لاکھوں افراد کا انتظار ختم، کیرالہ میں مانسون نے دی دستک، ہو رہی موسلا دھار بارش، جانیے آپ کی ریاست کے موسم کا حال

لاکھوں افراد کا انتظار ختم، کیرالہ میں مانسون نے دی دستک، ہو رہی موسلا دھار بارش، جانیے آپ کی ریاست کے موسم کا حال
محکمۂ موسمیات نے آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔ مزید پڑھیں
Published : June 1, 2026 at 11:38 AM IST
ترواننت پورم، کیرالہ: ہندوستان بھر میں لاکھوں لوگ کیرالہ میں جنوب مغربی مانسون کی سالانہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ مانسون اب کیرالہ کے ساحل پر پہنچ گیا ہے، جس سے چلچلاتی گرمی سے راحت ملی ہے۔
محکمے نے آنے والے دنوں میں شدید بارش کی بھی وارننگ دی ہے۔ ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، آئی ایم ڈی، IMD) نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر مانسون کی آمد کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ ریاست بھر میں بھاری بارش لائے گا۔ پورے ہندوستان میں مانسون کی قریب سے نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ کیرالہ میں اس کی آمد ملک کے باقی حصوں میں اس کی پیش قدمی کے لیے ایک معیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے، انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ (IMD) نے اس ہفتے کے مختلف دنوں میں سات اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔
Southwest Monsoon 2026 Update !— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 1, 2026
The Southwest Monsoon has officially advanced further over the country, bringing widespread rainfall and marking the beginning of its northward journey across India.
✅ Monsoon onset over Kerala was declared based on sustained rainfall,… pic.twitter.com/ijTJLwTlgZ
کمزور علاقوں میں رہنے والوں کو ہائی الرٹ رہنے کا مشورہ
محکمے کے مطابق، کیرالہ کے الاپپوزا، کوٹائم، ایرناکولم، تھریسور اور ملاپورم کو بدھ اور جمعرات کے لیے اورنج الرٹ پر رکھا گیا ہے، جب کہ پٹھان مٹھیٹا اور کوزی کوڈ جمعرات کے لیے الرٹ پر ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے حکام نے کمزور علاقوں میں رہنے والوں کو ہائی الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ان اضلاع کے کچھ علاقوں میں مختصر وقت میں 11 سے 20 سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔
اضلاع کے لیے پیلے رنگ کا الرٹ جاری
اس طرح کی شدید بارش شہری علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھاتی ہے، جس سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیوں کو نگرانی اور تیاری کے اقدامات میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ریاست کے بڑے حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کئی دیگر اضلاع کے لیے بھی پیلے رنگ کے الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ آنے والے مانسون سے کیرالہ کے ساحل کے ساتھ خراب موسم اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔
نہروں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی پر نظر
محکمۂ موسمیات کے حکام نے ماہی گیروں کو موسم بہتر ہونے تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ چونکہ لوگوں کو کئی ہفتوں کی شدید گرمی سے راحت کی امید ہے، ریاست بھر میں پری مانسون کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں، بشمول سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے نالوں، نہروں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بہت گرم موسم گرما کے بعد، آنے والے دنوں میں مانسون کی پہلی اہم بارشوں سے کیرالہ کے منظر نامے کو تبدیل ہونے کی توقع ہے، جس سے موسمی بارش کا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو پورے ہندوستان میں زراعت اور آبی وسائل کو برقرار رکھتی ہے۔