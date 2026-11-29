جھارکھنڈ: رام گڑھ میں خوفناک سڑک حادثہ، بچوں اور خواتین سمیت 13 عقیدت مند ہلاک
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مندر جا رہے عقیدت مندوں سے بھری گاڑی رانچی پٹنہ قومی شاہراہ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔
Published : November 29, 2026 at 7:28 AM IST
رام گڑھ: جھارکھنڈ کے ضلع رام گڑھ میں اتوار کی صبح پیش آنے والے ایک ہولناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ رانچی-پٹنہ قومی شاہراہ پر کجو تھانہ حلقے کے پینکی میں واقع بی جے پی دفتر کے قریب عقیدت مندوں سے بھری ایک اسکارپیو حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس المناک حادثے میں 13 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں چار بچے، چار خواتین اور پانچ مرد شامل ہیں۔ وہیں حادثے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جس کا علاج رام گڑھ صدر اسپتال میں جاری ہے۔
مندر جا رہے تھے عقیدت مند
ابتدائی جانکاری کے مطابق، اسکارپیو میں سوار تمام افراد بہار کے ضلع نالندہ کے گاؤں جانگھرو کے رہنے والے تھے۔ وہ رام گڑھ میں واقع چھِنّمستیکا رجرپّا مندر میں پوجا پاٹ کرنے جا رہے تھے۔ اسی دوران کجو کے پینکی کے قریب ان کی گاڑی بھیانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ گاڑی میں سوار لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔
Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026
13 افراد کی موت کی تصدیق
حادثے کی خبر ملتے ہی مقامی لوگ جائے وقوع پر جمع ہو گئے۔ پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا گیا۔ حادثے کے بعد پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ ایک ساتھ 13 افراد کی موت کی خبر ملتے ہی اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ اسپتال میں بھی رشتہ داروں اور جاننے والوں کا ہجوم لگ گیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ڈی سی اور ایس پی سمیت ضلع کے تمام اعلیٰ افسران نے جائے وقوع کے ساتھ ساتھ صدر اسپتال پہنچ کر پورے معاملے کا جائزہ لیا۔ وہیں ایس ڈی پی او آلوک رنجن نے اس واقعے میں ہونے والی اموات کی تصدیق کی ہے۔
حادثے میں 13 اموات سے دہل اٹھا رام گڑھ!
ضلع رام گڑھ میں سڑک حادثات کی تاریخ پہلے بھی بے حد دردناک رہی ہے۔ اس سے قبل 26 جون سال 2026 کو رجرپّا تھانہ حلقے کے لاری-برلونگ کے قریب ٹرک اور مسافر گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم میں آٹھ افراد کی جان چلی گئی تھی۔ مسلسل پیش آنے والے ایسے حادثات نے ضلع کے روڈ سیفٹی نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
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