انسانی بال اب کسانوں کا بنیں گے سہارا، قدرتی یوریا کا ایک طاقتور متبادل
بالوں سے کھاد بنانے کی وجہ بتاتے ہوئے گورکھپور کے ہریتک نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔
Published : March 21, 2026 at 6:44 AM IST
کانپور، اترپردیش (سمیر ڈکشٹ): کیا انسانی بالوں سے کھاد بنائی جا سکتی ہے؟ جواب ہاں میں ہے۔ انسانی بال پودوں کی اچھی نشوونما کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہ بال یوریا کا قدرتی متبادل ہو سکتا ہے اور اس سے کھاد تیار کی جا رہی ہے۔
پنجاب یونیورسٹی کے ایک محقق اور گورکھپور کے رہنے والے ہریتک نے وضاحت کی کہ انسانی بالوں سے کھاد بنانے کا خیال 2018 میں پنجاب یونیورسٹی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے آیا تھا، اب زمین پر ہے۔
نوجوان محقق نے انسانی بالوں سے کھاد بنائی
پیٹنٹ فائل: ہریتک کے اسٹارٹ اپ کو آئی آئی ٹی کانپور سے 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی فنڈنگ ملی ہے۔ دریں اثنا، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ بائیو ٹیکنالوجی کے پروفیسر کشمیر سنگھ نے اپنی لیب میں ٹیسٹ کرائے ہیں اور اس تحقیق کی صداقت کی تصدیق کرتے ہوئے پیٹنٹ جمع کرایا ہے۔
بال نائٹروجن سے بھرپور ہوتے ہیں
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ریتک نے وضاحت کی کہ بالوں میں نائٹروجن کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انسانی بال اکٹھے کیے اور اس پر کیمیائی ٹیسٹ کروائے۔
کچھ خامروں کو شامل کر کے، پہلی مصنوعات، ایک پودے کی ترقی کو فروغ دینے والا، 2022 میں تیار کیا گیا تھا۔ اب یہ پنجاب، چندی گڑھ، اور مشرقی اتر پردیش کے کئی شہروں میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
ہریتھک نے کہا کہ ان کی پروڈکٹ فی الحال باغبانی کے لیے بہت موثر ہے۔ وہ کاشتکاری کے لیے اسے مزید بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ریتک نے پنجاب یونیورسٹی سے الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن میں بیچلر کی ڈگری مکمل کی۔
ہریتھک کا دعویٰ ہے کہ انسانی بالوں سے بنی کھاد ابھی ہندوستانی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ اس کی مصنوعات کی بتدریج مانگ بڑھ رہی ہے۔ اسے مستقبل میں مزید موثر بنایا جائے گا۔
یوریا سے 11 فیصد بہتر
ہریتک نے وضاحت کی کہ جس طرح پروٹین انسانی جسم کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح ہم نے پودوں کی نشوونما کرنے والا بھی تیار کیا ہے۔ یہ یوریا سے 11 فیصد زیادہ موثر ہے۔
یہ مکمل طور پر کھاد کی شکل میں ہے۔ اسے 10 ملی لیٹر سے 100 ملی لیٹر کی بوتلوں میں لانچ کیا گیا ہے۔ اسے استعمال کے لیے تیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہریتھک نے کہا کہ پودے میں ایک سے دو ماہ کے اندر ترقی دیکھی جا سکتی ہے۔