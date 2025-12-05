انڈیگو کی سینکڑوں پروازوں کی منسوخی، ڈی جی سی اے کی سرزنش کے بعد ایئر لائن نے تحریری معافی نامہ جاری کیا
نئی دہلی: ملک کی معروف ایئر لائنز میں سے ایک انڈیگو ان دنوں مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ روزانہ متعدد پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں مسلسل دو دنوں سے سینکڑوں پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جن میں صرف دہلی، ممبئی، احمد آباد اور حیدرآباد میں کل 191 پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس سے مسافروں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے، ہوائی اڈوں پر ہزاروں مسافروں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں۔
بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے بھی انڈیگو ایئرلائنز کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد انڈیگو نے باضابطہ طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ حالات جلد ہی معمول پر آجائیں گے۔ انڈیگو نے گاہکوں اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز سے"دل سے معذرت" کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایئر لائن "جلد سے جلد اپنے آپریشنز کو بحال کرنے پر مرکوز ہے۔"
انڈیگو نے تحریری معافی نامہ جاری کیا۔ اپنے معافی نامے میں، انڈیگو نے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں نیٹ ورک اور آپریشنز میں نمایاں رکاوٹ آئی ہے۔ "ہم ان واقعات سے متاثر ہونے والے اپنے تمام صارفین اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز سے مخلصانہ طور پر معذرت خواہ ہیں۔
انڈیگو زحمت کے لیے معذرت خواہ ہے
ایئرلائن نے ایک بیان میں کہا کہ ہونے والی تکلیف پر گہرا افسوس ہے اور وہ جلد از جلد اپنے آپریشنز کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ دریں اثنا، دہلی ہوائی اڈے نے تصدیق کی ہے کہ جمعرات کو دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل (آئی جی آئی) ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہوئی، انڈیگو نے صبح سے گھریلو اور بین الاقوامی دونوں راستوں پر کل 150 پروازیں منسوخ کر دیں، جن میں 75 باہر جانے والی اور 75 آنے والی پروازیں شامل ہیں۔
ڈی جی سی اے نے انڈیگو کی سرزنش کی
انڈیگو کی کارکردگی کے بعد ڈی جی سی اے نے اس کی سخت سرزنش کی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایئرلائن سے بھی تفصیلی جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ اپنے ردعمل میں، ایئر لائن نے بتایا کہ 1,232 پروازوں میں سے تقریباً 755 پروازیں عملے کی کمی کی وجہ سے منسوخ کی گئیں۔ 92 اے ٹی سی کی ناکامیوں کی وجہ سے، 258 ہوائی اڈے کی پابندیوں کی وجہ سے، اور 127 دیگر وجوہات کی وجہ سے۔ سخت موقف اختیار کرتے ہوئے، ڈی جی سی اے نے سروس میں بہتری، عملے میں اضافہ اور نگرانی کی سفارش کی ہے۔
انڈیگو کے پاس 400 سے زیادہ طیارے ہیں
انڈیگو ہندوستان کی سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس 400 سے زیادہ طیارے ہیں اور روزانہ 2,300 سے زیادہ پروازیں چلاتے ہیں۔ کیریئر 90 سے زائد گھریلو اور 45 سے زائد بین الاقوامی مقامات کو جوڑتا ہے۔ 2024 میں، اس نے 58 طیارے شامل کیے اور مالی سال 25 میں 118 ملین سے زیادہ مسافروں کی خدمت کی۔