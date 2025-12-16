اپنے قریبی آدھار سیوا کیندر کو کیسے تلاش کریں؟ آئیے جانیے آسان طریقہ

اپنے قریبی آدھار سیوا کیندر کو کیسے تلاش کریں؟ آئیے جانیے آسان طریقہ
UIDAI نے شہریوں کو اپنے ناموں کے اندراج اور معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے نئے آدھار سیوا کیندر شروع کیے ہیں۔
Published : December 16, 2025 at 4:52 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ اپنے یا خاندان کے کسی رکن کے لیے آدھار کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک آدھار سینٹر تلاش کرنا ہوگا۔ مزید برآں، اگر آپ اپنے آدھار کارڈ کو نئے موبائل نمبر یا پتہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے قریبی آدھار سیوا کیندر کا دورہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
تاہم، اس کے لیے، آپ کو اپنے آدھار سیوا کیندر کا پتہ جاننے کی ضرورت ہوگی۔ اگر نہیں، تو آپ اسے آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ یونیک آئیڈنٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے شہریوں کو اپنے نام رجسٹر کرنے اور ان کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے نئے آدھار سیوا کیندر شروع کیے ہیں۔ نتیجتاً، آدھار مراکز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
How to find your nearest Aadhaar Centre?— Aadhaar (@UIDAI) December 14, 2025
Dial 1947, UIDAI’s toll-free helpline, and get complete assistance.
Whether you need to locate your nearest Aadhaar Centre, check acceptable documents, or get guidance on Aadhaar services — the support team is here to help you on every… pic.twitter.com/C7JlYBtRP7
معذور افراد کو خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات
بینکوں، ڈاک خانوں، ریاستی حکومتوں اور سرکاری محکموں کے ذریعے ملک بھر میں ہزاروں آدھار مراکز چلائے جاتے ہیں۔ آدھار سیوا کیندر ہفتے کے ساتوں دن صبح 9:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ یونیک آئیڈنٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کی ویب سائٹ کے مطابق، تمام آدھار سیوا کیندر وہیل چیئر کے لیے موزوں ہیں اور ان میں بزرگوں اور خاص طور پر معذور افراد کو خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات ہیں۔
ٹول فری ہیلپ لائن 1947 پر ڈائل کریں
یونیک آئیڈنٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے آپ کے قریب ترین آدھار سیوا کیندر (آدھار اندراج مرکز) کو آن لائن تلاش کرنے کے آسان طریقے فراہم کیے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹول فری ہیلپ لائن 1947 پر ڈائل کریں اور آدھار سینٹر کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ متبادل طور پر، آپ یونیک آئیڈنٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آدھار سینٹر کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔
ٹول فری ہیلپ لائن
UIDAI.com پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ ٹول فری ہیلپ لائن 1947 پر کال کر سکتے ہیں اور مکمل مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کو اپنا قریبی آدھار سینٹر تلاش کرنا ہو، قابل قبول دستاویزات کی تصدیق کرنی ہو، یا آدھار خدمات کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو، سپورٹ ٹیم ہر قدم پر آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔
ویب سائٹ پر اپنا قریبی آدھار سینٹر کیسے تلاش کریں؟
- UIDAI کی ویب سائٹ پر جائیں
- 'My Aadhaar' سیکشن پر جائیں۔
- اب 'Get Aadhaar' آپشن پر کلک کریں۔
- 'سرچ انرولمنٹ سینٹر' کے لنک پر کلک کریں۔
- اپنی ریاست، پوسٹل (PIN) کوڈ، علاقہ، شہر، یا ضلع کا نام یہاں درج کریں۔
- اس کے بعد، آپ کو قریب ترین آدھار سیوا کیندر تلاش کرنے کا اختیار ملے گا۔
- فارم میں تفصیلات درج کرنے کے بعد، خود کار طریقے سے تیار کردہ کیپچا ٹائپ کریں۔
- اب 'سرچ سینٹر' کے بٹن پر کلک کریں۔