حیدرآباد ممبئی بلٹ ٹرین: تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار، تین گھنٹے میں مکمل ہوگا سفر، تلنگانہ میں ہوں گے دو اسٹیشن
حیدرآباد-ممبئی بلٹ ٹرین کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تین ریاستوں میں کل 12 اسٹیشن دو تلنگانہ میں ہوں گے۔
Published : May 18, 2026 at 3:12 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد-پونے-ممبئی ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور کے لیے منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں، جو مسافروں کو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار والی بلٹ ٹرین پر صرف تین گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچنے کی اجازت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فی الحال، ملک کی مالیاتی راجدھانی، حیدرآباد سے ممبئی تک کا سفر تقریباً 12 گھنٹے بذریعہ سڑک اور تقریباً 15 گھنٹے ٹرین کے ذریعے طے کرتا ہے۔
نیشنل ہائی اسپیڈ ریل کارپوریشن لمیٹڈ (این ایچ ایس آر سی ایل) نے حال ہی میں تلنگانہ حکومت کو مطلع کیا ہے کہ سروے کی تکمیل کے بعد، اس اقدام کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) کو اب حتمی شکل دی گئی ہے۔ NHSRCL نے کہا کہ ایک بار پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد، حیدرآباد سے ممبئی تک بلٹ ٹرین کا سفر کم از کم 2 گھنٹے 55 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے 13 منٹ کا ہوگا۔
اس پروجیکٹ کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مہاراشٹر میں تین مخصوص مقامات پر کل 35.30 کلومیٹر کے زیر زمین حصے بنائے جائیں گے۔ خاص طور پر، اس راہداری کے کھنڈالہ گھاٹ حصے میں، پہاڑیوں کے ذریعے 13 مختلف مقامات پر سرنگیں کھودی جائیں گی، جن کی کل لمبائی 24 کلومیٹر ہے۔
ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور کی تعمیر حیدرآباد کے میٹرو ریل سسٹم کی طرح ہوگی، جس میں ستونوں کی مدد سے بلند ٹریک ہوگا۔ یہ مجوزہ تیز رفتار ریل کوریڈور، جو پہاڑی علاقوں، زیر زمین حصوں، اور ندی کراسنگ کو عبور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کئی منفرد خصوصیات کا حامل ہے۔
1 فروری کو پیش کیے گئے مرکزی بجٹ میں، مرکزی حکومت نے ملک بھر میں نو ریاستوں میں پھیلے ہوئے سات تیز رفتار ریل کوریڈور منصوبوں کا اعلان کیا۔ خاص طور پر، ان میں سے تین کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد-چنئی اور حیدرآباد-بنگلور کوریڈور اس وقت سروے کے مرحلے میں ہیں، جبکہ حیدرآباد-پونے-ممبئی پروجیکٹ کے لیے سروے مکمل ہو چکا ہے، اور نیشنل ہائی اسپیڈ ریل کارپوریشن لمیٹڈ (NHSRCL) نے پہلے ہی اپنی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) تیار کر لی ہے۔ اس کوریڈور کی کل لمبائی 671 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے 93 کلومیٹر (14%) تلنگانہ میں، 121 کلومیٹر (18%) کرناٹک میں، اور سب سے بڑا حصہ، 457 کلومیٹر (68%) مہاراشٹر میں ہے۔
مجوزہ اسٹیشنز اس طرح ہوں گے
تلنگانہ میں: وقارآباد، حیدرآباد (کوکاپیٹ)
کرناٹک میں: کلبرگی، گلبرگہ
مہاراشٹر میں: وکھرولی، تھانے، نوی ممبئی، لوناوالا، پمپری-چنچوڑ، پونے، بارامتی، پنڈھر پور، سولاپور
فی اسٹیشن 247 ایکڑ اراضی درکار ہے۔
اس پروجیکٹ کی انفرادیت بلٹ ٹرین کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جن اسٹیشنوں پر رکے گا وہ بھی منفرد ہوں گے۔ عام ریلوے اسٹیشنوں کے برعکس، ان اسٹیشنوں کو فی الحال بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر اسٹیشن کمپلیکس کو عمارت کی تعمیر، پارکنگ اور دیگر سہولیات کے لیے 247 ایکڑ اراضی درکار ہوگی۔
این ایچ ایس آر سی ایل نے تلنگانہ حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس پراجکٹ کے لیے کافی اراضی فراہم کی جائے۔ حالیہ میٹنگوں میں، پہلے سڑکوں اور عمارات (آر اینڈ بی) کے وزیر کوماتیریڈی وینکٹ ریڈی کے ساتھ، اور بعد میں چیف سکریٹری رام کرشن راؤ اور اسپیشل چیف سکریٹری (ٹرانسپورٹ اور آر اینڈ بی) وکاس راج کے ساتھ، این ایچ ایس آر سی ایل کے عہدیداروں نے پروجیکٹ کی تفصیلات اور ریاستی حکومت سے درکار مخصوص تعاون کی وضاحت کی۔ ابتدائی طور پر ریاست میں تیز رفتار ریل اسٹیشنوں کے لیے کوکاپیٹ اور وقار آباد کی شناخت کی گئی تھی، لیکن اب شمش آباد کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
شمش آباد اسٹیشن کے لیے مخصوص جگہ ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ تاہم، یہ عام طور پر ہوائی اڈے کے قریب واقع ہوگا۔ این ایچ ایس آر سی ایل نے وکارا آباد اور کوکاپیٹ میں اسٹیشن کی تعمیر اور کمپلیکس کے لیے ریاستی حکومت سے کل 247 ایکڑ اراضی کی درخواست کی ہے۔ مزید برآں، NHSRCL نے ڈپو کی تعمیر کے لیے زمین کے ایک بڑے ٹکڑے کی درخواست کی ہے۔
بڑے پیمانے پر دریا کے پل
منصوبے کے راستے میں کل 101 پل بنائے جائیں گے، جن میں سے 13 اسٹیل کے پل ہوں گے۔ بڑے دریاؤں پر 29 بڑے پلوں کا منصوبہ ہے۔ خاص طور پر دریائے مولا پر 360 میٹر لمبا پل، دریائے بھیما پر 280 میٹر لمبا پل اور بوری ندی پر 225 میٹر لمبا پل تعمیر کیا جائے گا۔
اس روٹ پر مسافروں کی تعداد کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پہلے سال 63,494 افراد روزانہ سفر کریں گے۔ یہ تعداد 2041 تک 95,050، 2051 تک 122,727، اور 2061 تک 152,092 تک بڑھنے کا امکان ہے۔
موجودہ ریلوے اسٹیشن وقارآباد ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن سے 2.3 کلومیٹر دور ہے، جبکہ وقارآباد شہر 3 کلومیٹر دور ہے۔ مجوزہ اسٹیشن ایریا کے لیے مختص زمین نجی ہے۔
کوکاپیٹ ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن کے بارے میں، مجوزہ میٹرو ریل اسٹیشن (کوکاپیٹ نیوپولیس) 0.5 کلومیٹر دور ہے، آؤٹر رنگ روڈ بہت قریب ہے، اور لنگم پلی ریلوے اسٹیشن 13 کلومیٹر دور ہے۔ اس مجوزہ اسٹیشن ایریا کے لیے مختص زمین نجی اور سرکاری دونوں طرح کی ہے۔
فی ٹرین 16 کوچز اور 1,215 مسافر
ہر بلٹ ٹرین میں 16 بوگیاں ہوں گی۔ بیٹھنے کا انتظام ایک وقت میں کل 1,215 مسافروں کے بیٹھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے کاموں میں مدد کے لیے، ایک بڑا بلٹ ٹرین ڈپو اور ورکشاپ تھانے، مہاراشٹرا میں تعمیر کیا جائے گا، جبکہ دوسرا ڈپو حیدرآباد میں بنایا جائے گا۔ ممبئی کے لیے آپریشن کنٹرول سینٹر کی تجویز دی گئی ہے۔