حیدرآباد دنیا کے ٹاپ ٹین شہروں میں ہوگا شامل! تلنگانہ حکومت کا ویژن 2047 ہوگا کامیاب
تلنگانہ ویژن 2047 دستاویز کا مقصد حیدرآباد کو دنیا کے 10 اعلی اختراعات اور سرمایہ کاری کے مقامات میں سے ایک بنانا ہے۔
حیدرآباد دنیا کے ٹاپ 10 شہروں میں شامل! شہر کا چہرہ بدلنے کا منصوبہ (ETV Bharat)
Published : December 10, 2025 at 1:09 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 1:39 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ ویژن 2047 دستاویز کا مقصد شہر کو نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا کے ٹاپ ٹین اختراعات اور سرمایہ کاری کے مقامات میں سے ایک بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے، تلنگانہ ریاستی حکومت نے وژن دستاویز میں آنے والے برسوں میں بنیادی شہری خطہ کے ترقیاتی منصوبوں کا خاکہ پیش کیا ہے۔ دو روزہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کے دوران کئی اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس ویژن دستاویز کی جھلکیاں حسب ذیل ہیں:
|ویژن 2047 دستاویز کی جھلکیاں
- شہر بھر میں 1,000 کلومیٹر پیدل چلنے اور سائیکل چلانے والے کوریڈورز، ہموار فٹ پاتھ، فٹ اوور برجز اور اسکائی واکس بنائے جائیں گے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ سے چلنے والی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کو ترجیح دی جائے گی۔ دفاتر، تجارتی عمارتوں اور رہائش گاہوں کو عوامی نقل و حمل کے راستوں کے 15 منٹ کے اندر تعمیر کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔
- سائیکلنگ اور واکنگ لوپس، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اور بارش کے باغات 100 تالابوں پر بنائے جائیں گے۔ حسین ساگر کو ریور 2.0 سے آراستہ کیا جائے گا۔ 1,500 کلومیٹر شہری جنگلاتی بلاکس، گلیوں کی چھتری اور پیدل چلنے کے راستے بنائے جائیں گے۔ درخت لگائے جائیں گے۔ حیدرآباد شہر کو 24 گھنٹے پینے کے پانی کی فراہمی ہوگی۔
- سیاحوں کی آمد میں اضافے کے لیے تاریخی اثاثوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں عجائب گھروں کی جدید کاری اور توسیع جیسے بڑے منصوبوں پر عمل کیا جائے گا۔ حکومت نے پرانے شہر کے لیے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ حاصل کرنے کا بنیادی ہدف مقرر کیا ہے۔
- حکومت دریائے موسیٰ کو مغرب سے مشرق تک بین الاقوامی معیار کے مطابق خوبصورت بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس میں واک ویز، واٹر ٹیکسی ڈاکس، جیٹیز، دریائے موسیٰ کو عبور کرنے کے لیے پل، ویونگ ڈیک اور نقل و حمل کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
- حکومت رات کی معیشت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ہیکر سینٹر 2.0 اور جدید مارکیٹیں 24 گھنٹے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، آبی ذخائر کے قریب اور آئی ٹی کوریڈور میں قائم کی جائیں گی۔
- آؤٹر رنگ روڈ کے اندر صنعتی اراضی کی ترقی کے لیے بلیو فیلڈ ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا۔ ان زمینوں کو ایک سے زیادہ استعمال کے لیے موزوں انداز میں تیار کیا جائے گا۔
- حیدرآباد کی ترقی کے ایک حصے کے طور پر موسی ریور فرنٹ کو تیار کیا جائے گا۔ شہر کے اندر 100 ٹینکوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ سبز سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا۔
- 100 پارکس اور پلازے تیار کیے جائیں گے، انہیں بڑے پروگراموں اور ثقافتی مراکز کے لیے جگہوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ گاندھی سروور کو ترقی دی جائے گی۔
- میٹرو، ایم ایم ٹی ایس، آر ٹی سی اور دیگر خدمات کو مربوط کیا جائے گا۔ ایک مشترکہ نقل و حرکت کارڈ دستیاب کرایا جائے گا۔
- خصوصی روٹس پر بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم (BRTS) قائم کیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو آؤٹر رنگ روڈ تک بڑھایا جائے گا۔
- شہر بھر میں عوام کی پہلی راہداری بنائی جائے گی جس سے سڑکوں کو ٹریفک فری اور محفوظ بنایا جائے گا۔
- حیدرآباد شہر کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مربوط ٹرانسپورٹ سسٹم تیار کیا جائے گا۔
