حیدرآباد کی نکیتا کا امریکہ میں قتل، سابق بوائے فرینڈ تمل ناڈو سے گرفتار
انٹرپول حکام نے نکیتا گوڈی شالہ قتل معاملے میں سابق بوائے فرینڈ کو حراست میں لے لیا ہے۔
Published : January 5, 2026 at 5:12 PM IST
حیدرآباد: امریکہ میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نکیتا گوڈی شالہ کے قتل معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پیر کو انٹرپول حکام نے اس معاملے میں کلیدی ملزم ارجن شرما کو حراست میں لے لیا۔ حالانکہ متاثرہ کے والد نے کہا کہ ارجن کا ان کی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صرف دوست تھے۔
واضح رہے کہ امریکی پولیس پہلے ہی ملزم کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔ 27 سالہ نکیتا امریکہ کے میری لینڈ میں مشتبہ حالات میں مردہ پائی گئی تھی۔ ڈیٹا اور اسٹریٹجی انالسٹ نکیتا 31 دسمبر سے میری لینڈ کی ایلی کوٹ سٹی سے لاپتہ تھی۔
The Embassy is in contact with the family of Ms. Nikitha Godishala and is extending all possible consular assistance. The Embassy is also following up the matter with the local authorities. @MEAIndia— India in USA (@IndianEmbassyUS) January 4, 2026
اس کی لاش تین جنوری کو ارجن شرما کے اپارٹمنٹ سے ملی تھی۔ امریکی پولیس نے اطلاع دی کہ نکیتا کے جسم پر چاقو کے زخم تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ارجن شرما ہی قاتل تھا۔ تاہم، یہ بات قابل غور ہے کہ ارجن نے خود دو جنوری کو پولیس اسٹیشن میں گمشدہ شخص کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی دن بھارت لوٹ آیا تھا۔ بعد ازاں اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے۔ اسے حال ہی میں انٹرپول نے حراست میں لیا۔
واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی کہ وہ نکیتا کے خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ سفارت خانے کے حکام نے کہا کہ وہ امریکہ میں مقامی حکام کے ساتھ اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔
نکیتا کے والد آنند نے بتایا کہ ارجن شرما ہر کسی سے پیسے ادھار لیتا تھا، نکیتا کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ نکیتا کے والد آنند جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، نے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی بیٹی نکیتا کا اس کے قتل کیس کے ملزم ارجن شرما سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صرف دوست تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں پہلے ایک ہی گھر میں دوسرے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے۔
آنند نے بتایا کہ ارجن نے سب سے پیسے ادھار لیے اور بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارجن نے رقم واپس کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ان کی بیٹی نکیتا کو اس کے کمرے میں قتل کر دیا۔
انہوں نے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی کو مالی تنازع کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ملزم ارجن کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے اپیل کی کہ ان کی بیٹی نکیتا کی لاش کو جلد از جلد حیدرآباد واپس لایا جائے۔
