Explainer: بنگال میں دیدی کا قلعہ کیسے گرا؟ پڑھیں کس طرح 7 اعشاریہ 44 فیصد ووٹوں کی تبدیلی نے بی جے پی کو تاریخی فتح دلائی
بی جے پی کی جیت میں ایکس فیکٹر کیا تھا؟ مودی-شاہ کی جوڑی یا یوگی کی دھاڑ؟ کیا ہے TMC کی شکست کی کہانی؟
Published : May 6, 2026 at 3:46 PM IST
حیدرآباد: 15 سال بعد مغربی بنگال میں ایک بار پھر تبدیلی کی لہر اٹھی ہے۔ 2011 میں، ترنمول کانگریس کی قومی صدر ممتا بنرجی نے 34 سال سے اقتدار میں رہنے والی کمیونسٹ پارٹی کو بے دخل کرتے ہوئے ایک بڑی تبدیلی لائی۔ ممتا وزیر اعلی بنیں اور مسلسل تین انتخابات جیت کر مغربی بنگال پر 15 سال حکومت کی۔
تاہم، 2026 کے اسمبلی انتخابات میں، بھارتیہ جنتا پارٹی نے ممتا حکومت کے ساتھ وہی کیا جو اس نے 2011 میں کیا تھا۔ بی جے پی نے 207 سیٹیں جیت کر ثقافتی، جغرافیائی اور سیاسی طور پر مضبوط ریاست میں پہلی بار حکومت بنائی۔ اس دوران ممتا کی ٹی ایم سی نے صرف 80 سیٹیں جیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں ممتا بنرجی خود بھوانی پور سیٹ سے ہار گئیں۔
انہیں بی جے پی کے سویندو ادھیکاری نے 15000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2016 میں صرف تین سیٹیں جیتنے والی بی جے پی 10 سالوں میں واضح اکثریت تک کیسے پہنچی؟ مغربی بنگال پر 15 سال حکومت کرنے والی ممتا کیسے اقتدار سے محروم ہوئیں؟ آئیے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے Explainer میں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور ملک کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
بی جے پی کے بنگال، 7.44 فیصد ووٹوں کے جھول نے ایک کردار ادا کیا
مغربی بنگال میں، جس کی 293 اسمبلی سیٹیں ہیں، بی جے پی نے 207 سیٹوں پر قبضہ کر کے ایک تاریخی فتح حاصل کی، تقریباً 70 فیصد کی اسٹرائیک ریٹ حاصل کی۔ دریں اثنا، ترنمول کانگریس نے تقریباً 27.6 فیصد کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ صرف 80 سیٹیں جیتیں۔ کانگریس کے امیدواروں نے دو اور عام جنتا اننین پارٹی کے امیدواروں نے دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) نے بھی ایک سیٹ اور آل انڈیا سیکولر فرنٹ نے ایک سیٹ جیتی۔ اس سب کے درمیان، 2021 میں 38.4 فیصد ووٹ حاصل کرنے والی بی جے پی کو 2026 میں 45.84 فیصد ووٹ ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7.44 فیصد کا اضافہ ہوا، جب کہ ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی تقریباً اتنے ہی ووٹوں سے محروم ہوگئی۔ TMC، جس نے 2021 میں 48.5% ووٹ حاصل کیے تھے، تازہ ترین انتخابات میں 40.80% ووٹ حاصل کیے، جو کہ 7.7% کی کمی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ بی جے پی کے کھاتے میں گئے اور اسے تاریخی جیت دلائی۔
جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، وہاں بی جے پی کو فائدہ ہوا
مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھی زیادہ ووٹروں نے بی جے پی کو فائدہ پہنچایا۔ نتائج کے مطابق، صرف ایک سیٹ پر 40-50% ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، جسے TMC (AITC) نے جیت لیا۔ چار سیٹیں ایسی تھیں جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ 50-60% تھا۔ ان میں سے، بی جے پی نے 1 سیٹ جیتی اور ٹی ایم سی نے 3 جیتی۔ 60-70% ٹرن آؤٹ کے ساتھ 11 سیٹیں تھیں، جہاں بی جے پی نے 5 اور ٹی ایم سی نے 6 پر کامیابی حاصل کی۔
70-80% ٹرن آؤٹ کے ساتھ 30 سیٹوں میں سے، بی جے پی نے 19، TMC نے 10، اور AISF نے 1۔ اس دوران، 80-90% ٹرن آؤٹ کے ساتھ 136 سیٹوں پر، بی جے پی نے 102 اور TMC نے 34 سیٹیں جیتیں۔ الیکشن میں 111 سیٹیں ایسی تھیں جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ 9% یا اس سے زیادہ تھا۔ ان میں سے بی جے پی نے 79، ٹی ایم سی کو 27، کانگریس کو 2، عام جنتا اننین پارٹی کو 2، اور سی پی آئی (ایم) نے 1 نشست حاصل کی۔
ممتا بنرجی خود الیکشن ہار گئیں، 12 وزراء بھی اپنی سیٹیں جیتنے میں ناکام رہے
بنگال کے انتخابی نتائج کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ چیف منسٹر ممتا بنرجی نہ صرف خود الیکشن ہار گئیں، بلکہ ان کے 12 وزراء بھی اپنی سیٹیں برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کے وزیر ششی پنجا، اُدین گوہا، برتیا باسو، چندریما بھٹاچاریہ، سوجیت باسو، صدیق اللہ چودھری، رتھن گھوش، بیچرام مننا، بیربہا ہنسدا، اور مولائے گھاٹک سبھی ہار گئے۔
ممتا کی شکست کی وجوہات کیا ہیں؟
2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ممتا بنرجی کی شکست کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں خواتین کی حفاظت، آر جی کار ریپ کیس، آئی پی اے سی پر چھاپہ، اور مرشد آباد میں تشدد جیسے مسائل شامل ہیں، جس کی وجہ سے بنگال کے لوگ حکومت کی تبدیلی کے خواہاں تھے۔
آر جی کار ریپ کیس، خواتین کی حفاظت کا سوال
کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج کی طالبہ کی عصمت دری اور قتل نے پوری قوم کو چونکا دیا۔ اس واقعہ کے بعد ممتا بنرجی کی حکومت پر امن و امان کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے تھے۔ بی جے پی اور کانگریس نے ممتا حکومت کو نشانہ بنایا۔ اسمبلی انتخابات میں، بی جے پی نے پانیہاٹی حلقہ سے آر جی کار ریپ متاثرہ کی ماں کو اپنا امیدوار نامزد کیا، جو جیت گئیں۔
ED کی کارروائی، I-PAC کا چھاپہ
جنوری 2026 میں، مغربی بنگال میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی ایک ٹیم کولکتہ پہنچی اور پولیٹیکل کنسلٹنسی فرم I-PAC سے وابستہ احاطے پر چھاپہ مارا۔ ممتا بنرجی نے خود اس دفتر کا دورہ کیا جہاں ای ڈی جانچ کر رہی تھی۔ درحقیقت، I-PAC 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد سے TMC کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کوئلہ چوری کے اسکینڈل سے فنڈز I-PAC تک پہنچ گئے تھے۔ ای ڈی کے مطابق، آئی پی اے سی نے اس رقم کا استعمال گوا اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کے لیے مہم میں کیا۔ ای ڈی کی کارروائی سے ممتا کی شبیہ متاثر ہوئی، اور ان کا نام بدعنوانی کے معاملے میں سامنے آیا۔
مرشد آباد کے تشدد نے ممتا کو پیچھے ہٹا دیا
اپریل 2025 میں، مرشد آباد میں تشدد پھوٹ پڑا، جس سے ممتا بنرجی حکومت کی شبیہ خراب ہوئی۔ مرشدآباد کے جنگی پور میں وقف ایکٹ کے خلاف احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ توڑ پھوڑ، آتش زنی اور قومی شاہراہ اور ٹرینوں کی آمدورفت کو روکنے کی کوششوں کے واقعات پیش آئے۔ اس واقعہ کے بعد اپوزیشن نے ممتا پر اپنی ریاست میں تشدد کو روکنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام لگانا شروع کر دیا۔
پاڈا کلبز کی کشتی ڈوب گئی
2026 کے انتخابات میں کرپشن ایک مرکزی مسئلہ تھا۔ مختلف گھوٹالوں اور کٹوتی کی رقم کے مقامی الزامات نے ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی کی شبیہ کو داغدار کیا۔ پاڈا کلبوں کی طرف سے کٹوتی کی رقم کی وصولی نے آگ میں مزید اضافہ کیا۔ درحقیقت، پاڈا کلب کولکتہ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ 2011 میں اقتدار میں آنے کے بعد، ممتا بنرجی نے ان پاڈا کلبوں کو لوگوں سے جڑنے کا ایک اہم ذریعہ بنایا۔ پاڑا کا مطلب پڑوس ہے اور وہ جگہ ہے جہاں لوگ کیرم، لڈو اور تاش کھیلنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ درگا پوجا کا اہتمام بھی ان پڈا کلبوں نے کیا ہے۔ ممتا بنرجی کی حکومت نے ان پاڈا کلبوں کو فراخدلی سے فنڈ فراہم کیا۔ ان کے ارکان ٹی ایم سی کارکنوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انہیں بجلی کے بلوں اور سرکاری کیمپ لگانے کے لیے کمیشن پر 80% رعایت ملتی ہے۔ حکومت نے ان کلبوں کو براہ راست مختلف اسکیموں کی مالی امداد بھی کی۔ یہ کلب ممتا بنرجی کی حکومت کے دوران کٹوتی کی رقم جمع کرنے کا سب سے بڑا مرکز بن گئے۔ یہ کلب ریاست میں کٹوتی کی رقم جمع کرنے کے ذمہ دار تھے۔ ایس آئی آر کی مخالفت اور حکومت مخالف لہر ممتا بنرجی کے زوال کا باعث بنی: پورے ملک میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا انعقاد کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ سیاسی طور پر الزام تراشی والے انتخابات مغربی بنگال میں ہوئے۔ ممتا بنرجی اور ان کی حکومت نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن اور بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ ممتا بنرجی اور الیکشن کمیشن کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا، اور عدالتی سماعت انتخابات سے عین قبل تک جاری رہی۔ ایس آئی آر کے عمل کے دوران 9 ملین سے زیادہ ناموں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ 63% (تقریباً 57.47 لاکھ) ہندو اور 34% (تقریباً 31.1 لاکھ) مسلم ناموں کو حذف کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں جعلی یا فوت شدہ ووٹرز کے نام ہٹا دیے گئے۔ مزید برآں، ریاست میں حکومت مخالف لہر نے دیدی کو بھی نقصان پہنچایا۔ اپنے 15 سالہ دور میں، ممتا بدعنوانی اور تشدد جیسے مسائل میں الجھی رہیں، جس کی وجہ سے ان کی انتخابی شکست ہوئی۔
بی جے پی کی تاریخی جیت میں کن مسائل نے اہم کردار ادا کیا؟
مغربی بنگال میں سیاست ہمیشہ علاقائی اور قومی مسئلہ رہی ہے۔ لیکن علاقائی پارٹیاں مسلسل جیت رہی ہیں۔ تاہم، اس بار ایک اہم تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ بی جے پی نے نہ صرف اپنی تنظیم کو مضبوط کیا بلکہ اپنی انتخابی حکمت عملی، بیانیہ اور بوتھ لیول تک رسائی کو بھی بہتر کیا۔ اس کا اثر اس کی جیتنے والی سیٹوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے۔ بنگال میں بی جے پی کی واپسی میں کئی اہم وجوہات نے کردار ادا کیا ہے۔
ممتا بنرجی کے خلاف حکومت مخالف لہر
ممتا بنرجی 2011 میں ایک اسٹریٹ فائٹر کی تصویر کے ساتھ اقتدار میں آئیں۔ تاہم، اپنے 15 سالہ دور میں، وہ بدعنوانی، پیسے کی کٹوتی اور تشدد جیسے مسائل سے دوچار تھیں۔ 2026 کے انتخابات میں، بی جے پی نے بدعنوانی، بے روزگاری، جرائم، اور ٹی ایم سی کارکنوں کی اونچ نیچ کو اپنا مسئلہ بنایا اور انہیں عوام کی توجہ میں لایا۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ ٹی ایم سی کارکن تشدد میں ملوث ہیں۔ سندیشکھلی جیسے واقعات کو بھی بی جے پی نے اجاگر کیا اور اسے سیاسی سرپرستی کے مقابلے میں قانون کی حکمرانی کے طور پر پیش کیا۔
بمپر ووٹر ٹرن آؤٹ نے مساوات کو بدل دیا
مغربی بنگال انتخابات کے پہلے مرحلے میں 93.19 فیصد ووٹ ڈالے گئے، دوسرے مرحلے میں 92.67 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجموعی اوسط ووٹر ٹرن آؤٹ 92.93 فیصد رہا، جس نے ملک کی کسی بھی ریاست میں ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ بمپر ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ایک ایسا عنصر تھا جس نے مساوات کو بدل دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں تقریباً پانچ میں سے ایک ووٹر ووٹ ڈالنے نکلا۔ ریاست کے حساس علاقوں بشمول جنگل محل، شمالی بنگال اور سرحدی علاقوں میں بھی زیادہ ووٹنگ دیکھی گئی۔ اس بار خواتین اور پہلی بار ووٹ دینے والوں کی شرکت میں اضافہ ہوا ہے۔
نوجوانوں نے ٹی ایم سی کو مسترد کر دیا
نوجوان ووٹر انتخابات میں فیصلہ کن بن کر ابھرے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، ریاست میں کل 64.4 ملین ووٹرز ہیں، جن میں سے 14 سے 17 ملین نوجوان (18-29 سال کی عمر) ہیں۔ 18 سے 19 سال کی عمر کے 520,000 سے زیادہ نوجوان پہلی بار ووٹ ڈال رہے تھے، جو کہ چار میں سے ایک ووٹرز کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نتیجتاً، یہ طبقہ بے روزگاری، بھرتی گھوٹالے، اور نظامی بدعنوانی جیسے مسائل سے ناراض دکھائی دیا۔ 2026 میں نوجوانوں کی شرکت 22 سے 26 فیصد تک پہنچ گئی۔ اگرچہ تعداد اہم نہیں ہوسکتی ہے، لیکن ان کا انتخابی نتائج پر اثر ضرور پڑا ہے۔ درحقیقت، اساتذہ بھرتی گھوٹالہ سے متعلق 26000 تقرریوں کو منسوخ کرنے کے فیصلے سے نوجوانوں میں غصہ پھیل گیا۔ طویل احتجاج نے حکومت کی مخالفت کا ماحول بنا دیا۔
الیکشن کمیشن کی حکمت عملی نے تشدد کو روکا
مغربی بنگال میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، تشدد دیکھا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات اور تشدد آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم اس بار نسبتاً پرامن ووٹنگ نے انتخابی نتائج کو متاثر کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مرکزی فورسز کی بھاری تعیناتی، حساس بوتھس کی نشاندہی اور انتظامی عہدیداروں کے تبادلوں نے ماحول بدل دیا۔ سیکورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی نے ان ووٹروں کو بھی باہر نکالا جو حکومت مخالف تھے لیکن خوف کی وجہ سے ووٹ ڈالنے سے گریز کرتے تھے۔ سیکورٹی فورسز کی بھاری موجودگی نے ووٹروں کی ریکارڈ تعداد میں اضافہ کیا، جس نے اقتدار مخالف لہر کو حقیقی ووٹنگ میں بدل دیا۔
بی جے پی کی بدلی حکمت عملی، بدلا نتیجہ
بی جے پی نے اس الیکشن میں اپنی حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی کی۔ ذاتی حملوں کے بجائے، بی جے پی نے 15 سال کی حکومت مخالف اور انتظامی بے ضابطگیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ پف چاول اور چائے، جھلموری کا ذائقہ، اور 5 لاکھ کے فلیٹ کی پیشکش پر بحث نے ممتا بنرجی کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ پی ایم مودی اور بی جے پی کی اعلیٰ قیادت نے ممتا بنرجی پر براہ راست حملہ کرنے سے گریز کیا، جسے پچھلے الیکشن میں شکست کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جاتا تھا۔ بی جے پی نے پولرائزیشن کو محدود کرتے ہوئے اس بار الیکشن کو مودی بمقابلہ ممتا ایشو نہیں بننے دیا۔
سرکاری ملازمین میں عدم اطمینان نے بھی نتائج کو متاثر کیا
بنگال میں ٹی ایم سی کی شکست کی ایک بڑی وجہ سرکاری ملازمین میں عدم اطمینان کو سمجھا جا رہا ہے۔ دراصل ریاستی ملازمین کو فی الحال چھٹے تنخواہ کمیشن کے مطابق ادائیگی کی جارہی ہے۔ ممتا بنرجی نے ابھی تک ساتویں تنخواہ کمیشن کو لاگو نہیں کیا تھا۔ جہاں پورے ملک میں آٹھویں پے کمیشن کو لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہیں بنگال میں ساتویں پے کمیشن کو بھی لاگو نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس سے ملازمین میں بے چینی پھیل گئی۔ دریں اثنا، بی جے پی نے اپنی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ ساتویں تنخواہ کمیشن کو فوری طور پر لاگو کیا جائے گا۔