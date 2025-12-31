اگر آپ چاہتے ہیں کہ آدمی بطورِ شوہر کامیاب اور دولت مند ہو تو بیویوں کو یہ آسان کام کرنے چاہئیں

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آدمی بطورِ شوہر کامیاب اور دولت مند ہو تو بیویوں کو یہ آسان کام کرنے چاہئیں
مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام جو آپ ہر روز انجام دیتے ہیں۔ آپ کے شوہر کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد بن سکتے ہیں۔
Published : December 31, 2025 at 7:19 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ اپنے شوہر کی آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو معروف نجومی مچیراجو کرن کمار خواتین کے لیے کچھ خاص علاج بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے آپ کے شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور گھر میں کسی قسم کی مالی پریشانی سے بچا جائے گا۔ آئیے اس مضمون میں اس بارے میں مزید جانیں...
ایسا نہ کریں...
بہت سی خواتین اپنے شوہر کے کام یا کاروبار کے لیے نکلتے ہی دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ لیکن آپ کو فوری طور پر دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند کرنا بہتر ہے۔
اس کے علاوہ، آپ کو اپنے شوہر کے جانے کے فوراً بعد گھر کو صاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو فرش کو گیلے کپڑے سے بھی نہیں صاف کرنا چاہیے۔
کچھ خواتین اپنے شوہر کے جاتے ہی غسل خانے کی طرف بھاگتی ہیں۔ لیکن فوراً نہانے کے بجائے پانچ منٹ انتظار کریں۔
دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ کرتے وقت الٹا نہ جوڑیں۔ کپڑوں کو الٹا تہہ کرنا آپ کے شوہر کے لیے بد نصیبی کا باعث بن سکتا ہے۔
اس منتر کا جاپ کریں
جب بھی آپ نہائیں، نہانے کے بعد بن سنورتے ہوئے خدا کو ضرور یاد کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے شوہر کے لیے خوش قسمتی آئے گی اور اس کے لیے بہت زیادہ دولت آ سکتی ہے۔
خدا کو ضرور یاد کرنا زندگی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، خوف کو ختم کرتا ہے اور خالق کائنات کی لامحدود نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، جب خواتین صبح کچن میں چائے بنانے اور دوپہر کا کھانا تیار کرنے جاتی ہیں، تو چولہا جلانے سے پہلے منتر "بسم اللہ" کا ذکر کرنے سے ان کے شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ ذکر آپ کے شوہر کی آمدنی بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔
اپنے شوہر کی خوش قسمتی لانے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ بیدار ہوتے ہی نماز ضرور پڑھیں۔
پانچ ہفتوں تک ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں۔
کچن میں رکھی الائچی خشک نہیں ہونی چاہیے۔ الائچی ہری ہونی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ سبز الائچی دولت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کچن میں رکھی گئی الائچی سبز ہو۔
جمعہ کے دن ایک پیلا کپڑا لے کر اس میں الائچی کے پانچ دانے ڈال دیں۔ اسے لپیٹ کر جار میں رکھیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔
نماز کے کمرے میں قرآن ضرور رکھیں اور اس کی تلاوت لازمی کریں۔
جمعہ کے دن ایک پیلا کپڑا لے کر اس میں سبز کافور ڈال دیں۔ اسے لپیٹ کر نماز کے کمرے میں رکھ دیں۔ ہر روز اس پر ہلکی بخور جلتی ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو ضرور لگائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے شوہر کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی۔
سبز یا سرخ مٹی کی چوڑیاں پہننی چاہئیں۔ اتوار اور جمعہ کو چوڑیاں خریدنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ منگل اور ہفتہ کو چوڑیاں خریدنے سے شوہر کی آمدنی میں کمی آتی ہے۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ نماز کے کمرے میں تصویریں نہ ہوں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر خواتین یہ خصوصی رسومات ادا کریں تو ان کے شوہر خوش نصیبی سے نوازیں گے اور کئی طریقوں سے دولت حاصل کریں گے۔
ای ٹی وی بھارت ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتا۔
(اعلان دستبرداری: مندرجہ بالا معلومات کچھ علم نجوم کے ماہرین نے سائنسی کتابوں میں بتائے گئے حقائق کی بنیاد پر فراہم کی ہیں۔ تاہم، قارئین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی تائید کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس معلومات پر کسی ایک جگہ پر کتنا بھروسہ کرنا مکمل طور پر ذاتی معاملہ ہے۔)