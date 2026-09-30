ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان، کئی ریاستوں میں طوفانی ہواؤں اور آسمانی بجلی کی وارننگ
پورے بھارت میں موسم کی صورتحال مختلف رہے گی۔ شمال مشرقی بھارت میں شدید بارش کا امکان ہے۔
Published : September 30, 2026 at 12:22 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے آج بدھ 30 ستمبر کے موسم کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور جنوب مغربی مانسون کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی ہندوستان کی ریاستوں، شمال مشرقی علاقوں اور جزائری خطوں میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی وارننگ دی گئی ہے۔
آئی ایم ڈی کے مطابق وسطی، مشرقی اور مغربی ہندوستان کے بعض علاقوں میں بارش ہوسکتی ہے، جبکہ شمال مشرقی ہندوستان میں نسبتاً زیادہ علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ شمالی میانمار اور اس سے متصل علاقوں میں بننے والے کم دباؤ کے نظام کا اثر بھی شمال مشرقی ریاستوں کے موسم پر پڑ رہا ہے۔
شمال مغربی ہندوستان: اترپردیش اور راجستھان میں بارش کا امکان
شمال مغربی ہندوستان میں زیادہ تر موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم آج مشرقی راجستھان اور مشرقی اترپردیش کے بعض مقامات پر بارش ہوسکتی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ اور اس سے متصل علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
جموں و کشمیر اور لداخ میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جبکہ اتراکھنڈ میں 30 ستمبر سے 2 اکتوبر تک بارش ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد 5 اور 6 اکتوبر کو بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کی واپسی کی لکیر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، جو مانسون کے موسم کے بتدریج اختتام کی علامت ہے۔
وسطی ہندوستان: بارش کے ساتھ گرج چمک کا امکان
وسطی ہندوستان میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ودربھ اور مغربی مدھیہ پردیش کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی مدھیہ پردیش میں 29 ستمبر سے 3 اکتوبر کے درمیان بارش کا امکان ہے۔
چھتیس گڑھ میں 30 ستمبر سے 6 اکتوبر تک بعض مقامات پر بارش ہوسکتی ہے۔ بدھ کے روز مغربی مدھیہ پردیش اور مذکورہ مدت کے دوران مشرقی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ آندھی اور آسمانی بجلی گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
مشرقی ہندوستان: بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں بارش کی پیش گوئی
مشرقی ہندوستان کے بعض حصوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق آج 30 ستمبر کو گنگا کے میدانی علاقوں والے مغربی بنگال، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے بعض مقامات پر بارش ہوسکتی ہے۔ کچھ علاقوں میں بارش کا سلسلہ اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
جھارکھنڈ میں 30 ستمبر سے 2 اکتوبر کے دوران کہیں کہیں بارش ہوسکتی ہے، جبکہ بہار میں 30 ستمبر سے 6 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئندہ دنوں میں بہار کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ بعض مقامات پر ہوا کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ جھکڑ کے دوران 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان: کم دباؤ کے نظام کے باعث شدید بارش کا امکان
شمال مشرقی ہندوستان میں موسم کے فعال رہنے کی توقع ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق میانمار، اس سے متصل خلیج بنگال اور جنوب مشرقی بنگلہ دیش پر موجود دباؤ بدھ کی صبح تک کمزور ہوکر شمالی میانمار، جنوب مشرقی بنگلہ دیش، میزورم اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے آس پاس ایک نمایاں کم دباؤ والے علاقے میں تبدیل ہوگیا۔
یہ موسمی نظام شمال سے شمال مغرب کی سمت میزورم، تریپورہ اور جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے آس پاس کے علاقوں کی طرف بڑھنے کا امکان ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید کمزور ہوکر کم دباؤ والے نظام میں تبدیل ہوسکتا ہے۔
ناگالینڈ، میزورم اور منی پور میں شدید بارش کا امکان
بدھ کے روز ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بعض مقامات پر شدید بارش ہوسکتی ہے۔ 2 سے 4 اکتوبر کے دوران اروناچل پردیش میں بھی کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بدھ کو آسام، میگھالیہ اور شمال مشرقی خطے کی دیگر ریاستوں میں بھی بارش ہوسکتی ہے۔
علاقے کے بعض حصوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔
مغربی ہندوستان: کونکن، گوا اور مہاراشٹر میں بارش کا امکان
مغربی ہندوستان کے بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ محکمۂ موسمیات نے آج سے 6 اکتوبر تک کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
مراٹھواڑہ میں بھی آج بارش ہوسکتی ہے، جبکہ گجرات، سوراشٹر اور کچھ میں آج اور کل، یکم اکتوبر کے دوران بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ مراٹھواڑہ میں گرج چمک، آندھی اور آسمانی بجلی گرنے کی بھی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
جنوبی ہندوستان: کیرالہ، کرناٹک اور تمل ناڈو میں بارش کی پیش گوئی
جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بدھ کے روز ساحلی آندھرا پردیش، یانم، لکشدیپ، شمالی داخلی کرناٹک، رائل سیما اور تمل ناڈو کے بعض مقامات پر ہلکی یا وقفے وقفے سے بارش ہوسکتی ہے۔
کیرالہ اور ماہے میں یکم سے 6 اکتوبر کے دوران بڑے پیمانے پر بارش کی توقع ہے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آسمانی بجلی اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ جھکڑ کے دوران ہواؤں کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
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آئندہ دنوں میں ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور رائل سیما میں بھی تیز سطحی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
مجموعی طور پر 30 ستمبر کو ملک بھر میں موسم مختلف نوعیت کا رہنے کی توقع ہے۔ شمال مشرقی ہندوستان میں شدید بارش اور گرج چمک کے امکانات ہیں، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں کہیں کہیں بارش ہوسکتی ہے۔ اس دوران جنوب مغربی مانسون کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔