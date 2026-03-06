امریکہ نے ہندوستان کو روسی تیل کی خریداری پر 30 دن کی چھوٹ دی، کانگریس نے پوچھا۔۔'امریکہ کب تک بلیک میل کرتا رہے گا؟'
ایران کے ذریعہ آبنائے ہرمز کو بند کیے جانے کے بعد ہندوستان میں تیل اور گیس کی سپلائی میں خلل پڑا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 9:54 AM IST
نئی دہلی: امریکی محکمہ خزانہ نے جمعرات کو 30 دنوں کے لیے ہندوستان کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دی ہے۔ اس چھوٹ کا مقصد ایران کے ساتھ جاری تنازعے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں کے دباؤ کو دور کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ روس سے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات جو پہلے سے ہی بحری جہازوں پر ہیں ہندوستان میں پانچ مارچ سے چار اپریل تک اتاری جا سکتی ہیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں اس وقت اضافہ درج کیا جارہا ہے جب جنگ نے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل مشکل بنا دی ہے۔
ٹرمپ نے جمعرات کو عندیہ دیا کہ محکمہ خزانہ قیمتوں کے دباؤ کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرے گا۔ واضح رہے ٹرمپ روسی تیل کی خریداری کو یوکرین جنگ میں روس کی امداد سے جوڑتے رہے ہیں۔
ट्रम्प का नया खेल— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 6, 2026
दिल्ली दोस्त को कहा
पुतिन से ले सकते हो तेल
कब तक चलेगा
यह अमेरिकी ब्लैकमेल pic.twitter.com/GTmITbEGPN
کانگریس کی تنقید:
جب امریکہ نے ہندوستانی ریفائنرز کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دینے کے لئے عارضی چھوٹ کا اعلان کیا تو کانگریس نے جمعہ کو مودی حکومت پر تنقید کی۔ کانگریس نے پوچھا کہ یہ "امریکی بلیک میلنگ" کب تک جاری رہے گی۔
ایکس پر شاعرانہ انداز میں کانگریس جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا، "ٹرمپ کا نیا کھیل، دلی دوست کو کہا، پوتن سے لے سکتے ہو تیل، کب تک چلے گا یہ امریکی بلیک میل؟
امریکہ کے ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے جمعرات کو کہا کہ، "صدر ٹرمپ کے توانائی کے ایجنڈے کے نتیجے میں تیل اور گیس کی پیداوار اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی روانی کو جاری رکھنے کے لیے، محکمہ خزانہ 30 دن کی عارضی چھوٹ جاری کر رہا ہے تاکہ ہندوستانی ریفائنرز کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دی جا سکے۔"
بیسنٹ نے کہا کہ یہ "جان بوجھ کر قلیل مدتی اقدام" روسی حکومت کو اہم مالی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ صرف سمندر میں پھنسے ہوئے تیل سے متعلق لین دین کی اجازت دیتا ہے۔
بیسنٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہندوستان امریکہ کا ایک لازمی پارٹنر ہے، اور ہم پوری طرح سے توقع کرتے ہیں کہ نئی دہلی امریکی تیل کی خریداری میں اضافہ کرے گا۔ یہ سٹاپ گیپ اقدام ایران کی جانب سے عالمی توانائی کو یرغمال بنانے کی کوشش کے باعث پیدا ہونے والے دباؤ کو کم کرے گا۔"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے پر ہندوستان پر 25 فیصد تعزیری ٹیکس عائد کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دہلی کی خریداری سے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو ہوا دینے میں مدد مل رہی ہے۔
گزشتہ ماہ، امریکہ اور بھارت نے اعلان کیا کہ وہ تجارت پر ایک عبوری معاہدے کے لیے ایک فریم ورک پر پہنچ چکے ہیں، اور ٹرمپ نے بھارت پر عائد 25 فیصد تعزیری محصولات کو ہٹانے کا ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا، جس میں نئی دہلی کی جانب سے ماسکو سے توانائی کی درآمد روکنے اور امریکی توانائی کی مصنوعات کی خریداری میں اضافہ کرنے کے عزم کو واضح کیا گیا ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
