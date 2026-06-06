اگر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، ابھیجیت دیپکے
احتجاج کے دوران سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ جہاں سسٹم سڑتا ہے وہاں کاکروچ نکل آتے ہیں۔
Published : June 6, 2026 at 8:45 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے ہفتہ کو دہلی کے جنتر منتر پر پانچ گھنٹے کا احتجاج ہوا۔ مظاہرے میں ملک کے مختلف حصوں سے طلباء اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بینر تلے منعقد ہونے والے اس احتجاج میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) اور وزارت تعلیم کی ناکامیوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
کاکروچ جنتا پارٹی کے ابھیجیت دیپکے نے اسٹیج سے متنبہ کیا کہ اگر دھرمیندر پردھان شام 5 بجے تک استعفیٰ نہیں دیتے تو سی جے پی ہندوستان بھر کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری رکھیں گے۔ احتجاج کے دوران ابھیجیت دیپکے نے یہ بھی کہا جہاں نظام سڑتا ہے، کاکروچ نکلتے ہیں اور آج جنتر منتر پر جمع ہونے والا ہجوم نظام کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی غصے کی علامت ہے۔
ابھیجیت دیپکے نے ایکس پر لکھا، "میں اپنے والدین سے ملنے گھر جا رہا ہوں۔ مجھے انہیں آخری بار دیکھے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے اور دھمکیوں کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں انہیں گھر واپس لے جاؤں گا۔ آپ کی معلومات کے لیے، آج کا احتجاج صرف ایک ٹریلر تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں آنے کے لیے آپ کا شکریہ۔"
Going home to see my parents, it’s been more than a year since I last met them. They've suffered a lot over the last 15 days and had to leave home because of threats. Will be taking them back to home.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 6, 2026
FYI, today’s protest was just a trailer. Thank you for showing up in such…
پرامن تحریک سب سے بڑی طاقت ہے
احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے ابھیجیت دیپکے نے حامیوں سے تحریک کو پرامن رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ دنوں سے وہ مسلسل لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں احتجاج کو پٹڑی سے نہ اتاریں۔ انہوں نے کہا، "بہت سی قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ احتجاج ناکام ہو، لیکن اس کو ہونے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس تحریک کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔"
تحریک سوشل میڈیا سے سڑکوں پر آگئی ہے
دیپکے نے ان تنقیدوں کا بھی جواب دیا کہ صرف سوشل میڈیا پر متحرک رہنے سے زمینی تبدیلی نہیں آتی۔ احتجاج میں جمع ہونے والے ہجوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہزاروں لوگوں کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ نوجوانوں کی آواز صرف انٹرنیٹ تک محدود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ پوچھتے تھے کہ ’کاکروچ‘ صرف سوشل میڈیا پر ہی کیوں نظر آتے ہیں، زمین پر نہیں۔ جنتر منتر پر آج کی بھیڑ اسی سوال کا جواب ہے۔
کاکروچ سسٹم کی بوسیدگی کی علامت ہیں
اپنی تنظیم کے نام سے متعلق سوالات کے بارے میں، ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ خود کو کاکروچ کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کاکروچ وہاں ظاہر ہوتے ہیں جہاں نظام میں افراتفری اور سڑنا ہوتا ہے۔ دیپکے نے کہا، "اگر آج اتنے کاکروچ نکل رہے ہیں تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، یہ سسٹم کی غلطی ہے۔" انہوں نے اسے نظام کی خامیوں کے خلاف عوامی مزاحمت کی علامت قرار دیا۔
سماجی کارکن سونم وانگ چنگ احتجاج میں شامل ہوئے
لداخ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن سونم وانگ چک بھی جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے سٹیج سے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں خیر سگالی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، احتجاج کے اس پرامن طریقے کو منتخب کرنے پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے شکایت کا یہ مسئلہ منتخب کیا ہے، ہم یہاں احتجاج نہیں بلکہ درخواست کرنے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر مثبت اقدام کرے گی۔
وزارت تعلیم کو جواب دینا چاہیے
جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کی صدر آدیتی مشرا، جنہوں نے احتجاج میں حصہ لیا، کہا کہ اس تحریک کا بنیادی مقصد این ٹی اے اور وزارت تعلیم کو جوابدہ بنانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امتحانی نظام سے متعلق معاملات میں مسلسل ناکامی ہوئی ہے جس سے لاکھوں طلباء کے مستقبل پر اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں طلباء کی زندگیاں داؤں پر لگی ہوں تو متعلقہ وزارت کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتساب کے بغیر تعلیمی نظام پر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔
The cockroach movement is an expression of huge anger and frustration experienced by the youth of this country. Rather than terming them anti-national, Modi govt shud address their issues. AAP supports their demands. The Prime Minister must sack the education minister… https://t.co/B50fbOfcMo— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 6, 2026
حکومت ہمیں صرف کاکروچ سمجھتی ہے
ادیتی مشرا نے احتجاج میں دکھائے گئے پوسٹروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عام طلباء اور نوجوانوں کے بارے میں حکومت کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ لفظ "کاکروچ" کو توہین کے طور پر نہیں بلکہ جدوجہد، برداشت اور لچک کی علامت کے طور پر اپنایا گیا ہے۔
دھرمیندر پردھان کو ہٹا کر کسی قابل شخص کو ذمہ داری سونپی جائے
احتجاجی شاداب نے کہا کہ احتجاج کا بنیادی مطالبہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ وزارت تعلیم کی ذمہ داری کسی ایسے شخص کو دیں جو نظام کو موثر طریقے سے سنبھال سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی توجہ تعلیمی نظام اور طلباء کے مستقبل سے متعلق مسائل پر ہے۔
احتجاج احتساب کے مطالبے کے ساتھ ختم ہوا
تقریباً پانچ گھنٹے تک جاری رہنے والے احتجاج میں طلبہ اور نوجوانوں نے تعلیمی نظام میں اصلاحات، امتحانی نظام میں شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران، جو جنتر منتر پر پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا، طلباء اور نوجوانوں نے کہا کہ ان کی لڑائی کسی پارٹی کے خلاف نہیں، بلکہ احتساب اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے ہے۔