میں نے مارگدرشی کو سب سے اوپر رکھا، یہاں تک کہ اپنے شوہر اور بچوں سے بھی، ایم ڈی شیلجا کرن کا کمپنی سے جزباتی لگاؤ
انہوں نے نوجوان خواتین کو مشورہ دیاکہ وہ ایسے شراکت داروں کا انتخاب کریں جو انہیں اپنے منتخب کردہ شعبوں کو آگے بڑھانےکی آزادی دیں۔
Published : September 15, 2026 at 8:47 PM IST
حیدرآباد: مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر چیروکوری شیلجا کرن نے حیدرآباد کے مادھا پور کے جوبلی انکلیو میں منعقدہ "اے کپ آف کافی ود سی ای او" تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس واضح مقصد اور اسے حاصل کرنے کا عزم ہو تو کوئی بھی میدان میں ترقی کر سکتا ہے۔
اس موقع پر ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن نے مارگدرشی کے ساتھ اپنی وابستگی اور تنظیم کے ساتھ اپنے سفر کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے نوجوان خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے شراکت داروں کا انتخاب کریں جو انہیں اپنے منتخب کردہ شعبوں کو آگے بڑھانے کی آزادی دیں۔
انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح راموجی گروپ کے بانی راموجی راؤ نے ریاضی کے ابتدائی خوف کے باوجود انہیں مارگدرشی کے منیجنگ ڈائریکٹر کی ذمہ داری سونپی تھی۔ چیروکوری شیلجا کرن نے زور دے کر کہا کہ یہ ان کی لگن اور کاروبار کو بڑھانے میں گہری دلچسپی تھی جس نے انہیں کامیابی کی طرف راغب کیا۔
چیروکوری شیلجا کرن نے کہا، "میٹنگ میں، میرے پاس بیٹھے چیئرمین (راموجی راؤ گارو) نے اعلان کیا کہ وہ مجھے مارگدرشی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنانے جا رہے ہیں۔ اس وقت میری عمر 27 سال تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اسی دن میں نے مارگدرشی کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنانے کا فیصلہ کیا۔میرے شوہر اور بچے بھی مارگدرشی کے بعد آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پبلک فنڈز مینیج کر رہی تھی اور ان کی پوری ذمہ داری تھی، اس لیے میں اس معاملے میں زیادہ محتاط تھی۔
شیلجا کرن نے آگے کہا، "براہ کرم مجھے یہ کہنے کے لیے معاف کریں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین بھاری کام کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتیں، حالانکہ وہ آسانی سے خواتین کو گھریلو ذمہ داریوں کا پورا کریڈٹ دیتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ صرف خواتین ہی گھر کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ ایک طویل عرصے سے یہ روایت رہی ہے کہ کاروبار صرف مردوں کا ہے۔ تاہم، یہ بدل رہا ہے، اور خواتین بھی ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: راموجی گروپ کی شیلجا کرن اور وجیشوری سمیت 60 ممتاز کاروباری شخصیات کو باوقار اعزاز، ہائی بز ٹی وی کی ’کافی ٹیبل بک‘ جاری