ویڈیو میں کہا کہ 2.2 ملین طلباء نے دو سال تک انتھک محنت کی، اور ان کی ساری محنت رائیگاں گئی۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ امتحان سے دو دن پہلے نیٹ کا پیپر واٹس ایپ پر تقسیم کیا گیا تھا۔ ملک کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا کہنا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ پردھان نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کی سفارشات کو کوڑے دان میں پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ کمیٹی اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل تھی، اس لیے یہ سفارشات بے معنی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پردھان نے ملک کے تعلیمی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔
راہول گاندھی نے یہ بھی الزام لگایا کہ مرکز میں بی جے پی آر ایس ایس اور ان کے اتحادیوں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں اور پروفیسروں کے درمیان پیسہ کمانے کا یہ گٹھ جوڑ موجود ہے، جس نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔
راہول گاندھی نے کہا پورا ملک جانتا ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو مضمون کا علم یا تجربہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آر ایس ایس سے وابستہ ہیں تو آپ وائس چانسلر بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نظریہ آر ایس ایس کا نہیں ہے تو آپ وائس چانسلر نہیں بن سکتے۔
کانگریس کے سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چند سالوں میں مختلف امتحانات کے پرچے 80 بار لیک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنے وزیر تعلیم کو برطرف کریں اور ہدایت دیں کہ نیٹ پیپر لیک کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔
اس سے قبل، کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ مودی حکومت کے تحت امرت کال داخلہ امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے "ڈیڈ ٹائم" ثابت ہو رہا ہے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے اور امتحان لیکس پر بات کرنی چاہیے۔ کھرگے نے کہا مودی جی، امتحانی لیکس پر بات کریں، خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیر نے کمیٹی کی سفارشات کو قبول کرنے سے انکار کرکے پارلیمنٹ کی کثیر الجماعتی روایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ رمیش نے کہا وزیر اعظم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے سالانہ پریکشا پہ چرچا پروگرام کی تشہیر کرتے ہیں۔ لیکن وقت کی ضرورت امتحانات کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر تعلیم اس ذمہ داری کے لیے موزوں نظر نہیں آتے۔
