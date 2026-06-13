آسام کے جورہاٹ ایئر فورس اسٹیشن پر بھارتی فضائیہ کا AN-32 طیارہ حادثے کا شکار، پائلٹ کی موت کا خدشہ
حادثہ جورہاٹ ایئر فورس اسٹیشن کے اندر پیش آیا، جہاں طیارے میں تکنیکی خرابی کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔
Published : June 13, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 12:03 PM IST
جورہاٹ : آسام کے جورہاٹ ایئر فورس اسٹیشن پر ہفتہ کو بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوگیا۔ بھارتی فضائیہ نے ابتدائی معلومات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ حادثہ ایئر فورس اسٹیشن کے اندر پیش آیا، جبکہ ریسکیو اور تحقیقات کا عمل جاری ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں پائلٹ کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم فضائیہ کی جانب سے جانی نقصان کی باضابطہ تصدیق کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ترجمان کے مطابق طیارہ جورہاٹ کے روڑیاہ علاقے میں واقع فضائی اڈے پر لینڈ کر رہا تھا کہ اچانک حادثہ پیش آیا۔
حادثے کے بعد موقع سے سامنے آنے والی ابتدائی تصاویر میں طیارے کا ملبہ دو حصوں میں تقسیم دکھائی دے رہا ہے، جبکہ طیارے کے اگلے حصے سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ فضائیہ کے اہلکار اور فائر فائٹنگ ٹیموں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔ سینئر آئی اے ایف افسران بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔
حادثے کی اصل وجہ فی الحال واضح نہیں ہے۔ حکام تکنیکی خرابی، لینڈنگ کے دوران پیدا ہونے والی دشواری اور موسم سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہفتہ کی صبح جورہاٹ میں موسم ابر آلود اور خراب تھا، تاہم یہ تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگا کہ موسم کا حادثے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔
AN-32 سوویت دور کا دو انجنوں والا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے، جسے یوکرین کے انٹونوف ڈیزائن بیورو نے تیار کیا تھا۔ یہ طیارہ بھارتی فضائیہ کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا اور پرانے AN-26 ماڈل کی بہتر شکل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ طاقتور انجن نصب ہیں، جو اسے گرم، پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں بھی بہتر کارکردگی کے قابل بناتے ہیں۔
بھارتی فضائیہ AN-32 طیاروں کو فوجی اہلکاروں، سازوسامان اور رسد کی نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آسام اور شمال مشرقی علاقوں میں اس طرح کے طیارے دفاعی اور لاجسٹک آپریشنز کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔
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فضائیہ کی جانب سے حادثے کی تفصیلی تحقیقات کی جائے گی، جس کے بعد طیارے کی تکنیکی حالت، لینڈنگ کے وقت کے حالات، پائلٹ کی کمیونیکیشن اور موسمی عوامل کا جائزہ لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات سرکاری تصدیق کے بعد سامنے آئیں گی۔