مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے باعث دہلی ایئرپورٹ پر سیکڑوں مسافر پھنس گئے، درجنوں پروازیں منسوخ
Published : March 1, 2026 at 4:18 PM IST
نئی دہلی : مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث فضائی حدود کی بندش نے عالمی فضائی آپریشن متاثر کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکڑوں مسافر پھنس گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں اور ایران کی جوابی کارروائی کے بعد خطے میں فضائی حدود پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس کے باعث کئی بین الاقوامی ایئرلائنز کو پروازیں منسوخ یا متبادل راستوں پر منتقل کرنا پڑا۔
حکام کے مطابق 28 فروری کو ملکی ایئرلائنز کی 410 پروازیں منسوخ کی گئیں جبکہ یکم مارچ کو مزید 444 پروازوں کی منسوخی متوقع ہے۔ مغربی سمت جانے والی پروازیں، خاص طور پر یورپ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے لیے روانہ ہونے والی فلائٹس، شدید متاثر ہوئی ہیں۔ دبئی جانے اور آنے والی پروازوں میں بھی نمایاں خلل دیکھا گیا۔ ایک مسافر، جو دہلی سے سعودی عرب روانہ ہونے والا تھا، نے بتایا کہ اس کی پرواز اچانک منسوخ ہو گئی اور وہ 14 گھنٹے سے معلومات کا انتظار کر رہا ہے۔
Passenger Advisory issued at 13:25 hrs.#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory@MoCA_GoI @DGCAIndia pic.twitter.com/I7wkXD8hyF— Delhi Airport (@DelhiAirport) February 28, 2026
وزارت شہری ہوابازی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال عالمی فضائی راستوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ڈائرکٹر جنرل آف سیول ایویشن، ایئرلائنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔ ادھر ممبئی ایئرپورٹ میں بھی شدید رش اور پروازوں کی منسوخی کی اطلاعات ہیں۔
دہلی ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ ایئرپورٹ روانگی سے قبل اپنی پرواز کی تازہ ترین صورتحال متعلقہ ایئرلائن سے ضرور معلوم کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جغرافیائی و سیاسی حالات کے پیش نظر آئندہ چند روز تک فضائی آپریشن معمول پر آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔