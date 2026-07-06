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آئی اے ایف کے چیتک ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی، کھیت میں کرائی گئی ہنگامی لینڈنگ

چیتک ہیلی کاپٹر چنئی کے تمبرم میں ایئر فورس بیس سے تربیتی مشق پر تھا جب اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی۔

آئی اے ایف کے چیتک ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی، کھیت میں کرائی گئی ہنگامی لینڈنگ
آئی اے ایف کے چیتک ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی، کھیت میں کرائی گئی ہنگامی لینڈنگ (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 6, 2026 at 7:52 PM IST

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چنئی: ایک بڑا سانحہ اس وقت ٹل گیا جب ہندوستانی فضائیہ (آئی اے ایف) کے چیتک ہیلی کاپٹر نے پیر کے روز تکنیکی خرابی کی وجہ سے چنئی کے ونڈالور کے قریب ایک کھیت میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ ہیلی کاپٹر چنئی میں تمبارم ایئر فورس بیس سے تربیتی مشق پر تھا جب اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی۔ ہیلی کاپٹر فوری طور پر ونڈالور کے قریب کیراپکم میں ایمرجنسی لینڈنگ کی اور بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔

پائلٹوں نے فوری طور پر تمبرم میں ایئر فورس اسٹیشن کو الرٹ کیا۔ اس کے بعد فضائیہ کے اہلکار ہیلی کاپٹر کا معائنہ اور مرمت کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچے۔

تمبرم ایئر فورس بیس سے دو ہیلی کاپٹر روانہ کیے گئے۔ ایک کے پاس آئی اے ایف کے تکنیکی ماہرین تھے، جب کہ دوسرے کے پاس پھنسے ہوئے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے ضروری اسپیئر پارٹس اور سامان تھا۔ مرمت مکمل ہونے کے بعد ہیلی کاپٹر نے ٹیک آف کیا۔

گاؤں میں فوجی ہیلی کاپٹر کے اترنے کی خبر سنتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ مقامی پولیس جلد ہی پہنچ گئی اور گاؤں والوں کو ہیلی کاپٹر کے قریب جانے سے روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات کر دیے۔

چیتک دو ٹن کلاس کا ہیلی کاپٹر ہے۔ سات نشستوں والا چیتک ہیلی کاپٹر ورسٹائل، کثیر المقاصد اور کشادہ ہے۔ یہ نیویگیشن، سامان یا کارگو کی نقل و حمل، زخمیوں کے انخلاء، تلاش اور بچاؤ، فضائی سروے اور گشت، ہنگامی طبی خدمات، آف شور آپریشنز اور پانی کے اندر آپریشنز کے لیے موزوں ہے۔

TAGGED:

IAF HELICOPTER
EMERGENCY LANDING
TECHNICAL FAULT IAF HELICOPTER
آئی اے ایف کے چیتک ہیلی کاپٹر
IAF HELICOPTER

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