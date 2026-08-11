کن ریاستوں میں ہوگی شدید بارش، محکمۂ موسمیات کی جانب سے کئی ریاستوں میں اورینج اور ریڈ الرٹ جاری

کن ریاستوں میں ہوگی شدید بارش، محکمۂ موسمیات کی جانب سے کئی ریاستوں میں اورینج اور ریڈ الرٹ جاری
پورے ہفتے اروناچل، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 1:38 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے کئی حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق پورے بھارت میں مانسون کی سرگرمیاں فعال ہیں۔ کئی علاقوں میں ہلکی سے لے کر شدید بارش اور کچھ مقامات پر چھٹپٹ (رک رک کر) بارش ہونے کا امکان ہے۔ اگست کے مہینے میں جنوب مغربی مانسون بنیادی موسمی نظام ہوتا ہے، جس سے بھارت کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے۔
خطے کے لحاظ سے (علاقہ وائز) موسم کی معلومات
شمال مغربی بھارت
محکمۂ موسمیات کے مطابق آج دہلی اور ہریانہ میں کافی زیادہ یا بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے، کیونکہ جنوبی راجستھان کے اوپر کم دباؤ کا خطرہ (Low Pressure Area) اور مانسون کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ، پنجاب، اتر پردیش اور مغربی ہمالیائی ریاستوں میں بھی اگلے چند دنوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہونے کی امید ہے۔
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 10, 2026
*Issue Time:* 10-08-2026 19:17 Hrs IST
*Validity Time:* 10-08-2026 22:17 Hrs IST
*Orange warnings*: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/eGUUN01PV7
جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، دہلی، پنجاب اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں الگ الگ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اتراکھنڈ کے نو اضلاع میں یلو الرٹ (Yellow Alert) جاری کیا گیا ہے، جن میں اترکاشی اور چمولی بھی شامل ہیں۔ یہاں لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکیں بند ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔
وسطی بھارت
مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں مانسون کے زوردار بنے رہنے کی امید ہے۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے، ساتھ ہی بارش کے دوران آندھی طوفان اور بجلی چمکنے کا بھی امکان ہے۔ مشرقی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔
مشرقی بھارت
بہار میں مانسون فعال ہے اور پورے صوبے میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کم بارش کے باعث مسلسل حبس (امس) بنی ہوئی ہے، جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ مانسون کے دوران زیادہ حبس کی بنیادی وجہ ہوا میں نمی (Moisture) کا بڑھنا ہے۔ بہار میں اب تک معمول سے 36 فیصد کم بارش ہوئی ہے، جس کا اثر کھیتی باڑی اور پانی کی سطح پر پڑ سکتا ہے۔
سمندر اور خلیج بنگال سے آنے والی نمی والی ہوائیں بہار پہنچتی ہیں اور حبس بڑھا دیتی ہیں۔ کم دباؤ کے خطے (Low Pressure Area) کے باعث اوڈیشہ میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی (IMD) نے تمام اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی بارش ہونے کی امید ہے۔
شمال مشرقی بھارت
پورے ہفتے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بارش جاری رہنے کی امید ہے۔ اس علاقے کے کئی حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس سے آبی جماؤ (Waterlogging) اور مقامی سطح پر سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
مغربی بھارت
اس ہفتے کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر اور گجرات میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کونکن اور گوا اور وسطی مہاراشٹر میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ گجرات میں بھی شدید بارش ہونے کی امید ہے۔
جنوبی جزیرہ نما بھارت
آنے والے دنوں میں کیرالا، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور آس پاس کے علاقوں میں بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ کیرالا اور ساحلی کرناٹک میں تو اچھی خاصی بارش ہونے کی امید ہے، جب کہ جنوب کی دیگر ریاستوں میں کہیں کہیں یا کافی حد تک بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران سمندر میں خراب حالات اور تیز ہوا کے باعث ماہی گیروں کو بحیرۂ عرب (Arabian Sea) اور خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔