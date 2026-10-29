'میں "دماغی نکسل" ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے'، نصیر الدین شاہ کی نئی ویڈیو، مرکزی وزیر نے کہا، جمہوریت کے لیے نقصان دہ
نصیر الدین شاہ کا یہ نیا ویڈیو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء یونین انتخابات کے لیے احتجاج کررہے طلباء کی حمایت میں سامنے آیا ہے۔
Published : October 29, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے فخر کے ساتھ خود کو ایک "دماغی نکسل" قرار دیا ہے۔ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ان طلباء کی حمایت کی ہے جو اپنی اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے مطالبے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔
منگل کے روز فیس بک پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، نصیر الدین شاہ نے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تعلیمی نظام کو تباہ کر رہی ہے اور ملک کے نوجوانوں کے حوصلے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں شاہ نے ایک ایسی 'پن' (بیج) بھی لگا رکھی تھی جس پر "دماغی نکسل" لکھا ہوا تھا، جسے انہوں نے کیمرے کے سامنے نمایاں بھی کیا۔
نصیر الدین شاہ کی ویڈیو پر رد عمل دیتے ہوئے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے سینئر اداکار کو ایک "خطرناک شہری 'دماغی نکسل" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ کے خیالات ملک کی جمہوریت کے لیے "انتہائی نقصان دہ" ہیں۔
I thought Naseeruddin Shah was just an ordinary actor. I used to respect & like him.. I never knew that he was a dangerous urban Dimagi Naxal ! मुझे उसके असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला।। भारत के लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। https://t.co/McSDNBJjPt— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 28, 2026
بدھ کے روز 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، وزیر برائے اقلیتی امور نے کہا کہ وہ کبھی شاہ کا احترام کرتے تھے، لیکن انہیں ان کے "اصل کردار" کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ ریجیجو نے کہا، "میں سمجھتا تھا کہ نصیر الدین شاہ صرف ایک عام اداکار ہیں۔ میں ان کا احترام کرتا تھا اور انہیں پسند بھی کرتا تھا۔۔۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خطرناک شہری 'دماغی نکسل' ہیں۔"
"دماغی نکسل" کی اصطلاح سب سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی یومِ آزادی کی تقریر میں استعمال کی تھی۔
منگل کے روز کی گئی اپنی پوسٹ میں نصیرالدین شاہ نے ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ، "میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک 'دماغی نکسل' ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان 'چوکیداروں' نے مجھ جیسے لوگوں کو اور کیا کیا القابات دیے ہیں، جیسے 'دیش دروہی' (غدار)، 'ٹکڑے ٹکڑے گینگ'، اور نہ جانے کیا کیا۔"
ویڈیو میں انہوں نے مزید کہا، "میں اس حکومت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے حوصلے توڑنے، تعلیمی نظام کو تباہ کرنے اور ہماری جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اور کیا کریں گے؟ آپ مزید کیا کریں گے؟ آپ کس حد تک جائیں گے؟"
ہندی سنیما کے 76 سالہ اداکار اکثر ویڈیوز پوسٹ کرتے رہتے ہیں، طلباء سے متعلق مسائل پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے گزشتہ جولائی میں 'نیٹ' امتحان میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف ہونے والے احتجاج سے نمٹنے کے حکومتی انداز پر تنقید کی تھی۔
گزشتہ ہفتے، شاہ نے ستیہ جیت رے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ کے طلباء کی حمایت میں بھی آواز اٹھائی، جو اپنے کیمپس میں ہونے والے تشدد کے خلاف غیر معینہ مدت تک دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ عامر عزیز کی ایک مشہور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، "پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی، پھر ستیہ جیت رے فلم انسٹی ٹیوٹ، اور اب جامعہ ملیہ، طلباء پر کیے جانے والے مظالم یاد رکھے جائیں گے۔ سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔" انہوں نے بسمل عظیم آبادی کی مشہور نظم ’سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے‘ کا ایک مصرع بھی پڑھا، ”دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔“
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے احتجاجی طلباء 2006 سے التواء کا شکار طلباء یونین انتخابات کے لیے ایک متعین تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کی منظوری کے لیے ایک واضح ٹائم لائن کا مطالبہ کیا ہے۔
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