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موسم کی اپ ڈیٹ: بدل رہا ہے موسم کا مزاج، سردی کے آغاز کے لیے سازگار ماحول

مایانگری (ممبئی) میں جمعہ کے روز دن بھر حبس رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 30 ڈگری کے آس پاس رہا۔ انکیتا کماری کی رپورٹ۔

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احمد آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد لوگ پانی سے بھری سڑک سے گزر رہے ہیں (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2026 at 12:25 PM IST

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نئی دہلی: مانسون اب واپسی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اب بھی کئی ریاستوں میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش اور بہار میں گزشتہ دو دنوں سے مسلسل بارش جاری ہے، جس سے وہاں کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف، ممبئی میں حبس والی گرمی کا سلسلہ برقرار رہا۔

بھارتی محکمۂ موسمیات (IMD) کے مطابق، مسلسل بارش کی وجہ سے سردی کے موسم کے لیے ماحول سازگار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجۂ حرارت میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ آج ہفتہ 26 ستمبر 2026 کے موسم کی بات کریں تو دارالحکومت سے متصل دہلی-این سی آر (Delhi-NCR) میں اگلے تین دنوں تک ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمۂ نے بتایا کہ خلیج بنگال میں بننے والے ڈیپ ڈپریشن کے باعث بارش کا یہ ماحول بنا ہے۔

مایانگری ممبئی میں دن بھر حبس رہا

دوسری طرف، مایانگری ممبئی میں جمعہ کے روز دن بھر وسرجن کے جلوسوں کے ساتھ گنیش اتسو کا اختتام ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران موسم پرسکون رہا، آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے رہے، دن بھر حبس رہا اور زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت تقریباً 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

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گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشہ اور آندھرا پردیش سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا (IANS فائل فوٹو)

ڈیپ ڈپریشن شمالی بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے

آئی ایم ڈی نے بتایا کہ چھتیس گڑھ کے اوپر بنا ہوا موسم کا ایک نظام (سسٹم) اب شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ بھارت کے محکمۂ موسمیات نے کئی ریاستوں میں آندھی طوفان، تیز ہواؤں اور سیلاب کے خطرے کا الرٹ جاری کیا ہے۔

اتراکھنڈ: شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ

پہاڑی ریاست اتراکھنڈ کی بات کریں تو آج ہفتہ اور کل اتوار کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ (چٹانیں کھسکنے) اور مڈ سلائیڈ کا خطرہ ہے، جس سے سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔ لوگوں سے اس دوران انتہائی احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ باگیشور، پتھورا گڑھ، چمپاوت، نینی تال اور ادھم سنگھ نگر میں الرٹ ہے، جب کہ دہرادون، پوڑی، رودر پریاگ، چمولی اور الموڑا کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

اتر پردیش: شدید بارش سے ندیوں کی سطحِ آب میں ہو سکتا ہے اضافہ

محکمۂ موسمیات نے بتایا کہ اتر پردیش کے کئی اضلاع جیسے بریلی، مرادآباد، رام پور، بہرائچ، لکھیم پور کھیری، شاہ جہاں پور، ہردوئی، کانپور، لکھنؤ اور فرخ آباد میں ہفتے کے روز شدید بارش کا امکان ہے۔ سدھارتھ نگر، کشی نگر، کانشی رام نگر، مہاراج گنج، گورکھپور، بستی، گونڈہ، ایودھیا اور فیض آباد میں بھی تیز بارش متوقع ہے۔

پریاگ راج، وارانسی، بھدوہی، جونپور اور مرزاپور میں درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ رام پور اور مرادآباد کے پاس رام گنگا ندی کا پانی بڑھ سکتا ہے، جس سے جل تھل اور سیلاب جیسی صورتحال کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بارش کل شمال کی طرف بڑھے گی، جس سے میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور اور بجنور متاثر ہوں گے۔

مہاراشٹرا: زیادہ تر خشک، ودربھ میں بارش

مہاراشٹرا کے زیادہ تر حصوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ تاہم، مشرقی ودربھ کے ناگپور، واشم، بھنڈارا، گڑچرولی، گوندیا اور برہمپوری میں بارش ہو سکتی ہے۔ کونکن اور گوا کے ساحلوں پر بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ودربھ میں کل بارش کا زور کم ہو سکتا ہے، لیکن 28 ستمبر کے آس پاس مانسون کے دوبارہ سرگرم ہونے کا امکان ہے، جس سے وسطی مہاراشٹرا میں پھر سے بارشیں ہوں گی۔

چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش: شدید بارش سے معمولاتِ زندگی درہم برہم

ان دونوں ریاستوں میں انتہائی شدید بارش ہو رہی ہے، جس کے باعث جل تھل (پانی بھرنے) کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں پہلے ہی بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کے اندرونی علاقوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جن کی رفتار کبھی کبھی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ رہی ہے۔

تلنگانہ اور آندھرا پردیش: پانی بھرنے (جل بھراؤ) کا خطرہ

تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ساحلی آندھرا پردیش، ینم اور رائلسیما میں تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔

جھارکھنڈ اور بہار: مغربی علاقے سب سے زیادہ متاثر

جھارکھنڈ اور بہار کے مغربی علاقوں میں شدید بارش کے باعث کام کاج میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں شدید آندھی آئی، جس میں ہوا کی رفتار 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور جھونکے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئے تھے۔ کل سے بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اوڈیشہ میں بارش کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔

ہماچل پردیش: اتراکھنڈ کے قریب شدید بارش کی وارننگ

اتراکھنڈ سے متصل ہونے کی وجہ سے، ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں بھی شدید بارش، آندھی اور تیز ہواؤں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ دہلی، پنجاب، ہریانہ اور شمالی راجستھان میں صرف ہلکی بارش ہوگی۔ ان علاقوں میں 28 ستمبر کے آس پاس بارش کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ دہلی میں شدید بارش کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں صرف ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔

ماہی گیروں کو ساحل پر رہنے کی ہدایت

مغربی وسطی اور شمال مغربی خلیج بنگال، اور اوڈیشہ و شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور ان کے جھونکے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں سمندر کی صورتحال خراب رہے گی۔ ماہی گیروں کو اگلے 12 گھنٹوں تک ان سمندری علاقوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

کسانوں کے لیے مشورہ

شدید بارش کی وجہ سے کپاس، دالوں، دھان (چاول) اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسانوں کو فی الحال کیڑے مار ادویات (کیڑے مار دواؤں) یا کھاد کے چھڑکاؤ سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ کھیتوں سے پانی کے نکاس کا درست انتظام ہو، تاکہ پانی جمع ہونے (جل بھراؤ) سے فصل خراب نہ ہو۔

مجموعی طور پر، بارش کا یہ موسمی نظام وسطی بھارت سے شمال اور پہاڑی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ریڈ الرٹ اور بادل پھٹنے کے خطرے کے پیشِ نظر اس وقت اتراکھنڈ پر گہری نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔

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