دھار میں خوفناک سڑک حادثہ، پک اپ پلٹنے سے 14 مزدور ہلاک، 11 شدید زخمی
Published : April 29, 2026 at 10:51 PM IST
دھار(مدھیہ پردیش): مدھیہ پردیش کے دھار کے ترلا تھانہ علاقے میں بدھ کی رات ایک خوفناک سڑک حادثے میں 14 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس میں دو بچے بھی شامل تھے۔ 11 سے زائد دیگر شدید زخمی ہوئے۔ یہ المناک حادثہ چکلیہ میں ریلائنس پٹرول پمپ کے قریب اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والا پک اپ ٹرک اچانک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔
مزدور پک اپ ٹرک میں سوار تھے
پولیس کے مطابق پک اپ ٹرک میں تقریباً 30 سے 35 مزدور اور ان کے بچے سوار تھے جو امجھیرہ کی طرف جا رہے تھے۔ حادثہ بدھ کی رات تقریباً 8 سے 8:30 بجے پیش آیا۔ پک اپ ٹرک امجھیرہ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک کنٹرول کھو بیٹھا اور اندر موجود تمام مزدوروں کو کچل کر پلٹ گیا۔
جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی
حادثے کے بعد جائے وقوعہ پر کہرام مچ گیا۔ راہگیروں اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کیں اور پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالا۔ کئی زخمی سڑک پر پڑے تھے جس سے صورتحال انتہائی سنگین اور حساس بن رہی تھی۔
زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا
عینی شاہدین کے مطابق متعدد افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے، اور لاشیں سڑک پر دکھائی دے رہی تھیں۔ زخمیوں کو دھار ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں زخمی لوگ پہنچے جس سے افراتفری مچ گئی۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کر رہی ہے۔
ضلع اسپتال کے ایمرجنسی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ستیہ پال نے بتایا کہ جائے وقوعہ پر تمام زخمیوں کا علاج کیا جارہا ہے۔ پک اپ حادثے کے بعد زخمیوں کو یہاں لایا گیا۔ حادثے میں دو بچوں سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے۔
انتظامیہ اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر
اطلاع ملتے ہی ترلا پولیس اسٹیشن اور انتظامی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق زخمیوں کی شدت کے لحاظ سے ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔