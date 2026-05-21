ملزم کو اعتراض نہ ہو تو عدالتیں بغاوت کا مقدمہ چلا سکتی ہیں: سپریم کورٹ
اس سے قبل عدالت نے ایسے مقدمات کی سماعت پر روک لگا دی تھی۔
Published : May 21, 2026 at 5:25 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ عدالتیں انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت بغاوت سے متعلق مقدمات چلا سکتی ہیں، بشرطیکہ ملزم کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے یہ وضاحت ایک ایسے ملزم کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران جاری کی جو غداری کے مقدمے میں 17 سال سے جیل میں ہے۔
جسٹس جویمالیا باغچی اور وپل ایم پنچولی بھی بنچ کا حصہ تھے۔ بنچ نے کہا کہ درخواست گزار کی شکایت یہ ہے کہ اسے اپنی مجرمانہ اپیل کی مکمل سماعت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جس میں دفعہ 124A کے تحت الزام بھی شامل ہے۔
آئی پی سی کی دفعہ 124A کے تحت چارج شیٹ
بنچ نے کہا، "لہٰذا ہم واضح کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ملزم کو مقدمے کی کارروائی، اپیل، یا کسی دوسری کارروائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے جس میں اسے آئی پی سی کی دفعہ 124A کے تحت چارج شیٹ بھی کیا گیا ہے، وہاں عدالتوں کو اس طرح کے معاملات کا فیصلہ ان کی اہلیت اور قانون کے مطابق کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔"
بغاوت سے متعلق تعزیری دفعات معطل
ملزم کی طرف سے دائر اپیل مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ عرضی گزار کی اپیل پر سماعت کرے اور اس کے میرٹ پر فیصلہ کرے۔
مئی 2022 میں، سپریم کورٹ نے بغاوت سے متعلق تعزیری دفعات کو اس وقت تک معطل کر دیا جب تک کہ مرکزی حکومت اس نوآبادیاتی دور کے قانون کا جائزہ مکمل نہیں کر لیتی۔ سپریم کورٹ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ بغاوت سے متعلق کوئی بھی نیا مقدمہ درج نہ کریں۔
سوشل میڈیا پر بھی اختلاف رائے کے اظہار کے خلاف ایک ہتھیار
سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں جاری تحقیقات، زیر التوا مقدمات اور بغاوت کے قانون کے تحت تمام کارروائیوں پر روک لگائی جائے گی اور یہ کہ غداری کے الزام میں قید افراد عدالت سے ضمانت کے لیے اپیل کر سکتے ہیں۔ 1890 میں تعزیرات ہند (IPC) کی دفعہ 124A میں درج بغاوت کا جرم، سوشل میڈیا پر بھی اختلاف رائے کے اظہار کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے شدید عوامی جانچ پڑتال کے تحت ہے۔