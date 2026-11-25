راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ارجن اروناچلم نے کم لاگت میڈیکل امیجنگ کا معمہ کیسے حل کیا
ملیے ارجن اروناچلم سے، جو بھارت کے پہلے دیسی اور ہیلیم سے پاک ایم آر آئی اسکینر کے پیچھے کارفرما بصیرت افروز انجینئر ہیں۔
Published : November 25, 2026 at 7:07 AM IST
وجئے واڑہ: اگر آپ زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں کہ بالکل بنیادی سطح سے 1.5 ٹیسلا میگنیٹک ریزوننس امیجنگ (ایم آر آئی) اسکینر بنانے کے لیے کیا درکار ہوتا ہے، تو وہ اسے محض ایک دیوانے کا خواب یا بے سود کوشش قرار دیں گے۔ دہائیوں سے عالمی میڈیکل امیجنگ مارکیٹ ایک ایسے ناقابلِ تسخیر قلعے کی مانند رہی ہے جس پر چند بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ اس کے مقناطیس، ریڈیو فریکوئنسی سسٹمز، انتہائی باریک بین الیکٹرانکس اور امیج ری کنسٹرکشن سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے تحقیق و ترقی پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری اور دہائیوں کا ادارہ جاتی تجربہ درکار ہوتا ہے۔
بھارت جیسے ملک میں، جہاں تقریباً 4,500 ایم آر آئی مشینیں ایک ایسی آبادی کی ضروریات پوری کر رہی ہیں جسے اس سے کم از کم تین گنا زیادہ مشینوں کی ضرورت ہے، اور جہاں ایک اسکین کا خرچ کسی بھی خاندان کی جیب پر 5,000 سے 25,000 روپے تک کا بوجھ ڈال سکتا ہے، وہاں ہمیشہ سے درآمدات (امپورٹ) پر ہی انحصار کیا جاتا رہا ہے۔ ارجن اروناچلم نے اس فرسودہ روایت کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ بنگلور سے تعلق رکھنے والے 46 سالہ الیکٹریکل انجینئر، آئی آئی ٹی بامبے کے سابق پروفیسر اور 'وکسِل گرڈز انوویشنز پرائیویٹ لمیٹڈ' کے بانی نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جسے اس صنعت کے بہت سے لوگ دبے لفظوں میں ناممکن قرار دیتے تھے، یعنی بھارت کا پہلا تجارتی طور پر تصدیق شدہ، دیسی 1.5 ٹیسلا ایم آر آئی اسکینر تیار کرنا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم نے مقناطیس کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کیا ہے جو ہیلیم سے پاک ہے اور نایاب و مہنگی مائع ہیلیم کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے ایک ایسی رکاوٹ جو عالمی سپلائی چین کے بحرانوں کی وجہ سے مزید سنگین ہو گئی تھی۔ اس جدت نے تیاری کی لاگت میں تقریباً 40 فیصد کمی کر دی ہے اور مشین کا وزن بھی آدھا کر دیا ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں 2026 کا راموجی ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے کے فوراً بعد، اروناچلم نے 'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایک 'دیوانہ وار خیال' کو طبی حقیقت میں بدلنے کی ایک دہائی پر محیط کٹھن جدوجہد کی تفصیلات بیان کیں۔ 16 نومبر 2026 کو وجئے واڑہ میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں آندھرا پردیش کے گورنر سید عبدل نذیر نے اروناچلم کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، اور راموجی گروپ کے سی ایم ڈی سی ایچ کرن سمیت دیگر معززین موجود تھے۔
'واپسی' کا افسانہ اور عزت و وقار کی تلخ حقیقت
کاغذوں پر اروناچلم کا سفر سلیکون ویلی سے وطن واپسی کی ایک روایتی کہانی جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف مدراس سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی آف وسکونسن-میڈیسن چلے گئے، جس کے بعد انہوں نے نیویارک کے شہر نسکایونا میں 'جی ای گلوبل ریسرچ' میں بطور ریسرچ سائنٹسٹ خدمات انجام دیں۔ تاہم، جب ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے انہیں امریکی کارپوریٹ تحقیق کی آسائشیں چھوڑ کر بھارت واپس آنے پر آمادہ کیا، تو وہ اس تصور کو ہی یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ اروناچلم وضاحت کرتے ہیں، "میرے والد بھارتی فضائیہ میں تھے، اس لیے میں ملک کے کونے کونے میں رہا ہوں اور میرا کبھی بھی بیرونِ ملک مستقل سکونت اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وطن واپسی کے لیے کسی خاص محرک کی ضرورت نہیں تھی؛ دراصل مجھ میں کبھی بیرونِ ملک رہنے کی کوئی حقیقی خواہش تھی ہی نہیں۔ میں وہاں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، اور جب مطلوبہ تجربہ حاصل ہو گیا تو میں خوشی خوشی واپس آ گیا تاکہ بھارت میں کچھ نیا کر سکوں۔"
اس سادہ مگر حقیقت پسندانہ سوچ کے پیچھے ایک نہایت پختہ یقین کارفرما ہے۔ مغرب میں رہنے اور کام کرنے نے ان کے ذہن سے اس خوش فہمی کا پردہ چاک کر دیا کہ عالمی سطح پر وقار دراصل کیسے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں، "میرے خیال میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہمارے سامنے کھڑی ہے جسے ہم بھارتی نظر انداز کر رہے تھے: ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی چیزیں خود بنانی ہوں گی۔ تبھی دنیا آپ کی حقیقی عزت کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بیرونِ ملک جا کر خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ محض اوپری طور پر آپ کو تھوڑی بہت عزت دے کر خوش رہتے ہیں، مگر اصل میں آپ کو اپنا ملک خود تعمیر کرنا ہوتا ہے اور اپنے ہی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔"
برین ڈرین (ذہنوں کا انخلا) اب ماضی کا مسئلہ ہے
برسوں سے بھارتی ڈیپ ٹیک کے حوالے سے ہونے والی گفتگو میں 'برین ڈرین' یعنی ذہین افراد کے بیرونِ ملک چلے جانے پر تشویش کا اظہار ہی غالب رہا ہے۔ کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل آئی آئی ٹی بامبے میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دینے والے اروناچلم نے صلاحیتوں کی اس فراہمی کے دونوں پہلوؤں کو قریب سے دیکھا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ بیانیہ اب مکمل طور پر فرسودہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیںکہ "سچ کہوں تو آج اگر آپ مجھ سے برین ڈرین کے بارے میں پوچھیں، تو صورتِ حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ آئی آئی ٹی میں پروفیسر رہنے کے ناطے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہترین صلاحیتیں دراصل ان مخصوص تعلیمی اداروں کے دائرے سے باہر موجود ہیں اور وہ بھارت چھوڑ کر نہیں جاتیں۔"
اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ بنگلورو کے پینیا انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع اپنی ہی انجینئرنگ ورکشاپ کی مثال دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ٹیم میں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایس سی کے چند گریجویٹس شامل ہیں، لیکن اکثریت کا تعلق درجہ دوم کے انجینئرنگ کالجوں سے ہے۔ ان میں سے کئی نوجوانوں کو بڑی آئی ٹی سروسز کمپنیوں کے 'بینچ' (جہاں ملازمین بغیر کسی پروجیکٹ کے فارغ بیٹھے رہتے ہیں) سے نکال کر لایا گیا، جہاں وہ معمولی کام کے انتظار میں کم تنخواہوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ اروناچلم کہتے ہیں، "ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی تھیں۔ ہمیں انجینئرنگ کے شعبے میں بھی بامعنی روزگار کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل ہیں اور کیسا شاندار کام کر رہے ہیں۔ وہ ان نام نہاد چوٹی کی یونیورسٹیوں سے نہیں ہیں جن کا ہم روزانہ چرچا کرتے ہیں، اور یہی بات میرے اس نقطہ نظر کو ثابت کرتی ہے کہ آج اصل ٹیلنٹ اس مخصوص دائرے سے باہر موجود ہے۔"
رتن ٹاٹا سے وہ ملاقات جس نے سب کچھ بدل دیا
اگرچہ صلاحیتیں ہمیشہ سے موجود تھیں، لیکن سرمائے کی یقیناً شدید کمی تھی۔ جب اروناچلم نے تدریسی شعبے میں شروعات کی تو آئی آئی ٹی بامبے میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو ملنے والی ابتدائی گرانٹ محض 10 لاکھ روپے تھی، اور اگر آپ کوئی مادی آلات نہیں خرید رہے ہوتے تو اسے کم کر کے 5 لاکھ روپے کر دیا جاتا تھا۔ وہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، "آپ 5 لاکھ روپے میں کیا کر سکتے ہیں؟" ایم آر آئی کا ابتدائی نمونہ (پروٹوٹائپ) تیار کرنے کے لیے انتہائی حساس مقناطیس، مخصوص الیکٹرانکس اور برسوں کی مالی گنجائش درکار ہوتی ہے۔ اشتراک اور فنڈنگ کے لیے مختلف دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود 2016 تک کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ اصل موڑ اس وقت آیا جب وینکٹ (آر وینکٹارمنن، جو اس وقت ٹاٹا ٹرسٹس کے منیجنگ ٹرسٹی تھے) سے ہونے والی ایک گفتگو کے نتیجے میں اروناچلم کا تعارف 'سوشل الفا' سے ہوا، جو ٹرسٹس کے تعاون سے چلنے والا ایک غیر منافع بخش انکیوبیٹر ہے۔
اس کے فوراً بعد اروناچلم خود کو آنجہانی رتن ٹاٹا کے روبرو بیٹھا ہوا پاتے ہیں۔ اروناچلم یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، "جب میں پہلی بار ان سے ملا، اس وقت ان کی عمر 78 برس تھی، اور وہ ہمارے اس آلے کے بارے میں بے حد پرامید اور مثبت تھے۔ بہت سے لوگوں کے اس مشورے کے باوجود کہ ہمیں اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، ان کا رویہ انتہائی حوصلہ افزا رہا۔ ان جیسے اور شری دھر ویمبو جیسے لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ چیزیں بھارت میں تیار ہوں۔ ہماری کمپنی کے لیے وہ ایک بہت بڑا سنگِ میل ثابت ہوا۔" اس ابتدائی محرک سرمائے نے وکسِل گرڈز کو ایک ٹیم تشکیل دینے اور بنیادی سافٹ ویئر و پروٹوٹائپ تیار کرنے کے قابل بنایا۔ جلد ہی فنڈنگ کا وسیع تر منظرنامہ بھی بدلنے لگا۔
2017 میں وکسِل گرڈز نے انڈو-یو ایس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈومنٹ فنڈ سے 2.5 کروڑ روپے حاصل کیے، جس کے بعد نیشنل بائیو فارما مشن کے تحت بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کونسل کے ذریعے تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپے ملے، اور ساتھ ہی حکومتِ کرناٹک کی جانب سے ریاستی سطح پر بھی معاونت حاصل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، "آج اگر آپ آر ڈی آئی فنڈز کو دیکھیں تو نجی شعبے کی ایک کمپنی کو مؤخر قرض کی بنیاد پر 20 ملین ڈالر تک مل جاتے ہیں۔ 15 یا 20 سال پہلے حکومت کی طرف سے کسی منافع بخش نجی کمپنی کو رقم ملنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی ہے۔"
ہیلیم سے پاک انقلابی ٹیکنالوجی کی تخلیق
وکسِل گرڈز نے اس سرمائے سے جو کچھ تیار کیا ہے وہ کسی مغربی مشین کی محض نقل (ریورس انجینئرنگ) نہیں ہے، بلکہ یہ ایم آر آئی کی طبیعیات (فزکس) اور سافٹ ویئر پر ازسرِنو غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ روایتی سپر کنڈکٹنگ ایم آر آئی اسکینرز اپنے مقناطیس کو تقریباً نقطہ انجمادِ مطلق تک ٹھنڈا رکھنے کے لیے مائع ہیلیم پر انحصار کرتے ہیں۔ ہیلیم نہ صرف مہنگی ہے اور اسے سنبھالنا دشوار ہوتا ہے، بلکہ عالمی سطح پر اس کی رسد میں کمی (جسے جغرافیائی و سیاسی تنازعات نے مزید شدید کر دیا ہے) کی وجہ سے اسپتالوں کو اپنے اسکینرز فعال رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اروناچلم کی ٹیم نے مائع ہیلیم کی ضرورت کو سرے سے ختم کر دیا اور ایک ہلکا پھلکا، 2 سے 3 ٹن وزنی نظام ڈیزائن کیا (جبکہ اسپتالوں میں رائج روایتی دیوہیکل مشینوں کا وزن 5 سے 6 ٹن ہوتا ہے) جو بنیادی سطح سے تیار کردہ ذاتی نوعیت کے سافٹ ویئر سے چلتا ہے اور اسکین کے وقت کو تیز کر دیتا ہے۔
اس کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں: وکسِل گرڈز کا اسکینر مہاراشٹر کے چندرپور میں واقع ٹاٹا کینسر کیئر فاؤنڈیشن میں باقاعدہ طبی استعمال کے لیے نصب ہو چکا ہے، جبکہ دوسری مشین بنگلورو کے ستیا سائی انسٹی ٹیوٹ آف ہائر میڈیکل سائنسز میں نصب کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے لیے دو کلینیکل تنصیبات کی جائیں گی، جن کا براہِ راست ہدف وہ سرکاری اور غیر منافع بخش اسپتال ہیں جہاں جدید تشخیصی سہولیات تاریخی طور پر عام آدمی کی پہنچ سے دور رہی ہیں۔ عالمی سائنسی برادری کی جانب سے اس کارنامے کی ستائش اور توثیق بھی فوری طور پر سامنے آئی ہے۔ حال ہی میں جب وکسِل گرڈز کے دو نوجوان انجینئرز نے بٹس پلانی کے حیدرآباد کیمپس میں اپنا کام پیش کیا، تو یونیورسٹی آف پنسلوانیا کے ایک مہمان پروفیسر حیرت و مسرت کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔
یہ بھی پڑھیں: راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: ’زیرو گریویٹی‘ سے ’دی ہیپی اسکول‘ تک، میتری شریکانت جچکر کیسے بنیں غیر معمولی تبدیلی کی علمبردار
محدود سوچ کا تریاق
اگر آپ اروناچلم سے پوچھیں کہ کیا یہ سفر آسان رہا ہے، تو وہ اسٹارٹ اپ کی چمک دمک سے جڑے کسی بھی رومانوی تصور کو ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ وہ اعتراف کرتے ہیں، "کئی بار میں نے خود سے سوچا کہ 'میں نے یہ کیوں کیا؟' یہ واقعی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔" تاہم، ابھرتی ہوئی منڈیوں میں پیچیدہ مسائل حل کرنے کے خواہشمند ہر شخص کے لیے ان کا بنیادی اصول اٹل ہے "اگر آپ چھوٹا سوچیں گے، تو آپ صرف چھوٹا کام ہی کر پائیں گے۔" ان کا کہنا ہے کہ راموجی ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنا ان کے لیے محض ایک ذاتی اعزاز نہیں، بلکہ بھارتی موجدوں کی اگلی نسل کے لیے اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اروناچلم کہتے ہیں، "ملکی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی پذیرائی بے حد ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی ایک کمپنی بھی کسی طرح کامیاب ہو جاتی ہے، تو کل ایسی سینکڑوں کمپنیاں وجود میں آئیں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے 10 سال بعد بھارت سے طبی آلات بنانے والی بہترین کمپنیاں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ کسی نہ کسی طرح یہ ہو کر رہے گا۔"