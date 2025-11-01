ETV Bharat / bharat

جدہ سے حیدرآباد آرہے انڈیگو فلائیٹ کو 'انسانی بم' کی دھمکی، طیارہ کی ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ

دھمکی آمیز ای میل حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو صبح 5.30 بجے کے موصول ہوئی تھی۔

جدہ سے حیدرآباد آرہے انڈیگو فلائیٹ کو ’انسانی بم‘ کی دھمکی، طیارہ کی ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ
جدہ سے حیدرآباد آرہے انڈیگو فلائیٹ کو ’انسانی بم‘ کی دھمکی، طیارہ کی ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 5:46 PM IST

حیدرآباد: حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئر پورٹ کو ہفتہ کے روز ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جدہ سے حیدرآباد جانے والی پرواز (انڈیگو) میں ایک "انسانی بم" موجود ہے، جس کے بعد ہوائی جہاز کو ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا جہاں طیارہ نے محفوظ لینڈنگ کی۔

پولیس نے بتایا کہ شمس آباد ایئرپورٹ کے حکام نے شکایت درج کرائی اور کہا کہ انہیں صبح 5.30 بجے کے قریب دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی جس میں انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ "حیدرآباد میں انڈیگو (پرواز) کی لینڈنگ کو روکیں"۔ ای میل میں مزید کہا گیا ہے کہ "...آن بورڈ LTTE-ISI کے کارندوں نے 1984 کے طیارہ دھماکہ طرز پر منصوبہ بندی کی ہے"۔

تمام اسٹیک ہولڈرز کو الرٹ کر دیا گیا تھا اور پرواز کو ممبئی ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں طیارہ نے رن وے پر محفوظ لینڈنگ کی، جس کے بعد تمام (سیکیورٹی) چیک کیے گئے اور کوئی مشکوک اشیا نہیں ملی۔" پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرلیا کرلیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔

ایک بیان میں، انڈیگو کے ترجمان نے کہاکہ "یکم نومبر کو جدہ سے حیدرآباد آنے والی پرواز 6E 68 سے متعلق دھمکی موصول ہونے کے بعد ہوائی جہاز کو ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔" انڈیگو کے مطابق دھمکی ملنے کے بعد پروٹوکول کے مطابق ایئر لائن نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر مطلع کیا اور طیارے کو مزید کارروائیوں کے لیے کلیئر کرنے سے قبل ضروری حفاظتی جانچ پڑتال کرنے میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی ہائی کورٹ کو بم کی دھمکی کے بعد ججز سماعت روکنے پر مجبور

ایئرلائن کے ترجمان نے کہاکہ "ہم نے اپنے صارفین کو ریفریشمنٹ کی پیشکش کی اور باقاعدہ اپ ڈیٹس کا اشتراک کیا تاکہ ان کی تکلیف کو کم کیا جاسکے۔"

INDIGO FLIGHT
AIRCRAFT LANDS SAFELY
انڈیگو فلائیٹ
راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئر پورٹ
HUMAN BOMB THREAT

