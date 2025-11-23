اگر 26/11 کو آپریشن سندور جیسا حملہ ہوتا تو کسی کو بھارت پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی: فڑنویس
ممبئی میں 26/11 کے حملوں کی 17ویں برسی پر ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
ممبئی: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کہا کہ اگر بھارت نومبر سنہ 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد آپریشن سندور جیسا حملہ کرتا تو کوئی بھی ملک بھارت کو دوبارہ نشانہ بنانے کی جرات نہ کرتا۔
26/11 کے حملوں کی 17ویں برسی کے موقعے پر سنیچر کو گیٹ وے آف انڈیا میں ایک تقریب میں فڑنویس نے کہا کہ یہ صرف تاج اور ٹرائیڈنٹ ہوٹلوں پر حملہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی بھارت کا معاشی دارالحکومت ہے اور شہر پر حملہ ملک کی آزادی پر حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس بات کو سمجھتے اور اس وقت 'آپریشن سندور' کرنے کی ہمت دکھاتے تو کوئی ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہ کرتا۔
اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان اور اس کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے آپریشن سندور کے تحت فوجی آپریشن شروع کیا۔ واضح رہے کہ 26 نومبر 2008 کو بھی ممبئی دہشت گردانہ حملے کے دوران پاکستانی دہشت گرد سمندری راستے سے شہر میں داخل ہوئے اور تباہی مچا دی، جس میں کم از کم 166 افراد ہلاک ہو گئے۔
فڑنویس نے کہا، "اگرچہ 17 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اب بھی درد ہے۔" بی جے پی لیڈر نے مزید کہا، "ہم یہاں شہیدوں اور بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور یہ یاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے اور ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی آنکھ اور کان بن کر ایک زبان میں بات کرنی ہوگی۔ اگر ہم متحد ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ پاکستان جانتا ہے کہ وہ براہ راست لڑائی میں بھارت کو شکست نہیں دے سکتا اور اسی وجہ سے پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ اور دہلی میں حالیہ دھماکہ ہوا۔ انہوں نے 3000 کلو آر ڈی ایکس ضبط کرنے پر سکیورٹی ایجنسیوں کی تعریف کی۔ اسے ممبئی اور دیگر شہروں میں دہشت گردانہ حملے کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔
فڑنویس نے کہا، "پی ایم مودی نے کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور انہوں نے فوج کو کارروائی کرنے کی آزادی دی۔ آپریشن سندور کے ذریعے دنیا نے بھارت کی طاقت دیکھی۔ بھارت ایک مضبوط ملک ہے اور (دہشت گردی کے خلاف) لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔"
اس موقعے پر نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے شہیدوں کو جذباتی سلامی پیش کی۔ انہوں نے کہا، "اس پروگرام نے دکھایا کہ حب الوطنی اور قوم پرستی کا حقیقی معنی کیا ہے۔ آج بھی جب میں تاج ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں آگ، دھواں اور اس دن کا خوف تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی 26/11 کے حملوں کی یاد مجھے پریشان کرتی ہے۔"
