آر ایس ایس کیسے بنی، ہیڈگیوار کے کس خیال سے متفق نہیں تھے گاندھی جی اور سبھاش چندر بوس؟ جانیے آر ایس ایس کی تاریخ

آر ایس ایس کیسے بنی، ہیڈگیوار کے کس خیال سے متفق نہیں تھے گاندھی جی اور سبھاش چندر بوس؟ جانیے آر ایس ایس کی تاریخ
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے قیام کی کہانی اور سنگھ سے متعلق خاص باتیں جانیں۔
Published : April 4, 2026 at 9:39 AM IST
کانپور: کیا آپ جانتے ہیں کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی بنیاد کب ہوئی؟ آر ایس ایس کے بانی ڈاکٹر ہیڈگیوار کے کس نظریے سے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سبھاش چندر بوس متفق نہیں تھے؟ آر ایس ایس اپنے قیام سے لے کر اب تک ملک میں کتنا پھیل چکا ہے؟ آر ایس ایس کے آل انڈیا کو-پروموشن چیف نریندر ٹھاکر جمعہ کو اس بارے میں معلومات دینے کانپور پہنچے۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے سنگھ کے بارے میں کیا معلومات شیئر کیں۔
ملک میں اس وقت کتنی شاخیں کام کر رہی ہیں؟
آر ایس ایس کے ذریعہ منعقدہ ایک میڈیا بات چیت میں آل انڈیا کو-پروموشن چیف نریندر ٹھاکر نے سنگھ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فی الحال، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) نے ملک بھر میں 89,000 شاخیں قائم کی ہیں۔ یہ شاخیں مسلسل پھیل رہی ہیں۔ 32,600 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید برآں، سنگھ 80,000 سے زیادہ مقامات پر مختلف سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ اب، جیسا کہ سنگھ نے 100 سال مکمل کر لیے ہیں، اس نے ہندوستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے لیے پانچ تبدیلیوں پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پانچ تبدیلیاں کیا ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ان پانچ تبدیلیوں میں بنیادی طور پر سماجی ہم آہنگی، خاندانی روشن خیالی، ماحولیات، خود انحصاری کا طرز زندگی اور شہری فرض شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، سنگھ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کو فروغ دے گا اور پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کرنے کے لیے عوامی بیداری مہم بھی شروع کرے گا۔ پروگرام کے دوران انہوں نے سنگھ کے 100 سال مکمل کرنے کے سفر کو بھی مختصراً بیان کیا۔
سنگھ کی بنیاد کیسے رکھی گئی
انہوں نے وضاحت کی کہ سنگھ کا 100 سالہ سفر کئی مراحل پر محیط ہے۔ 1925 میں، جب ہندوستان آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، ڈاکٹر ہیڈگیوار کا خیال تھا کہ جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی قائم رہے۔ انہوں نے اس جدوجہد کی عکاسی کی جس کا ہم تقریباً 1,000 سالوں سے سامنا کر رہے تھے۔
گاندھی جی، بوس اور لوک مانیہ تلک آر ایس ایس کے خلاف!
ہم غلام کیوں بنے؟ تب انہیں اپنے ملک کو متحد اور محب وطن بنانے کی ضرورت کا احساس ہوا۔ وہ اس خیال کے ساتھ اس وقت کے تمام عظیم آدمیوں جیسے گاندھی جی، سبھاش چندر بوس اور لوک مانیہ تلک سے ملے۔ ان میں سے اکثر نے پہلے ملک کی آزادی کو ترجیح دینے کا موقف دہرایا اور کہا کہ اس کے بعد وہ دیگر معاملات پر غور کریں گے۔ ان عظیم آدمیوں نے ڈاکٹر ہیڈگیوار کے نظریہ سے اختلاف کیا۔
1925 میں تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، آر ایس ایس بعد میں پڑا
تاہم، ڈاکٹر ہیڈگیوار کا خیال تھا کہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے انہیں تحریک آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے قید کیا گیا۔ آر ایس ایس کی بنیاد رکھنے کے بعد انہیں جنگل ستیہ گرہ میں حصہ لینے پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار انشیلن سمیتی کے رکن بھی تھے۔ جب ڈاکٹر ہیڈگیوار نے 1925 میں تنظیم کی بنیاد رکھی تو آر ایس ایس کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اسے بعد میں ایک نام دیا گیا تھا۔
ہر سال 10,000 نوجوان شامل ہو رہے ہیں
آل انڈیا کو-پروموشن چیف نریندر ٹھاکر نے کہا کہ ہر سال آٹھ سے دس ہزار نوجوان آر ایس ایس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہماری پرائمری کلاس، جسے نوجوان رضاکاروں کو صرف ایک بار مکمل کرنا ہوتا ہے، اس میں 1.24 لاکھ رضاکاروں کو حصہ لیتے دیکھا ہے۔ خواتین کی شرکت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ "ہم کسی موضوع پر ردعمل ظاہر کرنے کے بجائے عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی دیگر ملحقہ تنظیموں میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
آر ایس ایس کی خواتین کی راشٹریہ سیویکا سمیتی
نریندر ٹھاکر نے کہا کہ ہم سماجی خدمت کے پروگراموں میں بھی خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راشٹریہ سیویکا سمیتی بھی خواتین کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔" یہاں ریاستی سنگھ لیڈر بھوانی بھیک، ریاستی پرچارک شری رام، ریاستی پرچارک ڈاکٹر انوپم، ریاستی شریک پبلسٹی پرچارک سنجیو سوم ونشی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔