غازی آباد: کرایہ مانگنے آئی مکان مالکن کا قتل، کرائے داروں نے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیگ میں بھر دیا
کرائے دار جوڑے نے پانچ مہینوں سے فلیٹ کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، کرایہ مانگنے پر مکان مالکن خوفناک طریقے سے قتل کر دیا۔
Published : December 18, 2025 at 3:43 PM IST
غازی آباد/نئی دہلی: اترپردیش کے غازی آباد میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ نندگرام تھانہ علاقہ کے راج نگر ایکسٹینشن میں واقع اورا چمیرا سوسائٹی میں کرایہ لینے کے لیے آئی ایک مالک مکان کو کرائے دار جوڑے نے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد کرائے دار جوڑے نے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوٹ کیس میں بھر کر اپنے فلیٹ میں چھپا دیا۔ حالانکہ چند گھنٹوں میں معاملہ بے نقاب ہوگیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
کرائے داروں نے پانچ مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا
اومیش شرما اورا چمیرا سوسائٹی میں دو فلیٹس کے مالک ہیں۔ امیش ایک فلیٹ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، جب کہ دوسرا فلیٹ کرائے پر دے رکھا تھا۔ دوسرے فلیٹ میں اجے گپتا اور اس کی بیوی اکریتی گپتا کرائے دار کے طور پر رہتے تھے۔ اجے گپتا نے گذشتہ پانچ ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ امیش شرما کی بیوی دیپشیکھا شرما اکثر کرایہ لینے کے لیے فلیٹ پر جاتی رہتی تھیں۔ بدھ 17 دسمبر کو وہ کرایہ لینے پہنچی۔ جب وہ کئی گھنٹے تک گھر نہیں لوٹی تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ سوسائٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی گئی، جس میں دیپشیکھا کو فلیٹ جاتے ہوئے دیکھا گیا لیکن وہ واپس نہیں نکلی۔
مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی
مقامی باشندوں کو شک ہوا تو وہ کرایہ دار کے فلیٹ میں گئے۔ جب کرایہ داروں سے دیپ شیکھا شرما کے بارے میں پوچھا گیا تو وہاں موجود میاں بیوی نے ٹال مٹول کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں نے جوڑے کو پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور اجے گپتا اور اکریتی گپتا کو گرفتار کر لیا۔ دیپشیکھا شرما کی لاش کرایہ دار جوڑے کے فلیٹ سے سوٹ کیس میں ملی۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔
قتل اس وقت ہوا جب وہ کرایہ لینے گئی تھی: اے سی پی
نندی گرام اے سی پی اپاسنا پانڈے کے مطابق 17 دسمبر کو تقریباً 11:15 بجے، نندی گرام پولیس اسٹیشن کو پی آر وی سے اطلاع ملی کہ اورا چمیرا سوسائٹی میں ایک قتل ہوا ہے۔ جائے وقوع پر پہنچنے پر نندی گرام پولیس نے پایا کہ دیپشیکھا شرما، بیوی امیش شرما، ساکن ایم-105 اورا سمیرا سوسائٹی، راج نگر ایکسٹینشن، رات 8 سے 8:30 بجے کے درمیان اپنے دوسرے فلیٹ میں کرایہ لینے گئی تھی۔ دیر رات تک گھر نہ لوٹنے پر اس کی ملازمہ کو شک ہوا اور وہ فلیٹ میں چیک کرنے چلی گئی۔
'مشتبہ حالات کی بنیاد پر سی سی ٹی وی فوٹج دیکھا گیا، پھر گھر کی تلاشی لی گئی، جہاں سے دیپشیکھا شرما کی لاش لال بیگ میں برآمد ہوئی۔ کرائے دار اجے گپتا اور اکریتی گپتا پر قتل کا الزام ہے۔ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے شکایت موصول ہو گئی ہے اور متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جارہا ہے': اپاسنا پانڈے، اے سی پی نندی گرام
مزید پڑھیں:
خاندانی جھگڑے میں شخص نے دل کو دہلانے والا قدم اٹھایا، بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا
نوبیاہتا خاتون کی مشتبہ حالت میں موت، گھر والوں نے سسرال والوں پر قتل کا لگایا الزام
بچے اور شوہر کو چھوڑ کر تھاما عاشق کا ہاتھ، دو سال لیو ان میں رہی، شادی میں رکاوٹ بننے پر پارٹنر نے کر دیا قتل
بہار میں موب لنچنگ! نوجوان اطہر حسین کا بے دردی سے قتل، جلتی ہوئی لکڑیوں سے پٹائی، پھر کان بھی کاٹ دیے، چار گرفتار