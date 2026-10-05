گیانیش کمار برطرفی کیس: الیکشن کمیشن کے فیصلے متفقہ طور پر نہیں لیے گئے تو لگے گی روک، سپریم کورٹ کا اشارہ
سپریم کورٹ نے چیف CEC کو معطل کرنے کا عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اورمرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 1:58 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو معطل کرنے کا عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ان پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اندر دیگر دو الیکشن کمشنروں کی رضامندی کے بغیر یکطرفہ فیصلے کرنے کے الزامات ہیں۔
چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں ایک بنچ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا اور درخواست میں اٹھائے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ بنچ نے سینئر وکیل وکاس سنگھ کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل پر غور کرنے کے بعد یہ نوٹس جاری کیا۔
#WATCH | Delhi: Petitioner Advocate Rakesh Kumar says, "There were so many irregularities, and the entire country was in turmoil over this issue... Regarding this, we filed a petition; today, our lawyer, Vikas Singh, raised the matter and sought an interim order. He argued that the CEC should be suspended until the hearing concludes, noting that the other two Election Commissioners constitute a majority and could carry on the work, since two out of three is a majority. However, the Chief Justice stated that the court would issue notices and examine the matter. He directed that the relevant documents and electronic records be secured to prevent any tampering, and scheduled the hearing for next week to consider the issue further... Notices have been issued to the Union of India and the Chief Election Commissioner; in fact, all 7 respondents have been served notices, and the hearing is set for next week..."— ANI (@ANI) October 5, 2026
عدالت نے اشارہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد، اگر یہ ظاہر ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ضروری اتفاق رائے کے بغیر کچھ فیصلے کیے ہیں، تو ان فیصلوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے یا انہیں واپس لیا جا سکتا ہے۔
عدالت نے کہا، "نوٹس کے بعد، اگر وہ آ کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ فیصلے اتفاق رائے کے بغیر کیے گئے تھے، تو ہم ان فیصلوں کو واپس لے لیں گے۔"
عدالت ووٹر فہرستوں کی 'خصوصی اور تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔ ایک درخواست میں الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ کثیر رکنی آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود اختیارات کا استعمال قانون کے تحت لازمی اجتماعی فیصلہ سازی کے عمل کی پاسداری کیے بغیر کیا جا رہا تھا۔
SC Refuses Interim Order To Suspend CEC, Seeks ECI Response On Plea Against Gyanesh Kumar #gyaneshkumar #eci #cec #vote #live https://t.co/FrnAqklCjV— ANI (@ANI) October 5, 2026
درخواست میں عدالت سے ہدایات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جن کے تحت فریق نمبر تین (سی ای سی) کو درخواست کی حتمی سماعت تک چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا کے فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے، اس عبوری مدت کے دوران کمیشن کے امور فریق نمبر چار (سکھبیر سنگھ سندھو) اور فریق نمبر پانچ (وویک جوشی) کے متفقہ فیصلوں کے ذریعے چلائے جائیں اور یہ کہ خالی آسامی پر کوئی بھی تقرری ایسی کمیٹی کی سفارش پر کی جائے جس میں ہندوستان کے معزز چیف جسٹس شامل ہوں۔
اس سے قبل آج، سپریم کورٹ کے جسٹس اجل بھویان کی جانب سے ووٹنگ کے حقوق سے من مانی طور پر محروم کیے جانے کے حوالے سے کی گئی مشاہدات کے بعد، کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے پیر کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ کے جج نے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے۔
کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر ملک پر "بوجھ" بن چکے ہیں اور الزام لگایا کہ وہ "غیر قانونی احکامات" پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں رمیش نے لکھا:
"یہ ہیں بے باک جسٹس اجل بھویان، جو کل حیدرآباد کی نلسار یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو مکمل طور پر بے نقاب کیا۔ اگر ان میں ذرا بھی شرم و حیا ہے تو گیانیش کمار کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ 'G2' کے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی ان کی روش نے انہیں اب ملک پر بوجھ بنا دیا ہے۔" رمیش کا یہ سخت ردعمل جسٹس بھویان کی اس تقریر کے بعد سامنے آیا ہے جو انہوں نے اتوار کو حیدرآباد میں 19ویں نلسار بی آر ایس موٹ کورٹ مقابلے کی اختتامی تقریب میں کی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ، کوئی بھی ایسا عمل جو لاکھوں شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دے اور انہیں ووٹ کے حق کے بغیر "دوسرے درجے کے شہری" بنا دے وہ "بنیادی طور پر من مانی پر مبنی" ہے۔
جسٹس بھویان نے کہا تھا، "اگر کسی عمل کا نتیجہ یہ نکلے کہ لاکھوں ہندوستانی شہری ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں اور اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری (یعنی ووٹ کے حق کے بغیر شہری) بن جائیں، تو ایسا عمل بنیادی طور پر من مانی پر مبنی ہے۔ اسے کسی بھی قسم کی 'واٹ اباؤٹری' (یعنی جوابی الزامات یا 'لیکن فلاں معاملے میں کیا ہوا' جیسی دلیلوں) سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آئین کی روح کی بنیاد پر ہی کاری ضرب لگاتا ہے۔"
یہ ریمارکس الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ووٹر فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق جاری تنازعہ کے درمیان سامنے آئے ہیں، جس میں اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔
اتوار کو انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائی سی) نے بھی گیانیش کمار کے خلاف رئیسینہ روڈ سے جنتر منتر تک ایک احتجاجی مارچ کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر انہیں بچانے کا الزام لگایا اور ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔
اس مارچ کی قیادت آئی وائی سی کے قومی صدر ادے بھانو چب نے کی۔ راستے میں پولیس کی بھاری نفری کی تعیناتی اور رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے باوجود، سینکڑوں نوجوان کارکنوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر چب نے مظاہرین کو احتجاج کے لیے مختص مقام تک مارچ کرنے سے روکنے پر دہلی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
یہ تنازعہ 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے بعد پیدا ہوا، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے دس ماہ کے عرصے کے دوران کم از کم 14 مواقع پر انتخابی فہرستوں، ووٹروں کی رجسٹریشن اور کمیشن کے ٹیکنالوجی سسٹمز سے متعلق فیصلوں پر باضابطہ طور پر اعتراضات اٹھائے تھے۔
تاہم، الیکشن کمیشن نے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ مذکورہ اعتراضات حتمی فیصلوں کے خلاف ادارہ جاتی اختلافِ رائے کی عکاسی کرتے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ مسودے کے مرحلے کے دوران اٹھائے گئے آپریشنل سوالات، آراء اور تجاویز اس کے معیاری انتظامی اور فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا موقف تھا کہ 'اسپیشل سمری ریویژن' (ایس ایس آر) کے عمل کے شیڈول سے متعلق فیصلے متفقہ طور پر کیے گئے تھے۔
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: