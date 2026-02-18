آئی پیک ای ڈی چھاپہ معاملہ: سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف ای ڈی کی درخواست پر سماعت کی
سالیسٹر جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ آج جواب داخل کیا جائے گا، جس کے بعد بنچ نے معاملے کی سماعت ملتوی کر دی۔
Published : February 18, 2026 at 2:43 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور دیگر کے خلاف کولکتہ میں آئی پیک ( I-PAC ) دفتر میں تلاشی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست پر سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو نے بدھ کو سپریم کورٹ کے سامنے دلیل دی کہ مرکزی ایجنسی "دہشت" میں ہے۔
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کوئلہ چوری کے مبینہ اسکام کے سلسلے میں آئی پیک کے دفتر اور اس کے ڈائریکٹر کے احاطے میں تلاشی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس پرشانت کمار مشرا اور کے وی وشواناتھن کی بنچ کو بتایا کہ آج جواب داخل کیا جائے گا، جس کے بعد بنچ نے معاملہ ملتوی کر دیا۔
اس معاملے پر ایک مختصر سماعت کے دوران، سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ لوتھرا نے بنچ کے سامنے عرض کیا کہ ای ڈی کو خود کو ہتھیار بنائے جانے کو لے کر جواز پیش کرنا چاہیے۔ لوتھرا نے کہا، "انہیں یہ بتانا ہوگا کہ کسی ایجنسی کو اس طرح ہتھیار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔۔۔"
اس پر راجو نے جواب دیا، "نہیں، کسی ایجنسی کو ہتھیار نہیں بنایا گیا ہے۔۔۔ اسے (ای ڈی) کو دہشت زدہ کیا گیا ہے۔"
جنوری میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ای ڈی کی تحقیقات میں مبینہ "رکاوٹ" بہت سنگین ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بات کی جانچ کرنے پر اتفاق کیا تھا کہ آیا ریاستی قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی سنگین جرم میں مرکزی ایجنسی کی تحقیقات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ عدالت نے ایجنسی کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کو بھی روک دیا جنہوں نے آٹھ جنوری کو پولیٹیکل کنسلٹنسی آئی پیک پر چھاپہ مارا تھا۔
سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ریاستی پولیس کے کچھ عہدیداروں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت ای ڈی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔
ای ڈی نے بنگال کی وزیر اعلیٰ، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل، اور کولکتہ کے پولیس کمشنر کے خلاف سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی، ڈیجیٹل آلات اور دستاویزات کو زبردستی ضبط کیا، اور جنوری میں پولیٹیکل کنسلٹنسی فرم آئی پیک ( I-PAC ) میں تلاشی آپریشن کے دوران ای ڈی کے اہلکاروں کو غلط طریقے سے قید کیا۔
سپریم کورٹ میں دائر 160 صفحات پر مشتمل ای ڈی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس سے مغربی بنگال میں ایک چونکا دینے والی صورتحال کا پتہ چلتا ہے، جہاں قانون نافذ کرنے والے خود سنگین قابل شناخت جرائم میں ملوث ہیں جن کے لیے للیتا کماری بمقابلہ ریاست اتر پردیش (2014) کیس کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار انتہائی غیر معمولی صورتحال کے باعث سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے۔
