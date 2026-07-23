آئی بی افسر قتل کیس: دہلی کی عدالت نے سزا کی سماعت 27 جولائی تک ملتوی کر دی
ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے حسین کے وکیل کی جانب سے مزید وقت کی بار بار درخواست پر کارروائی ملتوی کر دی۔
Published : July 23, 2026 at 7:22 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو سابق اے اے پی کونسلر طاہر حسین اور انٹیلی جنس بیورو کے افسر انکت شرما کے قتل میں قصوروار ٹھہرائے گئے چار دیگر افراد کی سزا کی مقدار پر سماعت 27 جولائی تک ملتوی کر دی جب دفاع نے مزید وقت طلب کیا۔
ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے حسین کے وکیل کی جانب سے مزید وقت کی بار بار درخواست پر کارروائی ملتوی کر دی۔ جج ابتدائی طور پر مزید وقت دینے سے گریزاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مجرم کو زیادہ دیر تک سزا کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔
جج نے کہا کہ واضح رہنما خطوط ہیں کہ ایک بار سزا سنائے جانے کے بعد کسی شخص کو اس کی سزا کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھا جا سکتا۔ حسین کی نمائندگی کرنے والے وکیل راجیو موہن اور تارا نرولا نے اپنے دلائل تیار کرنے کے لیے وقت کی درخواست کی۔ ان کا موقف تھا کہ کارروائی سزا سنانے کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے، جہاں ملزمان کے لیے نتائج انتہائی سنگین ہیں۔
جج نے ابتدائی طور پر درخواست مسترد کردی اور دونوں فریقین کو اپنے دلائل جاری رکھنے کی اجازت دی۔ لیکن جیسے ہی استغاثہ نے اپنے دلائل شروع کیے، انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ جج نے کہا، "میں نے محسوس کیا کہ آپ کی درخواست کو مسترد کر کے، میں کیس کو جلدی کر رہا ہوں اور آپ کو اپنا کیس پیش کرنے کا مناسب موقع نہیں دے رہا ہوں۔"
اس کے بعد عدالت نے دفاع کو ہدایت کی کہ وہ ملزم کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے حلف نامہ داخل کرے اور کیس 27 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 13 جولائی کو عدالت نے حسین اور چار دیگر کو شرما کے قتل کے لیے مجرم قرار دیا، جن پر ہجوم نے حملہ کیا تھا اور جن کی لاش 2020 کے شمال مشرقی دہلی کے فسادات کے دوران ایک نالے سے ملی تھی۔
اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ حسین ایک مسلح ہجوم کا حصہ تھا جو ہندوؤں کے خلاف نفرت کے ساتھ فسادات، آتش زنی اور لوٹ مار کرنے کے لیے جمع ہوا تھا اور اس نے شرما کو انتہائی وحشیانہ اور مسلسل حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے ثابت کیا ہے کہ غیر قانونی ہجوم کے ارکان کو اس بات کا علم تھا کہ اپنے مشترکہ مقصد کو پورا کرنے کے دوران موت واقع ہو سکتی ہے اور کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔
حسین کو دفعہ 302 (قتل)، 365 (کسی شخص کو خفیہ طور پر اور غلط طریقے سے قید کرنے کے ارادے سے اغوا کرنا)، 147 (فساد)، 148 (مہلک ہتھیار سے فساد)، 153A (دشمنی کو فروغ دینا) اور 188 (آئی پی کے حکم کی خلاف ورزی) کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔