جنوبی بھارت میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش قیاسی
آئی ایم ڈی نے آندھرا پردیش، کونکن، گوا، مہاراشٹر، سوراشٹرا، کچھ، تمل ناڈو، پڈوچیری و دیگر علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : October 24, 2025 at 2:41 PM IST
نئی دہلی : بھارتی محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، کونکن، گوا اور مہاراشٹر میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی ہے۔ سوراشٹر، کچھ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں بھی بجلی گرنے کا امکان ہے۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ علاقوں میں بھی ایسے ہی حالات متوقع ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
جنوبی ہند میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ خلیج بنگال کے جنوب مشرقی حصے میں کم دباؤ کا نظام بن رہا ہے۔ یہ نظام اگلے 24 گھنٹوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تمل ناڈو اور چند دیگر ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ کیرالہ، کرناٹک، جنوبی کونکن اور گوا کے ساحلی علاقوں میں طوفانی موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ہوا کی رفتار 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
لکشدیپ، کومورین اور مالدیپ کے علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بحیرہ عرب کے جنوب مشرقی حصے میں شدید دباؤ شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ آج صبح 05:30 بجے مشرقی وسطیٰ اور ملحقہ جنوب مشرقی بحیرہ عرب پر مرکوز تھا۔ یہ شدید دباؤ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی وسطیٰ بحیرہ عرب میں شمال مشرق کی طرف بڑھتا رہے گا۔
وہیں دہلی نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے بادلوں کی بیجائی (Cloud Seeding) کا پہلا تجربہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ یہ تجربہ IIT کانپور کے تعاون سے کیا گیا۔ مصنوعی بارش کے لیے 28 سے 30 اکتوبر تک آپریشنز کا شیڈول ہے۔ یہ قدم فضائی آلودگی سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔