ٹکٹ ہونے کے باوجود خاتون کو آدھی رات کو ٹرین سے اتارا، اب ریلوے کو 2 لاکھ روپے ہرجانہ بھرنا ہوگا
کیرالہ میں ایک اکیلی خاتون مسافر کو ریلوے کی غلطی کی وجہ سے آدھی رات کو ٹرین سے اترنے پر مجبور کیا گیا تھا۔
Published : September 3, 2026 at 1:16 PM IST
تھرواننت پورم: کیرالہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن (کیرالہ ریاستی انسانی حقوق کمیشن) نے ریلوے کو ایک خاتون مسافر کو 2 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاتون کو کارآمد (Valid) ریزرویشن ٹکٹ ہونے کے باوجود آدھی رات کو ٹرین سے اترنے پر مجبور کیا گیا اور بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کمیشن کے چیئرپرسن جسٹس الیگزینڈر تھامس نے ہدایت دی ہے کہ یہ رقم ایک ماہ کے اندر ادا کی جائے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ رقم ذمہ دار اہلکاروں سے وصول کی جا سکتی ہے۔
ترشور کے ارومایپٹی کی رہنے والی کے جے اسمتھا کو اس کٹھن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جو فی الحال تھرواننت پورم میں رہتی ہیں۔ 30 جولائی 2023 کو، وہ ٹرین نمبر 16348 کے ذریعے وڈاکنچیری سے تھرواننت پورم تک سفر کر رہی تھیں۔ انہیں ایس-4 (S-4) کوچ میں برتھ نمبر 41 الاٹ کی گئی تھی۔
کاؤنٹر سے خریدا گیا ٹکٹ آن لائن کیسے منسوخ ہو سکتا؟
تاہم، برتھ پر پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسرے مسافر کو الاٹ کر دی گئی ہے۔ جب انہوں نے ٹریول ٹکٹ ایگزامینر (TTE) سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا ٹکٹ آن لائن منسوخ (cancel) کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ تھرواننت پورم ریلوے اسٹیشن کے کاؤنٹر سے براہِ راست خریدا گیا ٹکٹ آن لائن کیسے منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں کوئی واضح جواب نہیں ملا۔
500 روپے ادا کر دے تو دوسری برتھ مل سکتی
ٹکٹ ایگزامینر نے اسے بتایا کہ اگر وہ 500 روپے جرمانہ ادا کر دے تو اسے دوسری برتھ مل سکتی ہے۔ لیکن، مسافر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ، افسر نے اس شخص کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا جس نے اس کی معلومات یا رضامندی کے بغیر ٹکٹ منسوخ کیا تھا۔
آدھی رات کو ٹرین سے نہ اتارنے کی اس کی بہت منت سماجت کے باوجود، ایگزامینر نے برا برتاؤ کیا۔ جب ٹرین الوان پہنچی، تو مسافر کو ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) کے حکام کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی گرفتاری درج کی اور بعد میں اسے ضمانت پر رہا کر دیا۔ بعد میں فورس نے یہ محسوس کرنے کے بعد کیس واپس لے لیا کہ یہ غلطی سے درج ہو گیا تھا۔
کلرک کی غلطی، موبائل نمبر غلط ٹائپ کر دیا
مسافر کی باضابطہ شکایت کے بعد سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر نے تفصیل سے انکوائری کی، جس میں کلرک کی غلطی سامنے آئی۔ مسافر کے دیے گئے موبائل نمبر کو بکنگ پورٹل پر ریزرویشن فارم پر درج کرتے وقت، کلرک نے ایک ہندسہ (digit) غلط ٹائپ کر دیا تھا۔ نتیجے کے طور پر، ٹکٹ کی تصدیق کا پیغام اس غلط نمبر پر چلا گیا۔ پیغام موصول کرنے والے شخص نے پھر ٹکٹ بک نہ کرنے کے باوجود اسے آن لائن منسوخ کر دیا۔
ریلوے کا برتاؤ انتہائی شرمناک
جسٹس الیگزینڈر تھامس نے واضح کیا کہ آدھی رات کو اکیلے سفر کرنے والی خاتون کو ٹرین سے اترنے پر مجبور کرنا ریلوے ایکٹ کے سیکشن 139 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ شکایت کنندہ خاتون، جو اپنے والدین کے بغیر اکیلی رہتی ہے، کے ساتھ ریلوے کا برتاؤ انتہائی شرمناک تھا۔
انسانی حق کی کھلم کھلا خلاف ورزی
باضابطہ حکم نامے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عزت کے ساتھ جینے کے اس کے آئینی اور انسانی حق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ریلوے پولیس کی جانب سے درج کیے گئے مجرمانہ مقدمے (Criminal Case) کی وجہ سے شکایت کنندہ خاتون کی سرکاری کنٹریکٹ والی نوکری بھی چلی گئی۔
معاوضہ ادا کرنے کے بعد تحریری رپورٹ پیش کریں
کمیشن نے اسے نوکری جانے کے حوالے سے حکومت کو ایک درخواست دینے کی ہدایت دی ہے اور مائنارٹی ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ (اقلیتی بہبود کے محکمے) کے ڈائریکٹر کو ایک ماہ کے اندر اس معاملے پر فیصلہ لینے کا حکم دیا ہے۔ کمیشن نے ساؤدرن (جنوبی) ریلوے ڈویژنل مینیجر کو ہدایت دی ہے کہ وہ قوانین کی تعمیل کو یقینی بنائیں اور معاوضہ ادا کرنے کے بعد تحریری رپورٹ پیش کریں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر چھ ہفتوں کے اندر معاوضے کی رقم ادا نہیں کی جاتی ہے، تو اس پر آٹھ فیصد کی شرح سے سود (Interest) لاگو ہوگا۔