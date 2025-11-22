’زیرِ التواء مقدمات نمٹانا میری اولین ترجیح ہوگی‘: جسٹس سوریا کانت کی ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت
نامزد چیف جسٹس آف انڈیا، جسٹس سوریا کانت نے کہاکہ وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔
Published : November 22, 2025 at 9:30 PM IST
نئی دہلی: ملک کے 53ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف برداری سے دو روز قبل، چیف جسٹس نامزد جسٹس سوریا کانت نے ہفتے کے روز کہا کہ سپریم کورٹ سمیت ملک بھر میں زیرِ التواء مقدمات کو کم کرنا اور مصالحت کے طریقۂ کار کو فروغ دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ ای ٹی وی بھارت کی جانب سے 90 ہزار سے زائد زیرِ التواء کیسوں کے سوال پر جسٹس کانت نے جواب دیا، "میں بہت پُرامید ہوں…"۔
اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جسٹس کانت نے کہا کہ اُن کی توجہ صرف سپریم کورٹ کے زیرِ التواء کیسوں پر نہیں، بلکہ پورے ملک میں ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں میں بڑھتے بوجھ کو کم کرنے پر بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان مقدمات کی نشاندہی کریں گے جن کی وجہ سے ماتحت عدالتوں میں بھی مقدمات رکے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے پرانے مقدمات کا بھی جائزہ لیں گے۔
جسٹس کانت نے کہا کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ فریقین پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کریں، اور عوام کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ہائی کورٹ بھی بااختیار آئینی عدالتیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مصالحت (Mediation) کو فروغ دینا ان کی دوسری بڑی ترجیح ہوگی، کیونکہ یہ مقدمات کی بھرمار کم کرنے میں ’’گیم چینجر‘‘ ثابت ہوسکتا ہے۔ ان کے مطابق کئی بین الاقوامی کمپنیاں اور بینک سپریم کورٹ سے اپنے افسران کو مصالحت کی تربیت دلوانے کی درخواست کر چکے ہیں۔
جسٹس کانت نے کہا کہ سرکاری اداروں میں بھی مصالحت کا رجحان پیدا کیا جانا چاہیے۔ عدالتی نظام میں اے آئی (Artificial Intelligence) کے استعمال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق کچھ خدشات موجود ہیں، اور litigants اب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات جج ہی سنیں کیونکہ وہ روایتی نظام پر اعتماد رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ججوں کے ٹرول کیے جانے کے سوال پر انہوں نے اسے "اَن سوشل میڈیا" قرار دیا۔
واضح رہے کہ جسٹس سوریا کانت کو 24 نومبر کو راشٹرپتی بھون میں چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر حلف دلایا جائے گا، جس میں سات غیر ملکی ممالک بھوٹان، کینیا، ملائشیا، ماریشس، نیپال، سری لنکا اور برازیل کے اعلیٰ عدالتی وفود بھی شرکت کریں گے۔