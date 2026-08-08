ہندوستانی فضائیہ کا ونگ کمانڈر خفیہ دفاعی دستاویزات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار
IAF کے ونگ کمانڈر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کےتحت مبینہ طور پر دفاع سے متعلق معلومات کو لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیاگیا ہے۔
Published : August 8, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 12:33 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے خفیہ دفاعی دستاویزات کو مبینہ طور پر لیک کرنے کے الزام میں آئی اے ایف کے ایک ونگ کمانڈر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق افسر کو مبینہ طور پر ایک خاتون نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہنی ٹریپ میں پھنسایا تھا۔ خاتون نے اس سے حساس فوجی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔
افسر کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ فی الحال عدالتی تحویل میں ہے۔
Delhi Police's Special Cell has arrested an Indian Air Force Wing Commander for allegedly leaking classified defence documents. The officer was honey-trapped by a woman on social media, who sought sensitive military information. He reportedly installed a suspicious app on a… pic.twitter.com/FlIVhW1MUd— IANS (@ians_india) August 8, 2026
دہلی پولیس نے کہا کہ ونگ کمانڈر کو 31 مئی کی رات اس وقت گرفتار کیا گیا جب آئی اے ایف کے انٹیلی جنس ونگ نے دہلی پولیس کو کیس سے متعلق مخصوص معلومات فراہم کیں۔ اگرچہ یہ گرفتاری مئی میں کی گئی تھی، پولیس نے اس کا انکشاف اب کیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر رابطہ قائم کرنے کے بعد خاتون نے افسر سے فوجی سرگرمیوں اور دفاعی معاملات کے حوالے سے حساس معلومات طلب کیں۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ افسر نے ایک ساتھی کے موبائل فون پر ایک مشکوک ایپ انسٹال کی تھی۔ شبہ ہے کہ یہ ایپ اسپائی ویئر کے طور پر کام کرتی تھی اور اسے حساس معلومات تک رسائی کی کوشش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
تفتیشی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے افسر سے رابطہ کرنے والی خاتون کے پاکستان میں مقیم ہینڈلرز سے روابط ہوسکتے ہیں۔ تاہم، پورے نیٹ ورک اور مبینہ جاسوسی کی سرگرمیوں کی تحقیقات جاری ہے۔ دہلی پولیس نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اسپیشل سیل اب ملزم افسر کی جانب سے شیئر کی گئی حساس معلومات کی حد کا تعین کرنے اور اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے کام کر رہا ہے۔
پولیس کے مطابق تفتیش میں ملزم افسر کے سوشل میڈیا رابطوں، موبائل ڈیوائسز اور مشتبہ ایپ سے متعلق سرگرمیوں کی چھان بین شامل ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور ممکنہ غیر ملکی رابطوں کی بھی چھان بین کر رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: