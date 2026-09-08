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ستمبر میں معمول سے کم بارش کا امکان، نہیں ملے گی راحت

ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی جزیرہ نما کے بعض علاقوں میں بارشوں کا نہ ہونا باعث تشویش ہے۔

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ماہرین موسمیات کے مطابق ستمبر میں معمول سے کم بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2026 at 12:57 PM IST

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حیدرآباد: موسمیاتی ماہرین کے مطابق ستمبر کے مہینے میں بارش معمول (نارمل) سے کم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، پورے ملک میں بارش کی صورتحال ایک جیسی نہیں رہے گی اور کئی علاقوں میں مسلسل بارش کا دباؤ بنا رہ سکتا ہے۔ ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے زیادہ دباؤ دیکھا جا سکتا ہے۔

اگرچہ موجودہ کم دباؤ کے نظام (Low-pressure area) کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں کچھ بارش کی امید ہے، لیکن یہ بارش مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی جزیرہ نما (South Peninsula) کے کچھ حصوں میں بارش کی کمی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔

ریاستوں/کمرشل خطوں کے لحاظ سے بارش کی کمی (تخمینے):

  • میگھالیہ: 58% کم
  • آندھرا پردیش: 45% کم
  • منی پور: 41% کم
  • اروناچل پردیش: 40% کم
  • پنجاب: 37% کم
  • پڈوچیری: 37% کم
  • بہار: 35% کم
  • آسام: 24% کم
  • کیرلا: 24% کم
  • راجستھان: 24% کم

اگرچہ موجودہ کم دباؤ کے نظام (Low-pressure area) کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں کچھ بارش کی امید ہے، لیکن یہ بارش مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی جزیرہ نما (South Peninsula) کے کچھ حصوں میں بارش کی کمی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔

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