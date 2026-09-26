موسم کی اپ ڈیٹ: بدل رہا ہے موسم کا مزاج، سردی کے آغاز کے لیے سازگار ماحول
مایانگری (ممبئی) میں جمعہ کے روز دن بھر حبس رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 30 ڈگری کے آس پاس رہا۔ انکیتا کماری کی رپورٹ۔
Published : September 26, 2026 at 12:25 PM IST
نئی دہلی: مانسون اب واپسی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اب بھی کئی ریاستوں میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش اور بہار میں گزشتہ دو دنوں سے مسلسل بارش جاری ہے، جس سے وہاں کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف، ممبئی میں حبس والی گرمی کا سلسلہ برقرار رہا۔
بھارتی محکمۂ موسمیات (IMD) کے مطابق، مسلسل بارش کی وجہ سے سردی کے موسم کے لیے ماحول سازگار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجۂ حرارت میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ آج ہفتہ 26 ستمبر 2026 کے موسم کی بات کریں تو دارالحکومت سے متصل دہلی-این سی آر (Delhi-NCR) میں اگلے تین دنوں تک ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمۂ نے بتایا کہ خلیج بنگال میں بننے والے ڈیپ ڈپریشن کے باعث بارش کا یہ ماحول بنا ہے۔
#WATCH | Gadchiroli, Maharashtra: Around 525 people were evacuated to safer locations after heavy rainfall in neighbouring Chhattisgarh triggered flooding in the Bhamragad area of Gadchiroli district. The evacuation operation continued from Thursday afternoon until late at night,… pic.twitter.com/K1JpZLn3h7— ANI (@ANI) September 26, 2026
مایانگری ممبئی میں دن بھر حبس رہا
دوسری طرف، مایانگری ممبئی میں جمعہ کے روز دن بھر وسرجن کے جلوسوں کے ساتھ گنیش اتسو کا اختتام ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران موسم پرسکون رہا، آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے رہے، دن بھر حبس رہا اور زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت تقریباً 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
ڈیپ ڈپریشن شمالی بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے
آئی ایم ڈی نے بتایا کہ چھتیس گڑھ کے اوپر بنا ہوا موسم کا ایک نظام (سسٹم) اب شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ بھارت کے محکمۂ موسمیات نے کئی ریاستوں میں آندھی طوفان، تیز ہواؤں اور سیلاب کے خطرے کا الرٹ جاری کیا ہے۔
#WATCH | Rimbi, Sikkim: Incessant heavy rainfall triggers a major landslide in Rimbi village under the Yuksom-Tashiding constituency, damaging over 32 houses and government quarters.— ANI (@ANI) September 26, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/u9HkUv9cMg
اتراکھنڈ: شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ
پہاڑی ریاست اتراکھنڈ کی بات کریں تو آج ہفتہ اور کل اتوار کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ (چٹانیں کھسکنے) اور مڈ سلائیڈ کا خطرہ ہے، جس سے سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔ لوگوں سے اس دوران انتہائی احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ باگیشور، پتھورا گڑھ، چمپاوت، نینی تال اور ادھم سنگھ نگر میں الرٹ ہے، جب کہ دہرادون، پوڑی، رودر پریاگ، چمولی اور الموڑا کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
#WATCH | Jajpur, Odisha: Due to heavy rainfall in the upper catchment under the influence of Cyclone Arnab, the water level of the Baitarani River has risen above the danger mark. A 60-foot breach has reopened at the previosuly repaired breach point along the Kani River, a… pic.twitter.com/7jZjYNK2qS— ANI (@ANI) September 25, 2026
اتر پردیش: شدید بارش سے ندیوں کی سطحِ آب میں ہو سکتا ہے اضافہ
محکمۂ موسمیات نے بتایا کہ اتر پردیش کے کئی اضلاع جیسے بریلی، مرادآباد، رام پور، بہرائچ، لکھیم پور کھیری، شاہ جہاں پور، ہردوئی، کانپور، لکھنؤ اور فرخ آباد میں ہفتے کے روز شدید بارش کا امکان ہے۔ سدھارتھ نگر، کشی نگر، کانشی رام نگر، مہاراج گنج، گورکھپور، بستی، گونڈہ، ایودھیا اور فیض آباد میں بھی تیز بارش متوقع ہے۔
پریاگ راج، وارانسی، بھدوہی، جونپور اور مرزاپور میں درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ رام پور اور مرادآباد کے پاس رام گنگا ندی کا پانی بڑھ سکتا ہے، جس سے جل تھل اور سیلاب جیسی صورتحال کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بارش کل شمال کی طرف بڑھے گی، جس سے میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور اور بجنور متاثر ہوں گے۔
The Depression over NortheastMadhya Pradesh & adjoining north Chhattisgarh moved north-northwestwardswith a speed of 13 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hrs ISTof today, the 26th September 2026 over the same region, near latitude 23.8°Nand longitude 81.6°E,… pic.twitter.com/ZgdLJswwrL— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2026
مہاراشٹرا: زیادہ تر خشک، ودربھ میں بارش
مہاراشٹرا کے زیادہ تر حصوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ تاہم، مشرقی ودربھ کے ناگپور، واشم، بھنڈارا، گڑچرولی، گوندیا اور برہمپوری میں بارش ہو سکتی ہے۔ کونکن اور گوا کے ساحلوں پر بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ودربھ میں کل بارش کا زور کم ہو سکتا ہے، لیکن 28 ستمبر کے آس پاس مانسون کے دوبارہ سرگرم ہونے کا امکان ہے، جس سے وسطی مہاراشٹرا میں پھر سے بارشیں ہوں گی۔
چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش: شدید بارش سے معمولاتِ زندگی درہم برہم
ان دونوں ریاستوں میں انتہائی شدید بارش ہو رہی ہے، جس کے باعث جل تھل (پانی بھرنے) کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں پہلے ہی بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کے اندرونی علاقوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جن کی رفتار کبھی کبھی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ رہی ہے۔
#WATCH | Odisha: Flood-like situation in Banpur of Khordha district after heavy rainfall. Various main roads, including Banpur-Balugaon disconnected as floodwater enters residential areas. Paddy fields also submerged, affecting farmers. pic.twitter.com/T0pMVZ0Guo— ANI (@ANI) September 26, 2026
تلنگانہ اور آندھرا پردیش: پانی بھرنے (جل بھراؤ) کا خطرہ
تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ساحلی آندھرا پردیش، ینم اور رائلسیما میں تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
جھارکھنڈ اور بہار: مغربی علاقے سب سے زیادہ متاثر
جھارکھنڈ اور بہار کے مغربی علاقوں میں شدید بارش کے باعث کام کاج میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں شدید آندھی آئی، جس میں ہوا کی رفتار 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور جھونکے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئے تھے۔ کل سے بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اوڈیشہ میں بارش کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔
ہماچل پردیش: اتراکھنڈ کے قریب شدید بارش کی وارننگ
اتراکھنڈ سے متصل ہونے کی وجہ سے، ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں بھی شدید بارش، آندھی اور تیز ہواؤں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ دہلی، پنجاب، ہریانہ اور شمالی راجستھان میں صرف ہلکی بارش ہوگی۔ ان علاقوں میں 28 ستمبر کے آس پاس بارش کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ دہلی میں شدید بارش کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں صرف ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔
ماہی گیروں کو ساحل پر رہنے کی ہدایت
مغربی وسطی اور شمال مغربی خلیج بنگال، اور اوڈیشہ و شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور ان کے جھونکے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں سمندر کی صورتحال خراب رہے گی۔ ماہی گیروں کو اگلے 12 گھنٹوں تک ان سمندری علاقوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
کسانوں کے لیے مشورہ
شدید بارش کی وجہ سے کپاس، دالوں، دھان (چاول) اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسانوں کو فی الحال کیڑے مار ادویات (کیڑے مار دواؤں) یا کھاد کے چھڑکاؤ سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ کھیتوں سے پانی کے نکاس کا درست انتظام ہو، تاکہ پانی جمع ہونے (جل بھراؤ) سے فصل خراب نہ ہو۔
مجموعی طور پر، بارش کا یہ موسمی نظام وسطی بھارت سے شمال اور پہاڑی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ریڈ الرٹ اور بادل پھٹنے کے خطرے کے پیشِ نظر اس وقت اتراکھنڈ پر گہری نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔