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بارش کا الرٹ: مانسون فعال؛ کئی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان، جانیے کیسا ہوگا آپ کے شہر کا موسم؟

آئی ایم ڈی نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوں گی۔ محتاط رہیں۔ انکیتا کماری کی رپورٹ۔

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کئی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان، جانیے کیسا ہوگا آپ کے شہر کا موسم؟ (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2026 at 1:04 PM IST

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نئی دہلی: جیسے جیسے مانسون کی رفتار بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے بھارت کے بڑے حصوں میں بارش کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں، مشرقی میدانی علاقوں اور جنوبی ساحلوں میں موسم بدل رہا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر، ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (IMD) نے اگلے چند دنوں میں کئی علاقوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی بھی پیش گوئی کی ہے، جس سے کچھ علاقوں میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔

قومی دارالحکومت نئی دہلی میں ماہ کے پہلے آٹھ دنوں میں اگست کی معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ پیر کو، آئی ایم ڈی نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر میں اچھی بارش کی پیش گوئی کی۔ دہلی، ہریانہ، چندی گڑھ اور پنجاب میں اگلے پانچ دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مشرقی راجستھان میں دو دن، 12-11 اگست تک موسلادھار بارش متوقع ہے۔ اتراکھنڈ کے چار اضلاع بشمول دہرادون، باگیشور، نینی تال اور چمپاوت کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے اور تیز بارش ہو سکتی ہے۔

وسطی بھارت: مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں شدید بارش کا امکان
پورے وسطی بھارت میں بارش کی سرگرمیاں تیز ہونے کی امید ہے۔ مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ پورے مدھیہ پردیش میں اس ہفتے بڑے پیمانے پر بارش ہونے کی امید ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے منڈلا اور ڈنڈوری سمیت مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں سیلاب آ گیا ہے، جس سے ندیاں اور نالے ابل رہے ہیں۔ کئی گھاٹ ڈوب گئے ہیں، جب کہ پانی بھر جانے سے سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ڈنڈوری، جبل پور، امرکنٹک ہائی وے پر لوگوں کو ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

مشرقی بھارت: بہار اور مغربی بنگال میں شدید بارش کا خطرہ
مشرقی بھارت میں، بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کچھ مقامات پر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ گنگا کے میدانی مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں اگلے چند دنوں میں بہت زیادہ بارش کی امید ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، رپورٹ ہے کہ جاج پور اور کیندرپاڑہ علاقوں میں دو لوگ بہہ گئے ہیں۔ بچاؤ ٹیمیں اور مقامی حکام بارش کے حساس مقامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

شمال مشرقی بھارت: موسلا دھار بارش سے شہر میں معمولاتِ زندگی درہم برہم
شمال مشرقی بھارت میں مانسون کے زوردار رہنے کی امید ہے اور پورے علاقے میں اچھی خاصی بارش ہونے کی توقع ہے۔ آسام اور میگھالیہ میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی امید ہے۔

مغربی بھارت: کونکن، گوا اور گجرات میں فعال مانسون کی صورتحال دیکھنے کو ملے گی
مغربی ساحل پر، کونکن اور گوا، گجرات کے خطے اور وسطی مہاراشٹرا میں 10 اگست کو شدید بارش ہونے کا امکان ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، جب کہ پیش گوئی کردہ پورے وقت کے دوران کونکن اور گوا میں کافی بارش ہونے کی امید ہے۔

جنوبی جزیرہ نما بھارت: کیرالہ، کرناٹک اور تلنگانہ میں بارش ہوگی
جنوبی بھارت میں، آئی ایم ڈی (IMD) نے کیرالہ اور ماہے میں شدید بارش کا اندازہ لگایا ہے، جب کہ کیرالہ، ساحلی کرناٹک اور لکشدیپ میں کافی بارش ہونے کی امید ہے۔ اندرونی کرناٹک، رائلسیما، تلنگانہ اور تمل ناڈو میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور کچھ علاقوں میں ہوا کی رفتار 60-50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔

بارش کے پیچھے کا موسمی نظام
آئی ایم ڈی (IMD) نے بتایا کہ شمال مشرقی مدھیہ پردیش اور اس سے متصل چھتیس گڑھ کے اوپر موجود کم دباؤ کا نظام آج شمالی مدھیہ پردیش اور آس پاس کے علاقوں میں بنا ہوا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 7.6 کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے سائکلونک سرکولیشن سے جڑا ہوا ہے۔ مانسون کی ٹرف (Monsoon Trough) بھی بارش کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، جب کہ اس ہفتے خلیج بنگال کے شمالی حصے اور آس پاس کے علاقوں میں ایک نیا سائکلونک سرکولیشن بننے کا امکان ہے۔

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