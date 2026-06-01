ETV Bharat / bharat

لاکھوں افراد کا انتظار ختم، کیرالہ میں مانسون نے دی دستک، ہو رہی موسلا دھار بارش، جانیے آپ کی ریاست کے موسم کا حال

محکمۂ موسمیات نے آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔ مزید پڑھیں

imd monsoon knocks on kerala door heavy rain alerts issued Urdu News
کیرالہ میں مانسون پہنچ گیا، ہو رہی شدید بارشیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 1, 2026 at 11:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ترواننت پورم، کیرالہ: ہندوستان بھر میں لاکھوں لوگ کیرالہ میں جنوب مغربی مانسون کی سالانہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ مانسون اب کیرالہ کے ساحل پر پہنچ گیا ہے، جس سے چلچلاتی گرمی سے راحت ملی ہے۔

محکمے نے آنے والے دنوں میں شدید بارش کی بھی وارننگ دی ہے۔ ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، آئی ایم ڈی، IMD) نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر مانسون کی آمد کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ ریاست بھر میں بھاری بارش لائے گا۔ پورے ہندوستان میں مانسون کی قریب سے نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ کیرالہ میں اس کی آمد ملک کے باقی حصوں میں اس کی پیش قدمی کے لیے ایک معیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے، انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ (IMD) نے اس ہفتے کے مختلف دنوں میں سات اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔

کمزور علاقوں میں رہنے والوں کو ہائی الرٹ رہنے کا مشورہ

محکمے کے مطابق، کیرالہ کے الاپپوزا، کوٹائم، ایرناکولم، تھریسور اور ملاپورم کو بدھ اور جمعرات کے لیے اورنج الرٹ پر رکھا گیا ہے، جب کہ پٹھان مٹھیٹا اور کوزی کوڈ جمعرات کے لیے الرٹ پر ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے حکام نے کمزور علاقوں میں رہنے والوں کو ہائی الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ان اضلاع کے کچھ علاقوں میں مختصر وقت میں 11 سے 20 سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔

اضلاع کے لیے پیلے رنگ کا الرٹ جاری

اس طرح کی شدید بارش شہری علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھاتی ہے، جس سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیوں کو نگرانی اور تیاری کے اقدامات میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ریاست کے بڑے حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کئی دیگر اضلاع کے لیے بھی پیلے رنگ کے الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ آنے والے مانسون سے کیرالہ کے ساحل کے ساتھ خراب موسم اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔

نہروں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی پر نظر

محکمۂ موسمیات کے حکام نے ماہی گیروں کو موسم بہتر ہونے تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ چونکہ لوگوں کو کئی ہفتوں کی شدید گرمی سے راحت کی امید ہے، ریاست بھر میں پری مانسون کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں، بشمول سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے نالوں، نہروں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بہت گرم موسم گرما کے بعد، آنے والے دنوں میں مانسون کی پہلی اہم بارشوں سے کیرالہ کے منظر نامے کو تبدیل ہونے کی توقع ہے، جس سے موسمی بارش کا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو پورے ہندوستان میں زراعت اور آبی وسائل کو برقرار رکھتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

اکتوبر میں زیادہ بارشوں کی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ سرد یا مرطوب موسم کا امکان

بھارت میں اس سال سب سے کمزور مانسون کی پیش گوئی، 'ال نینو' مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے تیار

کیرالہ میں 26 مئی کو ہی دستک دے سکتا ہے مانسون، حالات سازگار، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی

تلنگانہ اور آندھرا میں موسم خطرناک! گرمی، پانی اور فصل کے نقصانات کے لیے تیار ہو جائیں

اگر آپ کا موبائل فون مانسون کی بارش میں بھیگ گیا تو فوری اس ترکیب کو آزمائیں

TAGGED:

INDIAN MONSOON
MONSOON IN INDIA
MONSOON IN KERALA
MONSOON KNOCKS ON INDIA DOOR
MONSOON KNOCKS ON KERALA DOOR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.