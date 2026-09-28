ان ریاستوں میں تیز ہوا اور موسلا دھار بارش کا الرٹ، جانیں آج کا موسم
محکمۂ موسمیات نے 28 اور 29 ستمبر کو اتراکھنڈ، شمال مشرق، (نارتھ ایسٹ) جنوبی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔
Published : September 28, 2026 at 1:50 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات کے اندازوں کے مطابق، مانسون کی واپسی کے باعث شمالی بھارت میں بارشیں کم ہوں گی، لیکن جنوبی اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شمال مغربی بھارت سے مانسون آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اب بھی ہر جگہ موسم پرسکون نہیں ہے۔ محکمۂ موسمیات (IMD) نے 28 اور 29 ستمبر کو اتراکھنڈ، شمال مشرق اور جنوبی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔
اتراکھنڈ میں پیر کے روز پھر شدید بارش کی وارننگ
اتراکھنڈ میں گزشتہ دنوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے اندازے کے مطابق، 28 ستمبر کو ریاست میں کچھ مقامات پر شدید بارش کا قوی امکان ہے۔ تاہم، کئی دنوں کی مسلسل بارش کے بعد پہاڑی علاقے مخدوش بنے ہوئے ہیں۔ ڈھلوانیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے کم بارش ہونے پر بھی لینڈ سلائیڈنگ (چٹانیں کھسکنے) کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہاڑوں پر جانے کا پروگرام بنانے والے مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کم از کم دو دن انتظار کریں اور سفر پر نکلنے سے پہلے مقامی انتظامیہ اور محکمۂ موسمیات کے الرٹس کی لازمی پیروی کریں۔
The #Depression over north #Andaman Sea & adjoining #Myanmar coast moved north-northwestwards with a speed of 14 kmph during past 3 hours and lay centred at 0830 hrs IST of today, the 28th #September 2026 over the same region near latitude 15.9°N and longitude 97.4°E, about 70km… pic.twitter.com/7ToT4USrnS— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 28, 2026
شمال مشرق (نارتھ ایسٹ) الرٹ پر: دو دنوں تک شدید بارش اور آندھی طوفان کا امکان
اس وقت شمال مشرقی خطہ سب سے زیادہ سرگرم علاقہ بنا ہوا ہے۔ محکمۂ موسمیات نے 28 ستمبر کو آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان، بجلی کڑکنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 29 ستمبر کو آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کچھ مقامات پر شدید بارش متوقع ہے۔ خلیج بنگال سے آنے والی نمی کی وجہ سے اس علاقے میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ پہاڑی اور سیلاب کے خطرے والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الرٹ رہنا چاہیے۔
جنوبی بھارت میں بارشیں جاری: کرناٹک اور تمل ناڈو کے لیے الرٹ
جہاں ایک طرف مانسون شمال سے رخصت ہو جائے گا، وہی جنوبی بھارت میں نئی موسمی سرگرمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ محکمۂ موسمیات نے 28 اور 29 ستمبر کو جنوبی اندرونی کرناٹک میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی 29 ستمبر کو شدید بارش کا الرٹ ہے۔
کیرالہ اور ماہے میں 29 ستمبر کو گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلی کڑکنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شمال میں موسمی نظام کمزور ہونے پر مانسون جنوب میں پھر سے سرگرم ہو سکتا ہے، جس سے کرناٹک، کیرالہ اور تمل ناڈو میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔
انڈمان سمندر، خلیج بنگال اور بحیرۂ عرب میں تیز ہوا کی وارننگ
ماہی گیروں اور سمندری مسافروں کو محتاط رہنا چاہیے۔ محکمۂ موسمیات نے 28 ستمبر کو شمالی انڈمان سمندر اور جنوبی میانمار کے ساحل پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی وارننگ دی ہے، جن کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
انڈمان اور نکوبار جزائر (Andaman and Nicobar Islands) میں کچھ مقامات پر 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آنے کا امکان ہے۔ بحیرۂ عرب میں صومالیہ کے ساحل کے ساتھ اور اس کے آس پاس 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا چل سکتی ہے، جس کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ 29 ستمبر کو خلیج بنگال میں شمالی میانمار اور بنگلہ دیش کے ساحلوں پر 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔
28-29 ستمبر سے شمال مغربی ہوا واپس آئے گی
مانسون تب رخصت ہوتا ہے جب شمال مغربی بھارت میں نمی والی ہوائیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور شمال مغرب سے آنے والی خشک ہوائیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ یہ تبدیلی 28 اور 29 ستمبر کے آس پاس پنجاب، ہریانہ اور دہلی میں ہونے کی امید ہے۔ ایک بار جب خشک ہوا چلنے لگتی ہے تو نمی کم ہو جاتی ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے اور بارشیں تھم جاتی ہیں۔
راجستھان میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، گجرات خشک رہے گا
مغرب میں صورتحال ملی جلی ہے۔ محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ 28 ستمبر کو راجستھان اور ہماچل پردیش میں کچھ جگہوں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، بجلی چمک سکتی ہے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اسکائی میٹ (Skymet) کی بریفنگ کے مطابق، راجستھان میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جب کہ گجرات کے زیادہ تر حصے خشک رہنے کی امید ہے۔
اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں بارش کی رفتار دھیمی
وسطی اور مشرقی میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ تیزی سے کم ہونے کی توقع ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق، 28 ستمبر کو بہار اور اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر صرف گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، بجلی کڑکنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی امید ہے۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور بجلی کڑکنے کا امکان ہے۔