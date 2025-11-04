ETV Bharat / bharat

اگر امریکہ میں ہائر ایکٹ حقیقت بن گیا تو یہ ہندوستانی معیشت کو آگ لگا دے گا: کانگریس

کانگریس نے خبردار کیا ہے کہ اگر یو ایس HIRE ایکٹ منظور ہوتا ہے تو اس سے ہندوستانی معیشت کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

if hire bill in us becomes reality it will light a fire in indian economy said jairam ramesh Urdu News
کانگریس جنرل سکریٹری (کمیونیکیشن انچارج) جے رام رمیش (IANS فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 12:06 PM IST

5 Min Read
نئی دہلی: کانگریس نے امریکہ کی طرف سے متعارف کرائے جانے والے نئے HIRE ایکٹ کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہندوستانی معیشت کو تباہ کر دے گا۔ اس ایکٹ کا سب سے زیادہ اثر ہندوستان پر پڑے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد اس ایکٹ کے ذریعے امریکی کمپنیوں کو دوسرے ممالک کے کارکنوں کو آؤٹ سورس کرنے سے روکنا ہے۔

کانگریس نے منگل کو کہا کہ امریکی سینیٹ میں پیش کردہ ایک بل، جس میں کسی بھی امریکی شخص پر آؤٹ سورسنگ ادائیگی کرنے پر 25 فیصد ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، اگر یہ حقیقت بن جاتی ہے تو ہندوستانی معیشت کو آگ لگا دے گی۔

جے رام رمیش نے کیا کہا؟

On Oct 6, 2025, Senator Bernie Moreno of Ohio introduced a Bill in the US Senate titled " halting international relocation of employment act" or " hire act." the bill has been referred to the senate committee on finance.

the bill proposes a 25% tax on any us person making an…<="" p>— jairam ramesh (@jairam_ramesh) November 4, 2025

وائٹ کالر نوکریاں

حزب اختلاف کی پارٹی نے کہا کہ یہ بل امریکہ میں بڑھتے ہوئے تاثر کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں بلیو کالر نوکریاں چین سے "کھوئی" گئی ہیں، وہیں وائٹ کالر نوکریاں "ہندوستان کو نہیں کھونی چاہئیں۔" کانگریس کے جنرل سکریٹری (کمیونیکیشن انچارج) جے رام رمیش نے یہ تبصرہ ہائر Halting International Relocation of Employment Act (HIRE)) کا حوالہ دیتے ہوئے کیا، جسے اوہائیو کے سینیٹر برنی مورینو نے 6 اکتوبر کو متعارف کرایا تھا۔

ایکٹ آؤٹ سورسنگ ادائیگی کرنے والے کسی بھی امریکی شخص پر عائد

انہوں نے ایکس پر بتایا کہ بل سینیٹ کی فنانس کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ آؤٹ سورسنگ ادائیگی کرنے والے کسی بھی امریکی شخص پر 25 فیصد ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کرتا ہے، جس کی تعریف "امریکی کمپنی یا ٹیکس دہندہ کی طرف سے کسی غیر ملکی شخص کو ادا کی جانے والی کوئی بھی رقم ہے جس کے کام سے امریکہ میں صارفین کو فائدہ ہوتا ہے۔" رمیش نے کہا کہ اس بل کا ہندوستان کی آئی ٹی خدمات، بی پی او، کنسلٹنسی اور عالمی صلاحیت کے مراکز پر براہ راست اور گہرا اثر پڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک جیسے آئرلینڈ، اسرائیل اور فلپائن بھی اس سے متاثر ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اثر ہندوستان کی خدمات کی برآمدات پر پڑے گا، جو گزشتہ 25 سالوں میں ایک شاندار کامیابی کی کہانی ہے۔ رمیش نے کہا کہ یہ بل اپنی موجودہ شکل میں پاس ہو سکتا ہے یا نہیں اور اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔

انہوں نے دعویٰ کیا، "یہ کچھ اور وقت تک زیر التواء رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ بل امریکہ میں اس بڑھتے ہوئے احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں بلیو کالر نوکریاں چین سے 'کھو دی گئی' ہیں، وہیں ہندوستان کے لیے وائٹ کالر نوکریاں 'کھوئی' نہیں جانی چاہئیں۔"

ہندوستانی معیشت میں ایک نئی توانائی

رمیش نے کہا کہ ایک سال پہلے، کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ ہندوستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات کو اس طرح کا دھچکا لگے گا اور HIRE بل اس کی ایک اور مثال ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا، "اگر یہ (HIRE) بل کبھی حقیقت بن جاتا ہے، تو یہ ہندوستانی معیشت میں ایک نئی توانائی کو جنم دے گا، جسے امریکہ کے ساتھ ایک نئے معمول کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے"۔

گھریلو روزگار کو فروغ

سینیٹر برنی مورینو کی طرف سے متعارف کرایا جانے والا مجوزہ HIRE ایکٹ، اگر منظور ہوتا ہے، تو امریکی کمپنیوں کی طرف سے امریکی صارفین کو فائدہ پہنچانے والی خدمات کے لیے غیر ملکی کارکنوں کو کی جانے والی ادائیگیوں پر 25 فیصد لیوی لگا کر آؤٹ سورسنگ کو روکے گا اور گھریلو روزگار کو فروغ دے گا۔ رمیش نے بل کی دفعات کا لنک بھی شیئر کیا۔

