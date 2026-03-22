جعلی او آر ایس مشروبات کے خلاف آواز اٹھانے والی ڈاکٹر کو قانونی نوٹس، کمپنیوں پر گمراہ کن تشہیر کا الزام

جعلی او آر ایس مشروبات کے خلاف آواز اٹھانے والی ڈاکٹر کو قانونی نوٹس، کمپنیوں پر گمراہ کن تشہیر کا الزام
ڈاکٹر سنتوش گزشتہ کئی برسوں سے ان مشروبات کے خلاف مہم چلارہی ہیں جو خود کو او آر ایس کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
Published : March 22, 2026 at 10:43 PM IST
حیدرآباد : شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ماہر اطفال ڈاکٹر سیوارنجنی سنتوش کو معروف کمپنیوں جانسن اینڈ جانسن ہیلتھ ایکویٹی اور کینوو کی جانب سے قانونی نوٹس موصول ہوا ہے، جس میں ان پر او آر ایس ایل اور ای آر زیل ایل مصنوعات کے خلاف مہم چلا کر کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر سنتوش نے اس نوٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد فوڈ سیفٹی کے اصولوں کے مطابق ہے اور فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا کے احکامات سے ثابت شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت بھی اس معاملے میں کمپنیوں کو ریلیف دینے سے انکار کر چکی ہے۔
ڈاکٹر سنتوش گزشتہ کئی برسوں سے ان مشروبات کے خلاف مہم چلا رہی ہیں جو خود کو او آر ایس کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن درحقیقت ان میں شوگر کی مقدار عالمی ادارہ صحت کے معیار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ایسے مشروبات نہ صرف صارفین کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ بچوں اور مریضوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے الزام لگایا کہ کمپنیاں نئے ناموں اور پیکنگ کے ذریعے وہی مصنوعات دوبارہ مارکیٹ میں لا رہی ہیں، جو قانون اور اخلاقیات دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے وکلاء اس نوٹس کا قانونی جواب تیار کر رہے ہیں۔